L’iniziativa di Bitwise per un ETF su NEAR rappresenta un chiaro segnale del cambiamento in corso nel panorama degli investimenti in criptovalute.

L’IA negli ETF cripto

Il 6 maggio 2025, Bitwise Asset Management ha ufficialmente depositato un modulo S-1 presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per lanciare un ETF spot sulla blockchain NEAR. Questa mossa conferma l’ambizione di Bitwise di ampliare la propria offerta oltre i già esistenti ETF su Bitcoin ed Ethereum, estendendo così l’accesso degli investitori istituzionali e retail a una gamma sempre più ampia di criptovalute, in particolare quelle che rappresentano Layer1 innovative focalizzate sull’intelligenza artificiale.

Il fondo, denominato provvisoriamente Bitwise NEAR ETF, mira a offrire esposizione diretta al prezzo di NEAR eliminando il rischio di custodia del token per gli investitori. L’ETF sarà custodito dalla Coinbase Custody Trust Company, anche se non sono ancora stati resi noti l’exchange su cui sarà quotato né il ticker ufficiale. Il benchmark seguito sarà il CF NEAR-Dollar Settlement Price, calcolato da CF Benchmarks.

NEAR Protocol: prestazioni elevate e intelligenza artificiale

Lanciato nel 2020, NEAR Protocol è una Layer1 progettata per migliorare i limiti della blockchain in termini di sicurezza, scalabilità e decentralizzazione. Attualmente, con 265 validatori attivi e una capacità di 100.000 transazioni al secondo grazie alla tecnologia Nightshade Sharding, NEAR si distingue per l’efficienza tecnica. Ma la sua strategia è cambiata radicalmente, perché da una rete per la finanza decentralizzata (DeFi), NEAR si è evoluto in una piattaforma focalizzata sull’AI open-source, puntando a diventare un’infrastruttura chiave per modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

Il prezzo di NEAR al momento è di 2,88 dollari con un aumento giornaliero del 14% e un formidabile rialzo del 51,6% nell’ultimo mese. Nonostante la volatilità elevata, il progetto gode di una capitalizzazione di 3,5 miliardi di dollari ed è classificato tra le top 30 criptovalute a livello globale. La prospettiva di un ETF spot rappresenta un voto di fiducia non solo nella solidità tecnica della blockchain NEAR, ma anche nella sua capacità di adattarsi a un futuro dominato dall’intelligenza artificiale.

L’espansione di Bitwise sulle altcoin

Con il deposito per la richiesta di ETF su NEAR, Bitwise si inserisce con decisione nella corsa agli ETF cripto, un settore che nel 2025 sta vivendo una crescita esponenziale. La SEC ha attualmente sotto esame richieste per ETF spot su almeno dodici criptovalute, tra cui Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Chainlink (LINK), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Aptos (APT) e Sui (SUI).

Bitwise, in particolare, ha già presentato richieste formali per ETF su DOGE, SOL e XRP, oltre a quelli su Bitcoin ed Ethereum già operativi su NYSE Arca e che hanno raccolto oltre 2,35 miliardi di dollari in afflussi netti. Con l’aggiunta di NEAR, la società dimostra di voler costruire una gamma completa di strumenti finanziari per l’accesso regolamentato alle principali reti blockchain emergenti.

Sebbene la leadership più favorevole al mondo cripto con Paul Atkins, succeduto a Gary Gensler alla guida della SEC, stia contribuendo a un clima normativo più aperto, l’approvazione degli ETF spot per queste altcoin resta ancora incerta. Il processo richiede anche la presentazione del modulo 19b-4, che Bitwise dovrà inoltrare per attivare ufficialmente la fase di valutazione.

Mind of Pepe: l’IA al servizio dei trend cripto

Parallelamente alla crescente attenzione per le blockchain focalizzate sull’intelligenza artificiale, progetti in fase di prevendita come l’agente AI Mind of Pepe stanno guadagnando popolarità tra gli investitori.



Il token $MIND rappresenta una sintesi innovativa tra cultura meme, IA e analisi di mercato. Si tratta di un progetto che sfrutta modelli di intelligenza artificiale per monitorare tendenze sui social media, dati on-chain e segnali di mercato, offrendo agli utenti analisi esclusive e accesso anticipato a nuove opportunità nel settore crypto.

I possessori di $MIND, oltre a beneficiare dell’IA del progetto, possono partecipare allo staking per ottenere un rendimento annuo del 256% apy, e accedere a una piattaforma che funge da radar intelligente per scoprire in anticipo nuovi token promettenti. Il tutto è integrato con elementi NFT, rendendo Mind of Pepe molto interessante anche per analisti crypto come SamuBit.

Il token è attualmente disponibile a un costo di 0,0037515 dollari, nella prevendita disponibile sul sito web ufficiale, dove ha raggiunto i 8,8 milioni di dollari. Una volta conclusa questa fase di raccolta fondi, il token verrà lanciato sul mercato e quotato su exchange.

Accedi alla prevendita di Mind of Pepe

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.