Comprare Dogecoin dopo Tweet di Cuban (sbeffeggiato dai Bitcoin-fans)?

Il prezzo del Dogecoin torna incandescente grazie ai messaggi di Cuban (che viene preso in giro dagli integralisti del Bitcoin)

Nelle ultime ore è stato il Dogecoin a movimentare il comparto delle criptovalute. Mentre il Bitcoin veniva respinto sotto i 48 mila dollari, la crypto-meme registrava una significativa progressione che la spingeva fin sopra 0,34$. Oggi il rally di Doge sembrerebbe essersi smussato ma l'attenzione degli investitori sulla criptovaluta nata per scherzo continua ad essere molto alta.

Come già avvenuto in altre occasioni, nel momento in cui Doge registra forti fiammate, puntuali arrivano (o per meglio dire tornano) le indiscrezioni sul possibile raggiungimento di quota 1 dollaro. A noi di Borsa Inside questo obiettivo sembra essere decisamente lontano almeno stando alla situazione attuale.

Dogecoin sfrutta i Tweet di Cuban e Musk

Dietro la corsa a comprare Dogecoin cui abbiamo assistito nelle ultime ore ci sono alcune ragioni ben precise. In effetti DOGE ha accelerato non appena tra i membri della comunità si è iniziato a parlare di alcuni Tweet postati da Mark Cuban. Il proprietario del team basket dei Dallas Mavericks, ha dichiarato su Twitter di possedere Doge per un ammontare complessivo pari a 494 dollari. Considerando l'attuale prezzo del Dogecoin, è ipotizzabile che il manager possa avere in portafoglio circa 1470 dollari. Un quantitativo risicato che però conferma l'interesse d Cuban nei confronti della criptovaluta meme.

Cuban, infatti, è un noto sostenitore del Dogecoin e in passato si era già lasciato andare a segnali di ammirazione per il DOGE. La decisione di rendere pubblico l'ammontare della sua esposizione in DOGE dimostra che Cuban non ha cambiato idea sulla criptovaluta.

L'interesse del patron del team basket per il Dogecoin è datato. Era lo scorso marzo quando proprio i suoi Dallas Mavericks annunciarono di accettare Dogecoin come mezzo di pagamento per i biglietti e il merchandising. Un mese dopo lo stesso Cuban, facendo il punto sull'iniziativa, rese noto che le vendite in Dogecoin di merce dei Mavericks avevano segnato un balzo del 550 per cento rispetto al mese precedente.

Integralisti del Bitcoin contro Cuban

Mentre chi aveva già attive posizioni sul Dogecoin approfittava delle parole di Cuban per rafforzare il suo long, gli investitori che sono sempre stati critici su tutte le criptovalute-meme preferivano guardare all'altra faccia del Tweet del patron dei Mavericks (in fondo quando si parla di criptovalute è sempre una questione di prospettiva).

Gli integralisti del Bitcoin hanno rivolto la loro attenzione soprattutto a quel numero (494 dollari investiti in DOGE) lasciando perdere contesto di riferimento e implicazioni. Il risultato di questo approccio è stato un completo sbeffeggiamento delle dichiarazioni del manager. Tra coloro i quali ci sono andati più pesanti c'è chi ha affermato che le dichiatazioni di Cuban sul Doge siano state solo un modo per rastrellare nuovi fans sui social. Ancora più sarcastico chi invece ha affermato che Cuban sia stato abbastanza intelligente per non investire 494 mila dollari in DOGE e limitarsi solo a 494 (sic).

