Il debutto della meme coin REAL

Conor McGregor, noto campione di arti marziali miste e imprenditore in diversi settori, ha annunciato il lancio di una propria crypto meme coin chiamata REAL, nata con l’obiettivo dichiarato di portare trasparenza e coinvolgimento nel mondo cripto. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Real World Gaming DAO (RWG), prevedeva un’asta a offerta sigillata per prevenire l’intervento di bot e snipers, pratica spesso criticata in altri lanci.

Secondo quanto riportato sul sito web, REAL avrebbe dovuto offrire diritti di voto sulla governance e staking per ottenere un rendimento passivo, cercando di distinguersi dalle solite operazioni speculative legate alle celebrità. Tuttavia, nonostante l’ampia esposizione social di McGregor, che conta decine di milioni di follower su Instagram e X, il progetto non ha raggiunto il capitale minimo richiesto durante la prevendita di 28 ore. Sono stati raccolti poco più di 380.000 dollari, meno della metà dell’obiettivo fissato di 1 milione, portando così al rimborso integrale delle offerte per i partecipanti.

Scetticismo sulla distribuzione dei token

Nel documento ufficiale, la crypto REAL offre un meccanismo di staking avanzato, con incentivi aggiuntivi per chi avrebbe investito somme elevate o partecipato con costanza. Si parlava di status speciali, bonus e una visione a lungo termine per fidelizzare i partecipanti. Tuttavia, l’assenza di dati trasparenti sulla distribuzione dei token, liquidità bloccata e standard normativi ha alimentato lo scetticismo anche tra gli investitori più fiduciosi.



McGregor ha dichiarato di voler “cambiare il gioco delle criptovalute” così come ha fatto con le MMA, il whisky e la birra scura. Tuttavia, la realtà dei numeri e la mancata fiducia del mercato raccontano un’altra storia, il nome da solo non basta più per garantire il successo di un progetto crypto. Dopo il fallimento delle meme coin lanciate da personaggi molti famosi, come Trump e il presidente argentino Milei, gli investitori sono molto più concentrati su token che forniscono dei veri benefici ai possessori.

Un’alternativa con vantaggi reali

Mentre REAL non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, BTC Bull Token ($BTCBULL) si sta affermando come una delle prevendite più interessanti del momento, superando i 4,4 milioni di dollari e attirando l’attenzione per la solidità del progetto e le utilità tangibili offerte agli investitori. Questo token non si limita a cavalcare il trend delle meme coin, ma integra meccanismi pensati per coinvolgere attivamente la community e premiare i possessori.

Il token $BTCBULL sfrutta il crescente entusiasmo istituzionale verso Bitcoin e si propone come alleato della sua corsa verso nuovi massimi, con un sistema di ricompense che prevede l’invio di frazioni di Bitcoin nei wallet degli investitori, ogni volta che Bitcoin supera soglie significative (es. 125.00 o 150.000 dollari). Ogni traguardo raggiunto da Bitcoin comporta anche riduzioni programmate della fornitura totale, che ammonta a 21 miliardi, creando pressione deflattiva e incentivando la crescita del prezzo.

Un altro elemento distintivo di $BTCBULL è il suo sistema di staking ad alto rendimento, che al momento offre un interesse annuo del 93%, uno dei più elevati tra i nuovi progetti in fase di lancio. Gli investitori possono così ottenere rendite passive semplicemente mantenendo il token in staking sul sito web, mentre aspettano la quotazione di $BTCBULL sugli exchange una volta finita la prevendita.

Il prezzo di $BTCBULL in questa fase è di 0,00245 dollari, ma un aumento è previsto nelle prossime 44 ore. La richiesta crescente suggerisce una forte domanda iniziale e una partecipazione molto attiva della sua community, a differenza di progetti come REAL, BTCBULL offre utilità concrete, ritorni incentivanti e una connessione diretta con le performance di Bitcoin, rappresentando così un’alternativa più solida e promettente nel panorama dei nuovi asset digitali.

