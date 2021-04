Prezzo Ethereum ai massimi storici: trend mensile migliore di Bitcoin

Ethereum più popolare del Bitcoin negli ultimi mesi grazie ad un balzo del 250 per cento da inizio anno. Le opinioni di Simon Peters (eToro)

E' Ethereum la criptovaluta protagonista delle ultime ore. Le quotazione di ETH, infatti, hanno agganciato quota 2700 dollari, stabilendo così il nuovo record storico. Come si può vedere dal grafico in basso, dopo questo rally, il prezzo di Ethereum ha leggermente ritracciato scendendo su livelli più bassi.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Al di là dei singoli movimenti, ciò che emerge analizzando l'andamento dell'asset nell'ultimo periodo, è che ETH conferma di essere una delle criptovalute con più alto appeal anche rispetto al Bitcoin.

In effetti Ethereum sembra davvero aver intercettato l'interesse di molti investitori, anche di chi, fino a poco fa, era solito puntare solo sulla criptovaluta più importante: il Bitcoin.

Prima di analizzare l'andamento di ETH nelle ultime ore e le prospettive per il breve periodo, ricordiamo che oggi, per investire in criptovalute, non è per forza necessario comprare fisicamente i crypto-asset. Un modo semplice e accessibile a tutti per speculare sull'andamento di Ethereum (ma il discorso vale per molte altre valute digitali) è il CFD Trading. Scegliendo un broker autorizzato come ad esempio eToro (leggi qui la recensione completa) puoi speculare sulle oscillazioni della coppia ETHUSD senza comprare Ethereum in senso fisico. Consigliamo spesso eToro perchè questo broker offre anche la demo gratuita da 100 mila euro per imparare a fare pratica senza rischi.

Ethereum cosa è successo negli ultimi giorni

Che il nuovo record storico del prezzo di Ethereum fosse nell'aria già da alcuni giorni era cosa nota. Per tutta la settimana, infatti, la quotazione ha provato a rompere il muro dei 2600 dollari. Lunedì il prezzo di ETH era risalito sopra i 2400 dollari ma è stato ieri che il valore della seconda più importante criptovaluta si è spinto fino a 2600 dollari.

Insomma un trader attento a tutti questi segnali aveva certamente immaginato che la situazione potesse evolvere verso un nuovo record storico.

Per avere idea del boom che Ethereum ha registrato, è sufficiente considerare che, rispetto a 30 giorni fa, il valore di ETH è pià alto del 55 per cento. Impressionante il balzo rispetto alla quotazione di fine 2020. Ethereum aveva chiuso lo scorso anno con un prezzo pari a 750 dollari. Considerando i prezzi attuali siamo addirittura su un +250 per cento.

Queste variazioni ci spingono ad affermare che chi ha avuto la lungimiranza di inserire CFD ETHUSD nel suo portafoglio alla fine dello scorso anno, adesso si ritrova con un profitto molto consistente. Del presto che Ethereum avrebbe brillato tantissimo nel nuovo anno, era quasi scontato come abbiamo avuto modo di dire nel post sulle previsioni Ethereum 2021.

Ciò non significa che per investire su ETH sia tardi. Infatti grazie al CFD trading è possibile sempre operare per sfruttare le oscillazioni di prezzo di Ethereum. Scopri come fare aggiornando con Ethereum il tuo portafoglio CFD.

Ethereum più popolare di Bitcoin?

Tra le criptovalute a maggiore capitalizzazione, Ethereum è quella che ha registrato il rialzo più consistente nel corso degli ultimi 12 mesi. Il valore di ETH, infatti, rispetto a 12 mesi fa, è aumentato di ben il 1200 per cento. E' dalla metà di aprile che sulla blockchain di Ethereum è in atto un vero e proprio boom di transazioni. Poichè gli scambi sono sempre pagati in ETH, non c'è da meravigliarsi se la domanda per la seconda criptovaluta è in costante aumento.

L'appeal di Ethereum è talmente forte da insidiare il primato di notorietà del Bitcoin. Secondo l'analista di eToro Simon Peters, grazie al forte rialzo messo a segno nelle ultime settimane, ETH sta diventando sempre più popolare insidiando il Bitcoin. In parola povere in questo periodo si parla più di Ethereum che di BTC.

Quanto sta avvenendo non deve stupire poichè la quotazione BTC da inizio anno è crescita solo dell'88 per cento contro il +250 per cento di ETH. Alla fine, quindi, sono i numeri a fare la differenza.

Secondo Peters, al termine dell'aggiornamento della rete, Ethereum sta rivelando la sue enormi possibilità di utilizzo. Inoltre, ha quindi aggiunto l'analista, con gli sviluppatori che si stanno riversando sulla piattaforma, non c'è assolutamente nulla di cui stupirsi se la popolarità di ETH è in crescita come, del resto, hanno anche capito i traders più bravi.

Trading CFD su Ethereum: copia le strategie dei traders più bravi >>> clicca qui

Fondamentalmente alla base del rally dei prezzi c'è la forte domanda da parte degli investitori istituzionali. Questi ultimi, dopo essersi esposti sul Bitcoin, adesso stanno "diversificando la loro esposizione, ed ethereum è la scelta naturale successiva".

Alla luce di tali dichiarazioni, c'è da attendersi per il futuro un possibile ulteriore aumento del prezzo di ETH.