Mentre gli investitori continuano a comprare criptovalute sull’onda dell’ottimismo, in un momento in cui il mercato sembra solo poter crescere ancora, soprattutto in seguito alla vittoria di Donald Trump che preannuncia allentamenti normativi e politiche economiche complessivamente favorevoli al mercato delle crypto, comprare Bitcoin non cessa di comportare rischi da non sottovalutare.

Bitcoin sfiora i 90.000 dollari

Nella mattinata di oggi, Bitcoin (BTC) è arrivato ad essere scambiato a poco meno di 90.000 dollari. Siamo ben oltre il record di prezzo storico (ATH) che era stato raggiunto a marzo 2024, e soprattutto stiamo assistendo a una crescita rapida e costante della regina delle crypto, con tutto ciò che ne consegue in termini di effetti sul resto del settore.

Il picco raggiunto da Bitcoin nelle prime ore di oggi, 12 novembre 2024, è quello di 89.995$ circa secondo i dati di Coindesk. Un incremento di prezzo decisamente interessante soprattutto se si tiene conto che dai minimi del 6 novembre a 66.700$, BTC è cresciuto di 24.000 dollari circa.

In altre parole, dal giorno delle elezioni, che ha anche indicato con chiarezza il vincitore in Donald Trump, il mercato delle crypto ha visto un boom, con Bitcoin che ha guadagnato il 35% circa, trascinando l’intero mercato verso l’alto.

Stati Uniti “capitale delle criptovalute”?

La vittoria di Donald Trump si è dimostrata chiaramente lo scenario più favorevole al settore delle crypto, e gli effetti si toccano con mano giorno dopo giorno. D’altra parte non si tratta di una sorpresa, visto che il tycoon aveva già affermato di voler rendere gli Stati Uniti la “capitale delle croptovalute del Pianeta”, e di creare una riserva strategica di Bitcoin.

Nelle attese degli investitori anche una diversa gestione da parte della SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti, che potrebbe optare per un approccio più morbido rispetto a quanto visto in precedenza.

Ad influire sull’andamento positivo di Bitcoin, che ha più che raddoppiato il suo valore dall’inizio dell’anno, anche gli afflussi record nei nuovi ETF Usa approvati a inizio 2024.

Perché comprare Bitcoin è rischioso anche adesso

Davanti a un quadro come quello che abbiamo sommariamente tracciato fin qui, sembra quasi che investire su Bitcoin in questo momento sia sicuro, mentre il rischio è tutt’altro che assente, ed è importante non dimenticarlo.

Ci sono poi delle ragioni ben precise per cui non bisogna prendere sottogamba la possibilità che comprare Bitcoin ora possa essere la scelta sbagliata. Anzitutto, come regola generale, il momento migliore per comprare è tendenzialmente dopo un ribasso e non dopo un forte rialzo, ma se vi fossero buone probabilità che la crescita prosegua ancora per giorni o auspicabilmente settimane, andrebbe anche bene.

Il punto è che siamo molto lontani dall’avere questa certezza, infatti bisogna tenere conto di diversi fattori di grande importanza che potrebbero innescare dei dietrofront nel prossimo futuro.

Il primo elemento da considerare è legato al fatto che l’insediamento di Trump, e quindi il reale avvio di politiche economiche e altre iniziative che potrebbero favorire il mercato delle crypto, sarà solo il 20 gennaio 2025. Prima di allora, di fatto, non cambia nulla in alcuna direzione visto che l’amministrazione in carica è sempre quella di Biden.

In secondo luogo, e questo lo ha evidenziato Filippo Diodovich, strategist di IG, non è chiaro quali saranno le priorità dell’amministrazione Trump. Potrebbero essere infatti più che altro connesse alla gestione delle aree di crisi come guerra in Ucraina, Medio Oriente e Cina.

Può darsi quindi che il mercato stia prezzando ora gli effetti sul mercato delle crypto che arriveranno in futuro sulla base delle scelte politiche della nuova amministrazione, sempre che arrivino effettivamente.

