Segnali Trading Criptovalute: come funzionano, dove trovarli gratis

Impara a riconoscere e a utilizzare i migliori segnali di trading sulle criptovalute con la nostra guida. Nel report tanti consigli per evitare le truffe e usare solo piattaforme affidabili

I segnali di trading sulle criptovalute vanno sempre più di moda. Poco noti fino a un paio di anni fa, oggi questi strumenti sono molto diffusi ma soprattutto vengono pubblicizzati ad un ritmo quasi ossessivo. Giusto ieri sera su Telegram mi è arrivata l'ennesima proposta di iscrizione ad un canale di segnali trading sulle criptovalute patrocinato una delle tante piattaforme che, a parole, promettono guadagni facili con gli asset digitali.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Ovviamente ho rifiutato a priori avendo oramai una certa esperienza a riguardo. I casi di truffe basate sui BOT Telegram di segnali trading sono all'ordine del giorno. Per questo motivo è necessario fare chiarezza sull'argomento in modo tale da consentire ad ogni investitore di fare una scelta consapevole. Proprio questo è l'obiettivo di questa guida il cui argomento è circoscritto ai segnali trading sulle criptovalute.

Cosa puoi trovare in questo articolo? Anzitutto una rapida definizione su cosa sono i segnali trading sulle criptovalute ma soprattutto consigli pratici su come distinguere i BOT affidabili di segnali e quelli invece che sono solo delle truffe.

Dopo anni di esperienza nel settore l'idea che mi sono fatto sull'argomento è la seguente: i segnali sono utilissimi per fare trading con profitto ma, purtroppo, i casi di truffa sono tantissimi. La verità è che dei segnali trading non si può più fare a meno per investire in criptovalute e questo lo hanno capito sia società affidabili che hanno ideato piattaforme sicure, che malintenzionati speculatori che invece hanno ideato sistemi per rubare soldi agli investitori alle prime armi.

Non è possibile fare a meno dei segnali di trading sulle valute virtuali per un semplice motivo: fare analisi tecnica sui crypto-asset è molto difficile e richiede una certa preparazione. Chi si avvicina per la prima volta a questo mondo vorrebbe investire rapidamente e questo è possibile solo con i segnali di trading. E' proprio la necessità di avere subito a disposizione dei segnali che fa abbassare la guardia e spinge molti traders alle prime armi a cadere nelle trappole dei siti truffa.

Come trovare segnali trading criptovalute sicuri

Quando si parla di sicurezza a proposito di segnali trading, è sempre doveroso fare una precisazione. Se con sicurezza si intende capacità dei segnali di generare sempre un profitto, allora è evidente che essa non si possa avere poichè c'è sempre un margine di rischio più o meno ampio. Viceversa, se con sicurezza si fa riferimento all'affidabilità dei segnali, allora il discorso cambia perchè sul mercato ci sono fornitori sicuri e società che invece rifilano dei raggiri.

Per scegliere i segnali di trading sicuri sulle criptovalute (nella seconda accezione del termine) è necessario evitare tutte quelle proposte che fanno riferimento a guadagni sicuri e consistenti. Di sicuro, quando si parla di investimenti, non c'è nulla figuriamoci nel caso delle criptovalute che sono l'asset più volatile in assoluto.

Il primo passo da compiere per trovare segnali di trading affidabili è la verifica dell'identità del broker. In particolare è necessario capire se il broker è autorizzato ad operare. Se dovessero mancare indicazioni in merito è meglio lasciar perdere.

Segnali trading criptovalute gratis: esistono? Sono affidabili?

Soprattutto negli ultimi mesi sono aumentate le proposte di segnali trading gratis. Che approccio adottare dinanzi a queste offerte? Si potrebbe essere portati a pensare che essi non siano affidabili o comunque siano di basso livello proprio perchè gratis.

La realtà è completamente diversa: un broker autorizzato ha tutto l'interesse ad offrire segnali trading gratis sulle criptovalute per incercettare nuovi clienti. Sono le società truffaldine a far pagare i segnali di trading con la scusa (anzi l'illusione) di offrire un prodotto capace di far diventare ricco chi lo utilizza (ovviamente a parole).

Un esempio di piattaforma affidabile che offre segnali trading gratis è StormGain (qui il sito ufficiale). Tornereno su questo fornitore nei prossimi paragrafi. Per ora lo abbiamo citato solo per evidenziare come i segnali di trading affidabili siano quelli gratuiti proposti da piattaforme professionali.

