Chat GPT previsioni prezzo Dogecoin 2030, quali sono le stime dell’intelligenza artificiale

Difficile dimenticare che tutto è nato come uno scherzo per la memecoin Dogecoin, ma poi la cosa ha preso una piega decisamente più seria, ed ora DOGE è una delle principali criptovalute per capitalizzazione di mercato, e non sono in pochi a chiedersi cosa il futuro riservi al token e ai suoi investitori.

Dogecoin inizia bene il 2023

Dogecoin (DOGE) è stata lanciata nel 2013 e in breve tempo ha guadagnato un seguito significativo, fino a registrare negli ultimi anni degli incrementi di prezzo importanti.

Naturalmente, come per tutte le altre criptovalute, capire quali saranno i futuri movimenti di prezzo non è semplice. Nel 2021, un’ottima annata per il mercato delle criptovalute, DOGE ha toccato il suo massimo storico quando era scambiato a 0,68$, ma poi anche questa memecoin ha accusato il colpo del crollo del 2022 scendendo a 0,14$ nel giro di una manciata di mesi, per poi toccare addirittura gli 0,069$ a fine dicembre.

Il 2023 sembra essere iniziato con il piede giusto, cosa che tra l’altro riguarda l’intero mercato delle criptovalute nel suo insieme, e Dogecoin (DOGE) ha infatti registrato dall’inizio dell’anno un incremento di prezzo del +22,63%.

Questo naturalmente ha acceso le speranze degli investitori, che si chiedono se la memecoin sia destinata a raggiungere e magari a superare il suo massimo storico, anche perché stiamo assistendo ad un costante aumento della sua popolarità.

Quali sono le previsioni sul prezzo di DOGE di Chat GPT

E quale occasione migliore per mettere alla prova il nuovo chatbot Chat GPT, l’intelligenza artificiale che sta tanto facendo parlare di sé da settimane, se non chiedendo di fare delle previsioni sull’andamento di prezzo di Dogecoin (DOGE)?

Ci ha pensato Finbold, portale dedicato al mondo delle criptovalute, che ha interpellato ChatGPT sul futuro di DOGE. È stato chiesto di fornire la possibile fascia di prezzo per Dogecoin entro il 2030 sulla base della forza della community degli sviluppatori del network, in base alle prestazioni passate, all’incrocio delle informazioni che circolano online e ad altri fattori.

Uno dei fattori presi in considerazione dall’intelligenza artificiale, uno di quelli che potrebbero avere un impatto sull’andamento di prezzo di DOGE nel futuro, è il livello di utilizzo della criptovaluta.

“Sebbene Dogecoin abbia guadagnato un seguito significativo e sia stato utilizzato per varie transazioni online e donazioni di beneficenza, il suo utilizzo come metodo di pagamento tradizionale o veicolo di investimento rimane limitato. Se Dogecoin riesce ad ottenere un’adozione e un utilizzo più ampi ciò potrebbe aiutare a sostenere futuri aumenti di prezzo”.

Tra i fattori che secondo ChatGPT potrebbero influire sull’andamento di prezzo di Dogecoin c’è anche il livello di interesse e investimento da parte di singoli investitori e istituzioni.

A questo proposito l’intelligenza artificiale ha fatto notare che “come altre criptovalute, il prezzo di Dogecoin è in gran parte guidato dalla speculazione e dal sentimento degli investitori. Se più investitori si interessassero a Dogecoin e iniziassero ad acquistarlo e detenerlo, ciò potrebbe contribuire a farne salire il prezzo”.

Quali fattori potrebbero influire negativamente sull’andamento di Dogecoin (DOGE)

Secondo Chat GPT ci sono anche dei fattori che potrebbero rappresentare un rischio per l’andamento di prezzo di DOGE. In particolare l’intelligenza artificiale ha citato l’aumento della concorrenza di altre criptovalute, molte delle quali hanno casi d’uso e caratteristiche tecniche molto simili a Dogecoin e forse persino meglio implementati.

Questa potrebbe essere la principale minaccia per Dogecoin, ma non l’unica, infatti ChatGPT parla anche dei rischi legati ai cambiamenti legislativi, alla volatilità del mercato e ad altre variabili che possono influenzare in futuro il prezzo di Dogecoin.

Cosa dicono le proiezioni di CoinPriceForecast

Ma cosa dobbiamo aspettarci dunque da Dogecoin per il prossimo futuro, e quali sono le previsioni sull’andamento di prezzo di DOGE per il 2030? La piattaforma di previsione finanziaria CoinPriceForecast, che utilizza la tecnologia di apprendimento automatico indica per Dogecoin un aumento di prezzo significativo per i prossimi anni.

Secondo questo strumento di previsione il prezzo di Dogecoin dovrebbe raggiungere entro il 2030 quota 0,28$, il che significa che registrerebbe un aumento di prezzo del +229% rispetto al prezzo a cui viene scambiato DOGE al momento della stesura di questo post.

Naturalmente non possiamo prendere per oro colato le previsioni sull’andamento di prezzo di qualsiasi asset finanziario, soprattutto se si tratta del mercato delle criptovalute che è caratterizzato da una volatilità molto elevata.

Se decidi di investire in questo settore è inoltre consigliabile rivolgersi solo ad exchange di prima scelta, in grado di garantire massima sicurezza e commissioni basse, come Binance. Clicca qui per visitare la piattaforma e scopri come aprire un conto gratis per imparare ad utilizzare gli strumenti di trading.

