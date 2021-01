Bitcoin è davvero una riserva di valore affidabile? Opinioni

Gli esperti si interrogano sulla natura del Bitcoin. Il 2020 come anno di svolta per le criptovalute e il futuro potrebbe essere ancora più roseo del presente

Lo sfondamento del muro dei 30mila dollari da parte di Bitcoin, ha incrementato l'interesse dei grandi media sul mondo delle criptovalute. Mentre la corsa a comprare BTC prosegue inesorabile, a tenere banco tra addetti ai lavori e investitori è la questione relativa al ruolo di Bitcoin come riserva di valore. Proprio questo sarà il tema del presente post che riprenderà tutta una serie di dichiazioni in merito che sono state rilasciate nel tempo da analisti ed esperti.

Iniziamo subito con il riconoscere che il Bitcoin è diventato una riserva di valore non perchè qualcuno un giorno si è svegliato e ha deciso in tal senso ma a causa della particolare concatenazione di eventi.

C'è stato l'halving di Bitcoin ma soprattutto c'è stata la pandemia di coronavirus che ha cambiato le carte sul tavolo. Attenzione, però, perchè quello che già si è verificato potrebbe essere nulla in confronto a ciò che dovrà ancora avvenire. Molto dipenderà dal comportamento delle autorità di regolementazione. Se esse troveranno un accordo con le società di criptovalute, allora ci potrà essere una riforma del sistema monetario con un maggior ruolo riconosciuto ai cryptoasset. Senza accordo, invece, la natura rivoluzionaria delle criptovalute potrebbe prendere il sopravvento ma questo non sarebbe un bene in primis per le valute virtuali.

Dopo tutto quello che è avvenuto nel 2020, non è azzardato parlare di premesse per un nuovo ordine finanziario. La scommessa sta tutta nel capire come potrebbe essere questo nuovo ordine. Alcuni indizi non mancano: secondo alcuni analisti il denaro flat potrebbe perdere il 90 per cento del suo valore in 100 anni! Uno scenario simile significherebbe enormi possibilità che il valore del BTC possa presto arrivare a 100 mila dollari (leggi qui le previsioni Bitcoin 2021) e, nell'arco di un decennio, addirittura a 500 mila dollari.

Le implicazioni di questo scenario sono facilmente intuibili: essendo l'attuale rally di BTCUSD solo una fase di una più prolungata tendenza al rialzo, hai tutto il tempo per imparare a comprare Bitcoin e sfruttare l'apprezzamento dei valori.

Bitcoin riserva di valore: opinioni degli analisti

E' stato il sito specializzato CoinTelegraph a rivolgere la fatidica domanda se il Bitcoin può o no essere considerato una riserva di valore affidabile ad una serie di esperti in criptovalute. Di seguito le opinioni di alcuni degli analisti intervistati dal sito specializzato:

Brian Brooks, direttore dell’Office of the Comptroller of the Currency nel Department of Treasury Usa:

Bitcoin ha aperto la porta ai servizi finanziari decentralizzati. La forte crescita del BTC avvenuta nel 2020 ha significato la trasformazione delle criptovalute da un concetto quasi esotico ad un mezzo più familiare per gestire le proprie finanze.

Da Hongfei, fondatore di Neo, fondatore e CEO di Onchain: gli investitori sembrano essere più sicuri del valore di Bitcoin. Questo significa che ci si sta avvicinando all'adozione mainstream. Oggi sempre più persone si stanno rendendo conto che la blockchain è qui per restare. Secondo l'esperto potrebbe essere molto vicina l'adozione mainstream e in tal senso quanto potrebbe avvenire nel 2021 è decismente elettrizzante. E' questa una prospettiva che induce ad investire su BTC con ottimismo nell'anno appena iniziato (qui la demo eToro).

Emin Gün Sirer, CEO di AvaLabs, professore presso la Cornell University, co-direttore di IC3: il tempo ha dimostrato come le narrative legate alle criptovalute sono in grado di variaree di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato. Secondo il professore è un dato di fatto che nel 2021 la narrativa di Bitcoin come riserva di valore e copertura contro l'inflazione ha subito un rafforzamento molto forte.

Heath Tarbert, presidente e direttore generale della Commodity Futures Trading Commission Usa: nel 2020 c'è stata una crescita di tutto il settore delle criptovalute. A fare la parte del leone sono state Bitcoin e Ethereum. Oggi "i due asset insieme rappresentano una grande porzione del mercato crypto". Nonostante questo rally, però, non bisogna dimenticare che il mercato delle criptovalute è ancora piccolo rispetto a quello degli altri strumenti. E' possibile che nel corso del tempo anche il mercato delle criptovalute possa raggiungere quello degli asset tradizionali ma solo se ci sarà una maggiore chiarezza normativa. Nelle parole di Tarbert, quindi, è forte la narrativa della regolamentazione come porta di accesso ad un futuro radioso per il Bitcoin.

Bitcoin come riserva di valore affidabile: conclusioni

Come avrai constatato dalla veloce carrellata di opinioni, per molti analisti il Bitcoin è davvero una riserva di valore. Per altri lo è certamente meno ma alla fine sarà la storia ad emettere il suo verdetto.

Voglio concludere citando le parole di Jimmy Song, istruttore presso Programming Blockchain, il quale ha giustamente ricordato che non è stato il Bitcoin a maturare ma siamo stati noi. Se il valore del BTC è cresciuto così tanto aprendo le porte a scenari molto ottimisti è perchè gli investitori mainstream hanno iniziato ad accorgersi dei 12 anni di storia di Bitcoin "rendendosi conto di quanto è davvero prezioso in un mondo di quantitative easing quasi infinito"