Banca Generali offrirà servizi criptovalute ai suoi clienti: è crypto-rivoluzione anche in Italia

La rivoluzione delle criptovalute arriva anche in Italia: Banca Generali pronta a lanciare servizi crypto dal 2021

Le criptovalute sbarcano nel segmento del risparmio gestito italiano. Banca Generali, uno dei player più importanti di questo settore, lancerà, a partire dall'anno prossimo, servizi crypto per i propri clienti. L'annuncio è arrivato ieri ed ha immediatamente catturato l'attenzione degli investitori.

Per ora le informazioni disponibili sulle caratteristiche del servizio criptovalute di Banca Generali sono molto poche. Sicuramente la società non lancerà un suo exchange crypto sul quale i suoi clienti potranno operare per comprare Bitcoin e altre altcoin. Il progetto, infatti, prevede che Banca Generali fornisca un servizio crypto con Conio come wallet.

Proprio a tal fine, Banca Generali, società quotata su Borsa Italiana, ha stretto una partnership con la startup fintech Conio che è da tempo attiva nella fornitura alle società finanziarie tradizionali di soluzioni per la gestione di asset digitali.

Che i programmi di Banca Generali per la penetrazione nel segmento delle criptovalute siano seri lo si deduce anche dalla decisione della quotata di comprare una quota di partecipazione in Conio con l'obiettivo di supportare la crescita della società milanese affincandola nella distribuzione dei suoi prodotti.

La decisione di Banca Generali conferma il crescente interesse verso le criptovalute anche da parte delle società finanziarie tradizionali italiane. Dal punto di vista dei crypto-asset, invece, la mossa della quotata italiana, potrebbe offrire ulteriore visibilità alle valute virtuali che eventualmente può essere anche sfruttata per fare CFD Trading.

Trading sul Bitcoin: Banca Sella la prima in campo

In realtà Banca Generali non sarà la prima società finanziaria tradizionale italiana a dare ai suoi clienti la possibilità di usufruire dei servizi sulle criptovalute. In precedenza anche Banca Sella, infatti, si era aperta alle criptovalute. A partire dal mese di marzo, infatti, Banca Sella ha lanciato un servizio di trading sul Bitcoin. Tutti i clienti della piattaforma HYPE Banca Sella possono comprare e vendere Bitcoin accedendo semplicemente con il loro account.

Cosa è Conio?

Conio, la startup con cui Banca Generali ha siglato un accordo per lo sviluppo dei servizi crypto, è uno dei primissioni wallet di Bitcoin ad essere stati sviluppati in Italia. Molto attiva, Conio ha recentemente annunciato una serie di partnership con le più importanti società di pagamenti digitali in Italia come Nexi o PayTech.

Sono sempre più le società di finanza tradizionale che dimostrano di apprezzare la tecnologia proprietaria di Conio. Un successo tutto italiano che adesso viene consolidato anche dall'importante accordo con Banca Generali.