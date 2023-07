Arkham (ARKM) su Binance: la chiave per la massima trasparenza nei mercati crypto

Binance ha appena annunciato il lancio di Arkham (ARKM), il token nativo dell’Arkham Project. Questo progetto ambizioso ha catturato l’attenzione della comunità crypto per il suo obiettivo di deanonimizzare la blockchain e rivelare le persone e le aziende coinvolte nelle transazioni crypto. In questo articolo, esploreremo il lancio di Arkham su Binance, le sue funzionalità chiave e il suo impatto sul settore delle criptovalute.

Arkham sul Launchpad di Binance

Arkham è diventato il 32° progetto lanciato sul Launchpad di Binance, la piattaforma di lancio per nuove criptovalute. La vendita dei token ARKM seguirà il formato di abbonamento tradizionale di Binance. A partire da oggi, 11 luglio 2023, gli utenti potranno registrare i loro saldi BNB per partecipare all’assegnazione dei token.

L’importo medio dei sei giorni verrà utilizzato per determinare la quantità di token assegnati a ciascun utente. È importante notare che Binance ha recentemente apportato modifiche al meccanismo di calcolo del saldo BNB giornaliero, passando da un’istantanea ad una certa ora a un saldo medio giornaliero calcolato considerando diversi tipi di conti Binance.

La Vendita dei Token Arkham (ARKM)

Attraverso il launchpad di Binance, verranno distribuiti al massimo 50 milioni di token ARKM, che rappresentano il 5% della total supply di 1 miliardo di token. Ogni utente potrà ricevere al massimo 300.000 token. Il prezzo per questa Public Sale è di 0,05$, ma il prezzo preciso in BNB verrà determinato prima della sottoscrizione.

La Token Sale avverrà in forma di sottoscrizione, consentendo agli acquirenti di pagare solo in BNB. Durante il periodo di preparazione, che va dall’11-07-2023 al 17-07-2023, gli utenti potranno determinare l’importo massimo di BNB che desiderano impegnare nella Token Sale in base ai saldi medi giornalieri di BNB detenuti.

Successivamente, gli utenti idonei avranno 24 ore per sottoscrivere l’abbonamento e acquistare i nuovi token utilizzando la quantità desiderata di BNB. Una volta impegnati, i token BNB saranno bloccati fino alla distribuzione finale dei token ARKM, che avverrà il 18-07-2023 alle 07:00 (UTC), con l’accredito diretto sul wallet spot degli utenti.

Arkham Project: Rivoluzionare la Trasparenza della Blockchain

Arkham Project utilizza l’intelligenza artificiale per deanonimizzare la blockchain e rivelare le persone e le aziende coinvolte nelle transazioni crypto. Il token ARKM svolge un ruolo essenziale come utility token nativo della piattaforma Arkham e per la governance del progetto. Arkham ha due componenti principali: una piattaforma di analisi e un Intel Exchange.

La piattaforma di analisi offre dati ed analisi attraverso pagine di entità per individui, aziende ed altri attori, che mostrano i fondi e le transazioni attuali e storiche.

Inoltre, fornisce informazioni dettagliate sulle pagine dei token, evidenziando i principali detentori, le principali transazioni e i flussi di scambio. La piattaforma consente anche di impostare avvisi istantanei per transazioni che corrispondono a parametri personalizzati, garantendo agli utenti un controllo personalizzato sulla loro attività crypto.

D’altra parte, l’Arkham Intel Exchange consente a chiunque di acquistare e vendere informazioni. Questo mercato di informazioni alimenta l’economia Intel-to-Earn di Arkham, che incentiva l’approvvigionamento su larga scala di dati e li rende disponibili a tutti, fornendo chiarezza e trasparenza senza precedenti nel mondo delle criptovalute.

Gli Investitori di Arkham e la Distribuzione dei Token

Il progetto Arkham ha attratto l’attenzione di importanti investitori nel settore delle criptovalute. Tra gli investitori di rilievo si annoverano Tim Draper, Bedrock Capital, Wintermute Trading, GSR Markets e i co-fondatori di Palantir e OpenAI.

Questi investitori hanno contribuito a una raccolta fondi azionaria di oltre 10 milioni di dollari, dimostrando la fiducia nel potenziale di Arkham nel rivoluzionare la trasparenza delle transazioni crypto.

La circulating supply di token ARKM al momento del listing su Binance sarà di 150.000.000, che rappresenta il 15,00% della total supply di 1.000.000.000 token.

Con la sua visione innovativa, Arkham mira a spingere il settore delle criptovalute verso un’adozione di massa attraverso la deanonimizzazione dei metadati pseudonimi della blockchain e la promozione della trasparenza come pilastro fondamentale delle transazioni crypto.

