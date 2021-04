Coinbase, debutto con sgambetto FED: per Powell criptovalute sono veicolo di speculazione

Il governatore della Federal Reserve ribadisce che le criptovalute non sono strumento di pagamento ma solo un asset speculativo.

L'avvio della quotazione di Coinbase sul Nasdaq è stato l'evento clou di ieri. Il titolo dell'exchange, nel giorno del debutto, ha messo a segno una progressione del 52 per cento con il valore della capitalizzazione che è arrivato fino a 75 miliardi di dollari.

A dimostrazione dell'enorme appeal del titolo, il fatto che esso sia riusciuto a fare prezzo solo 4 ore dopo l'inizio delle contrattazioni.

Insomma, come ampiamente prevedibile, il primo giorno di quotazione di Coinbase è subito passato alla storia trascinando con sè anche Bitcoin e Ethereum. La due più importanti criptovalute, infatti, hanno aggiornato i loro minimi storici proprio poco prima l'inizio delle contrattazioni sulle azioni Coinbase.

Già ieri mattina avevamo affermato che il prezzo del Bitcoin e, più in generale, quello di tutti i crypto-asset sarebbe salito ancora se nel giorno del suo debutto sulla borsa Usa, il titolo Coinbase avesse registrato un rally.

Quanto avvenuto nelle ultime ore dimostra che il livello di fiducia degli investitori istituzionali verso le criptovalute ha subito un ulteriore incremento grazie proprio allo sbarco in borsa di Coinbase.

Eppure in questo quadro perfetto c'è una nota stonata che ai più è quasi passata inosservata. Mentre Coinbase scaldava i motori per l'inizio delle quotazioni e borsa e mentre le più importanti criptovalute festeggiavano a modo loro l'indiretto riconoscimento da parte della comunità finanziaria tradizionale, proprio dal mondo della finanza del passato è arrivata una frecciata a tutto il settore.

Proprio ieri, infatti, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che le criptovalute non saranno mai sistemi di pagamento di uso comune aggiungendo che l'utilizzo dei crypto-asset sarà circoscritto sempre alla sola speculazione.

Opinioni di Powell (FED) sulle criptovalute

Nel corso di una intervista virtuale rilasciata con David Rubenstein, co-fondatore del Carlyle Group, all'Economic Club di New York, il governatore della banca centrale Usa ha ribadito quello che è il suo punto di vista sull'argomento: le criptovalute sono veicoli di speculazione poichè non vengono usate realmente come sistemi di pagamento.

Alla luce di tale caratteristica, ha poi aggiunto Powell, le criptovalute possono essere assimilate all'oro. Anche il metallo giallo, infatti, non viene usato come sistema di pagamento e ha avuto per migliaia di anni un valore speciale che, fin dei conti, non ha.

Il tema delle criptovalute come veicolo di speculazione non è nuovo negli ambienti della Federal Reserve. In passato era stata Janet Yellen, predecessore di Powell alla guida della Federal Reserve e adesso Segretario del Tesoro dell'amministrazione Biden, ad affermare che il Bitcoin è una asset altamente speculativo e del tutto inefficiente per condurre transazioni.

Visto che due più due fa quattro, possiamo dire che ad oggi per la banca centrale Usa la criptovalute siano pura speculazione. Questa convinzione non è francamente un problema per chi è solito fare trading sui crypto-asset. Gli investitori, infatti, sanno perfettamente che Bitcoin & Co. sono, dal loro punto di vista, un bene speculativo. Questa concezione è ancora più evidente da quando è possibile fare trading sulle criptovalute mediante strumenti derivati come ad esempio i CFD.

Per la cronaca, nel corso dell'intervista, Powell ha poi toccato anche altri argomenti oltre alle criptovalute. Ad esempio il governatore ha rivelato di non aver ancora incontrato il presidente americano Joe Biden.

Infatti alla domanda se ha mai incontrato Biden, Powell ha risposto in questo modo: "Penso di avergli stretto la mano, ma non l'ho mai incontrato e gli ho parlato".

Secondo gli analisti non è da escludere che Biden possa decidere di dare a Powell un altro mandato come presidente nel momento in cui quello in corso terminerà (la scadenza naturale è fissata per il 2022).

Ricordiamo che Biden era stato nominato presidente della FED dall'allora presidente Donald Trump con il quale poi ebbe una serie di attriti intervallati da momenti di maggiore comprensione.

