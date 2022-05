Disastro Terra/Luna: team legale interno si dimette. Inizia la grande fuga?

Cosa sta succedendo in casa di Terra/Luna? Dopo il collasso di blockchain e stablecoin, la società di criptovalute, debole come non mai, è costretta a fare i conti con le prime tensioni interne. Un contraccolpo inevitabile, secondo molti analisti, che mina le reali prospettive di ricostruzione di TerraUSD (ammesso che esse sia davvero plausibili).

Tra i primi a lasciare la barca nella tempesta ci sono stati alcuni rappresentanti del teal legale. Ben tre avvocati del pool, infatti, hanno fatto le valige annunciando le proprie dimissioni. La notizia, prima sussurrata poi sempre più discussa nei forum dove si incontrano i sostemitori (oggi soprattutto ex sostenitori di Terra) è stata alla fine confermata da TerraForm Labs.

A fare le valige è stato tutto il teal legale interno della società. A dimettersi sono stati il consigliere generale Marc Goldich, il chief corporate counsel Lawrence Florio e il consulente normativo Noah Axler. Tre pezzi da novanta quindi hanno tolto il disturbo dopo il crollo della stablecoin algoritmica di Terra UST e l’autodistruzione del token nativo di Terra LUNA.

Per adesso non è chiaro il motivo per cui i tre membri dell’ufficio legale abbiano deciso di lasciare Terra/Luna. Ciò che invece è evidentissimo è il tentativo di Terraforms Labs di minimizzare quanto avvenuto. Evidentemente la società punta a tranquillizzare i membri della comunità già affranti per il collasso della quotazioni. Secondo un portavoce di TerraForms solo un piccolo numero di membri del team si è dimesso negli ultimi tempi mentre la stragrande maggioranza dei membri del management resta al suo posto ed è fortemente impegnata a portare avanti il suo progetto.

Sarà anche vero ciò che Terraforms Labs ha affermato, ma non possiamo non evidenziare come, da giorni, si parli con insistenza di offerte che società concorrenti avrebbero rivolto agli sviluppatori di Terra/Luna. Secondo alcune malelingue sarebbe già partita la caccia dei competitors alle risorse migliori di Terra. Difficile dire tali indiscrezioni sono vere ma sicuramente si potrà sapere qualcosa di più nelle prossime settimane. Se il vertice di Terra/Luna riuscirà a stabilizzare la crisi, la grande fuga potrebbe finire prima di iniziare ma, in caso contrario, l’esito sarebbe inevitabile.

In merito al tentativo di rilancio, ricordiamo che nei giorni scorsi, il co-fondatore di Terra Do Kwon aveva avanzato molteplici proposte per la ripatenza di Terra. La più recente, denominata Terra Ecosystem Revival Plan 2, consiste nell’erogazione permanente di UST e punta al fork (divisione) di LUNA nella vecchia moneta, attualmente senza valore, “LUNA Classic” (LUNC), nonchè alla nascita di nuova versione della coin ribattezzata LUNA. Il progetto prevede anche un airdrop di 1 miliardo di nuovi token LUNA agli ex titolari di UST e LUNA che sono stati massacrati dal crollo e agli attuali titolari di LUNA. La strada per la trasformazione di questo progetto di rilancio in atti concreti è tutta in salita.

