BlackRock amplia le opzioni per il suo fondo tokenizzato BUIDL, aggiungendo la rete Solana ed evidenziando l’importanza della blockchain nella trasformazione finanziaria globale.



L’espansione di BUIDL su Solana

Il “BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund” (BUIDL) ha recentemente raggiunto un patrimonio gestito (AUM) di 1,7 miliardi di dollari, distribuito su diverse blockchain come Ethereum, Aptos, Arbitrum e altre. Da questa settimana, il fondo di BlackRock include anche la blockchain Solana, una rete che sta attirando sempre più interesse da investitori al dettaglio e istituzionali per la sua velocità, bassi costi e un ecosistema di sviluppatori in continua crescita.

Gli investitori hanno tradizionalmente utilizzato mercati monetari per ottenere rendimenti su capitale inattivo attraverso strumenti a breve termine. Tuttavia, i prodotti finanziari tradizionali limitano l’accessibilità a orari di trading definiti e tempi di liquidazione più lenti. I fondi tokenizzati come BUIDL superano queste barriere, offrendo accesso continuo e globale 24/7, sfruttando i vantaggi della tecnologia blockchain.



All’interno di BUIDL ogni token ha un valore di 1 dollaro e paga dividendi direttamente nei wallet degli investitori. Il fondo investe principalmente su dollari statunitensi e buoni del Tesoro americano, consentendo trasferimenti tra partecipanti pre-approvati. La tokenizzazione dei RWA introduce vantaggi cruciali, come una maggiore trasparenza, liquidità, accessibilità per piccoli investitori, regolamenti immediati e assicura l’interoperabilità tra mercati tradizionali e digitali.

Il ruolo di Solana nella DeFi

L’integrazione di Solana come punto di accesso è strategica, considerando la sua capacità di supportare la tokenizzazione di asset reali (RWA), come azioni, monete FIAT, obbligazioni o anche immobili.

Carlos Domingo, CEO di Securitize, sottolinea come il mercato dei RWA, stimato attualmente a un valore di 5 miliardi di dollari, stia attirando una domanda significativa.

Negli ultimi mesi, Solana è stata sempre la prima blockchain per volume di scambi sui DEX generato dalla mania sulle meme coin.

Il lancio dell’ETP su Bitcoin in Europa

A inizio settimana, BlackRock ha annunciato il debutto europeo del suo nuovo ETP su Bitcoin, segnando un passo importante per l’espansione della sua offerta nel settore delle criptovalute. Per attirare investitori, l’azienda ha lanciato una strategia promozionale con una commissione ridotta dello 0,15% valida fino alla fine dell’anno, per poi passare allo 0,25%. L’ETP, denominato IB1T, sarà quotato su Xetra e Euronext Paris, ampliando l’accesso degli investitori alla criptovaluta principale.

Secondo il CEO Larry Fink, l’ETP riflette il crescente riconoscimento del Bitcoin come “oro digitale” e “valuta globale”, alimentato da una domanda crescente sia da parte degli investitori retail che istituzionali. Questa decisione è stata incentivata dal successo negli Stati Uniti dall’ETF su Bitcoin (IBIT), che ha registrato volumi per 40 miliardi di dollari.

Aumenta l’interesse su Solaxy



La crescente adozione di Solana da parte di investitori istituzionali e al dettaglio è evidente, come dimostrato dall’integrazione su BUIDL, dai volumi nella DeFi e dalle numerose richieste per ETF Futures e Spot da parte dei più grandi investitori istituzionali. Ciò evidenzia il potenziale di questa blockchain e dei progetti sviluppati per migliorarla, come la layer 2 Solaxy che ha raggiunto l’impressionante cifra di 28 milioni di dollari nella prevendita in corso sul sito web ufficiale.

Solaxy, sviluppata appositamente per Solana ma compatibile anche con le reti EVM, rappresenta una soluzione Layer 2 rivoluzionaria che ottimizza scalabilità e velocità, risolvendo sfide critiche come la congestione delle rete e le transazioni fallite.



Solaxy migliora la blockchain Solana, garantendo in ogni momento fluidità e costi minori, anche in condizioni di traffico elevato come accaduto durante il periodo di euforia sulle meme coin.

Il token nativo di Solaxy, $SOLX, verrà utilizzato per la governance e per pagare le bassissime commissioni sulla layer 2, inoltre è possibile ottenere un rendimento da staking su SOLX del 146% apy.

In questo momento il prezzo di prevendita per ogni $SOLX è di 0,001674 dollari, ma restano solo 7 ore al prossimo incremento del costo.



Solaxy sta dimostrando di essere un progetto capace di attirare una grande attenzione degli investitori interessati all’ecosistema Solana, rendendo questo il momento ideale per esplorare l’opportunità di investimento, prima che venga reso accessibile a un pubblico più ampio sui crypto exchange.

Per maggiori dettagli su Solaxy, è possibile visitare il seguente video approfondimento su YouTube.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.