Cardano diventa più scalabile con aumento blocco: quali saranno gli effetti?

Il prezzo di Cardano si assesta a 1,67 dollari dopo l'introduzione di una serie di modifiche alla blockchain

Cardano è una delle criptovalute più popolari tra gli asset digitali a più alta market cap. Basata su una propria blockchain, Cardano ha registrato negli ultimi mesi un continuo rialzo dei suoi prezzi. Per poter implementare il proprio progetto, gli sviluppatori hanno apportato negli ultimi giorni importanti modifiche, che non possono non interessare chi detiene Cardano nel proprio wallet ma anche chi si limita a fare trading online sulle criptovaluta.

In un post sul proprio blog, la società ha reso noto di essere pronta ad incrementare la dimensione del blocco, per una misura pari al 12,5 per cento; in numeri, si tratta di un aumento di 8 KB. La blockchain di Cardano, a seguito di questa modifica arriverà così a un totale di 72 KB.

Il cambiamento è utile per accogliere il previsto aumento del traffico sulla rete stessa; con questa nuova dimensione, sarà infatti possibile gestire più transazioni per ogni singolo blocco. Ogni secondo saranno elaborate più transazioni, con un maggiore throughput di dati. L'operazione avrà come effetto ultimo l'incremento della scalabilità.

Cosa cambierà per Cardano?

Ma per chi opera su questa blockchain, quali saranno i cambiamenti nel concreto? Per capirlo, basti pensare che un anno fa Cardano contava una media di 10.000 transazioni al giorno; un numero relativamente contenuto.

A distanza di 12 mesi, è arrivata a oltre 200.000 transizioni quotidiane; e il volume è in continuo aumento. Su tali proporzione, il 12,5 per cento potrebbe sembrare poco influente; ma in realtà è sufficiente per adattarsi al ritmo costante di aumento di operazioni. In poche parole l'aumento delle dimensioni del blocco del 12,5 per cento certifica la crescita di blockchain e criptovaluta. Testimonianze concrete di questa evoluzione sono da un lato l'incremento della popolarità e dall'altra il rialzo del prezzo di ADA (pari a 1,67 dollari mentre è in corso la scrittura del post.

Del resto tutto si può sintetizzare in un solo dato che la dice molto lunga su sul successo della blockchain Cardano: da inizio anno ad oggi, il prezzo di ADA ha segnato un rialzo di ben il 1250 per cento. E le prospettive per il futuro continuano ad essere molto incoraggianti come si può vedere leggendo le nostre previsioni Cardano 2022.

L’anticipazione di DAppss

Ci sono altre strategie che Cardano ha messo in campo. Per esempio, ha anticipato la DApps, che breve farà la sua comparsa sulla blockchain. Sulla piattaforma si trattano già gli smart contracts, e quindi gli sviluppatori potrebbe iniziare a distribuire le loro applicazioni. Anche per questo motivo un incremento della rete era indispensabile.

Inoltre Cardano ha anche aumentato il numero di unità di memoria di script Plutus. Ora, grazie all’espansione, le unità di memoria utilizzate da Plutus script per ogni transazione possono arrivare a 11,25 milioni di unità.

In ogni caso, tutte queste modifiche non coglieranno nessuno di sorpresa poichè verranno introdotte in modo molto graduale proprio per andare incontro alle esigenze della comunità.

L’annuncio ufficiale

Come detto, l’annuncio sull'ampliamento del 12,5 per cento delle dimensioni del blocco è arrivato dal blog direttamente dal direttore di Cardano Architecture John Woods. Questi ha spiegato i motivi del cambiamento, e i vantaggi per gli sviluppatori, che potranno testare e distribuire le DApps sulla nuova blockchain.

“Un aumento dei limiti di memoria di Plutus – ha detto Woods - significa che possono sviluppare script Plutus più sofisticati, o che gli script esistenti saranno in grado di elaborare più dati. Inoltre, potranno aumentare la concorrenza, o espandere le loro capacità”.