Segnali trading criptovalute: come funzionano

Come funzionano i segnali di trading sulle criptovalute (quelli lanciati da broker sicuri e legali)? L'esempio più semplice è quello del segno grafico che compare automaticamente sulla curva dell'asset (ad esempio Bitcoin) avvertendo il trader su quella che è l'operazione suggerita in quel momento. Questi segni non vengono forniti a casaccio ma sono il frutto di complessi calcoli realizzati da un algoritmo e basati sull'analisi tecnica.

Il segnale operativo è lì a disposizione del trader. E' lui a decidere se attivarlo o meno sulla base di una sua valutazione finale. Anche attivando i segnali trading, quindi, sarà sempre il trader a decidere se conviene investire o meno e quanto capitale destinare all'apertura di quella specifica posizione. Da ciò si deduce che è comunque necessario avere delle competenze di base. I segnali di trading sulle criptovalute possono aiutare ma se non si sa come usarli possono diventare controproducenti.

Segnali trading criptovalute: migliori APP

Accanto ai segnali di trading classici (quelli con il segno sul grafico), negli ultimi mesi si stanno diffondendo sempre di più le APP trading grazie alle quali è possibile ricevere segnali ovunque ci si trovi. Questo sistema consente di avere sempre spunti per investire e quindi di massimizzare la propria esperienza trading. Anche nel caso delle APP di segnali è fondamentale prestare attenzione alla società fornitrice evitando siti poco affidabili che promettono guadagni facili.

Stormgain (qui il sito ufficiale) è una piattaforma che fornisce aggiornamenti Premium in APP sulle più importanti valute digitali e sui principali movimenti di mercato. I segnali forniti in APP da StormGain possono essere poi applicati nelle strategie trading personali.

StormGain Segnali trading criptovalute cosa sono

I segnali di trading StormGain sono frutto della combinazione del machine learning e dell'analisi sui mercati effettuata dagli esperi della piattaforma. In pratica la tecnologia IA viene combinata con le previsioni degli esperti e il risultato viene inviato in APP al trader offrendo in questo modo opportunità d'investimento uniche. A questo punto entra in gioco l'investitore che può decidere se applicare o meno tali strategie alle sue operazioni.

Per provare i segnali di trading StormGain è sufficiente attivare un conto demo da 50 mila euro virtuali, lanciare l'APP e visitare la sezione "Con Segnali". Puoi seguire tutte queste operazioni con pochi click seguendo il bottone in basso.

Prova gratis i segnali di trading di StormGain e il trading sulle criptovalute è più facile>>>clicca qui

Dopo essere entrato nella sezione "Con Segnali", ti troverai dinanzi a tantissime opzioni con segnali aggiornati. A questo punto non dovrai far altro che elezionare Vendi o Compra. Il segnale contiene tantissime informazioni come il profitto potenziale, il Take Profit, lo Stop Loss e la leva. Il nostro consiglio è quello di valutare tutte queste caratteristiche alla luce anche della personale strategia trading e solo dopo premere il tasto "Usa Segnale" con il quale l'operazione viene lanciata (qui la pagina ufficiale).

Ultimo step è il click su Conferma. Nel momento in cui viene dato Invio, il segnale viene applicato all'operazione di acquisto o di vendita che stai conducendo.

Segnali Trading Ciptovalute StormGain: vantaggi e opinioni finali

In un contesto caratterizzato da una forte concorrenza, l'APP di segnali trading di StormGain è riuscita a ritagliarsi un suo spazio grazie all'estrema semplicità di utilizzo. L'affidabilità della piattaforma è garanzia di sicurezza e questo non è un aspetto di poco conto alla luce delle tante truffe che si verificano in questo settore.

Tra i vantaggi dei segnali trading StormGain ci sono:

Aggiornamenti istantanei e notizie sull'andamento del mercato

Idee di trading real time e soprattutto gratuite da individuare, seguire e copiare

Possibilità di guadagnare e massimizzare il profitto delle operazioni

Livelli di Stop Loss e Take Profit precisi

Analisi aggiornate ogni 2 ore

Demo gratuita con 50 mila euro virtuali.

Considerando questi vantaggi, la nostra opinione sui segnali StormGain non può che essere positiva. Se sei alla ricerca di APP di segnali per investire in criptovalute, lascia perdere le promesse di soldi facili che circolano su Telegram, è affidati alla piattaforma di criptovalute tutto-incluso StormGain. Puoi provare i segnali di trading StormGain gratuitamente seguendo il link in basso.

Apri un conto demo gratuito StormGain e prova i segnali di trading sulle criptovalute>>>clicca qui