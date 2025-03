L’adozione delle stablecoin sta guadagnando slancio negli Stati Uniti, con governi locali, colossi finanziari e popolari aziende di pagamenti che abbracciano questo settore digitale in evoluzione. Analizziamo i tre casi che stanno facendo notizia negli ultimi giorni, relativi allo stato del Wyoming, l’azienda di Trump e Fidelity.



Crescita esponenziale delle stablecoin

Negli ultimi anni, le crypto stablecoin il cui valore è ancorato al dollaro statunitense hanno guadagnato un’attenzione crescente, grazie al loro potenziale per migliorare i sistemi finanziari globali e facilitare l’accesso. Il sostegno pubblico di figure influenti, come il presidente americano Trump, ha rafforzato la fiducia in questi asset digitali, evidenziandone il ruolo strategico nel mantenere la supremazia del dollaro americano nell’economia globale.



Anche colossi finanziari, come BlackRock che ha 10 trilioni di dollari in gestione, hanno contribuito a questa rivoluzione creando il fondo tokenizzato BUIDL che include dollari americani e titoli di Stato. Questo crescente interesse sta spingendo governi, istituzioni finanziarie e aziende private a esplorare nuove opportunità nel settore delle stablecoin e digital asset.

Wyoming: un pioniere tra gli stati USA

Lo stato del Wyoming si prepara a lanciare la sua prima stablecoin, Wyoming Stablecoin Token (WYST), previsto per luglio. Questo token sarà ancorato al dollaro statunitense e garantito da attività come i buoni del Tesoro degli Stati Uniti, liquidità e accordi di riacquisto, con un requisito di capitalizzazione minimo del 102%.



WYST mira a offrire transazioni globali quasi istantanee e a basso costo, posizionando il Wyoming come leader nell’innovazione finanziaria statale. Lo sviluppo del progetto coinvolge LayerZero, una blockchain focalizzata sull’interoperabilità, e verrà testato su 7 blockchain principali, incluse Ethereum e Solana.

Fidelity: interesse da enti finanziari

Fidelity Investments, uno dei maggiori gestori di asset al mondo, sta esplorando il mercato delle stablecoin con il proprio token ancorato al dollaro. Questa stablecoin sarà integrata in un fondo del mercato monetario tokenizzato su Ethereum, simile al fondo BUIDL di BlackRock, sottolineando l’impegno dell’azienda verso prodotti finanziari basati su blockchain. Con una capitalizzazione stimata di 5,9 trilioni di dollari, Fidelity si unisce a un numero sempre maggiore di istituzioni finanziarie che vedono nelle stablecoin un’opportunità per modernizzare i sistemi di pagamento e di investimento.



Questo progetto segue altre iniziative di Fidelity nelle crypto, come il lancio di fondi tokenizzati ed offerta di ETF Spot su diverse crypto, evidenziando la crescente convergenza tra finanza tradizionale e tecnologia blockchain. Recentemente, Fidelity ha presentato una richiesta alla SEC per l’approvazione di un ETF su Solana, che consentirebbe ai suoi clienti di accedere al token $SOL senza dover gestire personalmente l’acquisto e la custodia della crypto.

La stablecoin di Trump (USD1)

Donald Trump è entrato nel mondo delle criptovalute prima con il lancio delle sua meme coin ufficiale $TRUMP, ed ora con il lancio del token $USD1, una stablecoin ancorato al dollaro statunitense sviluppata dalla sua azienda specializzata in DeFi, World Liberty Financial.

Questo token è stato progettato per attrarre investitori istituzionali e sovrani, offrendo transazioni sicure e trasparenti grazie a riserve interamente supportate da titoli del Tesoro USA e depositi in contanti. Lanciata sulle blockchain Ethereum e Binance Smart Chain, $USD1 rappresenta una spinta verso un’adozione più ampia delle stablecoin, con un’enfasi sulla trasparenza e la sicurezza.



In questo mese, l’amministrazione Trump sta spingendo per approvare 2 leggi, la STABLE Act e la GENIUS Act, che regolamentano le stablecoin negli Stati Uniti. Queste leggi mirano a creare un ambiente normativo favorevole per le criptovalute, con licenze federali e requisiti di trasparenza. La STABLE Act include una moratoria di 2 anni su alcune stablecoin, mentre la GENIUS Act offre protezione ai consumatori in caso di fallimento. L’obiettivo finale è rendere gli Stati Uniti il centro globale per le criptovalute, promuovendo l’innovazione e l’adozione istituzionale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.