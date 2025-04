21Shares, società specializzata nella gestione di asset digitali, ha avviato l’iter presso la SEC per introdurre un ETF legato al prezzo di Dogecoin (DOGE) sul mercato statunitense.



21Shares richiede un ETF su Dogecoin

Il 9 aprile 2025, la società di gestione patrimoniale 21Shares ha ufficialmente depositato una richiesta presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per il lancio di un fondo negoziato in borsa (ETF) basato sulla crypto Dogecoin (DOGE). Il fondo punta a offrire un’esposizione diretta al prezzo della celebre meme coin, oggi prima per capitalizzazione nella sua categoria con 24,2 miliardi di dollari, piazzandosi come l’ottava criptovaluta per valore di mercato.

I $DOGE acquistati da 21Shares per l’ETF verranno custoditi da Coinbase Custody, e collaborerà con l’entità commerciale della Dogecoin Foundation, chiamata House of Doge, per le attività di marketing. Sebbene i dettagli su commissioni, ticker e piattaforma di quotazione non siano ancora stati rivelati, l’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione di 21Shares nel settore degli ETF crypto, già presente con fondi sulle due principali criptovalute, Bitcoin ed Ethereum.

Svolta pro-crypto alla SEC

L’iniziativa di 21Shares si inserisce in un momento particolarmente favorevole per l’ecosistema crypto statunitense. Il 9 aprile, infatti, il Senato degli Stati Uniti ha confermato Paul Atkins come nuovo presidente della SEC, con 52 voti favorevoli e 44 contrari. Si tratta di un ritorno per Atkins, già commissario della stessa agenzia tra il 2002 e il 2008, e figura di spicco nel mondo finanziario e blockchain.

Fortemente voluto dall’amministrazione Trump, Atkins rappresenta un netto cambio di rotta rispetto al suo predecessore, Gary Gensler, noto per l’approccio severo e numerose azioni legali contro aziende crypto. Durante la sua audizione, Atkins ha dichiarato di voler promuovere una “regolamentazione razionale, coerente e basata su principi” per gli asset digitali, segnando un nuovo corso per la SEC.

Un clima favorevole agli ETF crypto

Secondo gli analisti di Bloomberg, James Seyffart ed Eric Balchunas, la possibilità che la SEC approvi il Dogecoin ETF nel corso del 2025 si attesta al 75%, mentre la piattaforma di previsoni Polymarket indica una probabilità del 64%. Questo ottimismo è alimentato anche da una nuova politica di apertura dell’ente regolatore, che ha già archiviato diverse indagini contro prominenti aziende dell’industria crypto e promosso la creazione di una Crypto Task Force per un migliore dialogo con il settore.



L’offerta di 21Shares per Dogecoin non si ferma agli Stati Uniti, la società ha infatti annunciato anche il lancio di un ETP completamente garantito da DOGE sulla borsa svizzera SIX, con ticker “DOGE” e una commissione del 2,5%.

