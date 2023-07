Dogodoge aggiunge un’altra moneta meme al mercato. Il token P2P Chancer potrebbe invertire la tendenza?

Il 2023 è stato un anno importante per le monete meme. Il settore ha visto infatti l’arrivo di molti nuovi progetti di meme e il mercato dei meme ha registrato un’impennata in termini di valore e capitalizzazione di mercato. Dogodoge è solo uno degli ultimi arrivati in questo settore in continua espansione che è il mondo delle criptovalute. Tuttavia, parte del problema di molte monete meme è che hanno bisogno di maggiore utilità e spesso sono progetti relativamente superficiali con poca sostanza o tabelle di marcia poco interessanti.

Gli appassionati di criptovalute alla ricerca di progetti più profondi con idee e obiettivi più ambiziosi dovrebbero invece concentrarsi su Chancer. Questo innovativo cripto progetto mira a trasformare il modo in cui le persone scommettono su sport, politica, eventi di intrattenimento e molto altro ancora. Continua a leggere per saperne di più su Chancer e su come questa nuova ed entusiasmante moneta in presale sia destinata a sconvolgere il mercato e a contrastare la recente tendenza a rilasciare noiose monete meme.

Che cos’è Chancer?

Le scommesse sono una parte importante della vita da migliaia di anni. Già nelle civiltà antiche le persone si divertivano a giocare d’azzardo e a fare giochi di fortuna, e questi stessi desideri sono vivi nella generazione moderna. Sondaggi e statistiche dimostrano che i giovani, in particolare, giocano d’azzardo come mai prima d’ora e molti individui amano piazzare scommesse su sport e altro per mettere alla prova le proprie capacità di fare pronostici e rendere le partite più divertenti da guardare.

Ed è proprio questo che Chancer si propone di creare. Mentre i siti di scommesse e i bookmaker tradizionali controllano rigorosamente come e su cosa è possibile scommettere, quali mercati e quotazioni sono disponibili, Chancer fa le cose in modo diverso. Questa nuova e audace moneta permetterà agli utenti di creare mercati e quote personalizzate, scommettendo su tutto ciò che desiderano tra amici, familiari, colleghi o con sconosciuti di tutto il mondo.

Si tratta di un’innovazione rivoluzionaria che potrebbe cambiare il settore del gioco d’azzardo come mai prima d’ora. Chancer aprirà le porte a opportunità di scommessa completamente nuove e riporterà il potere nelle mani dei giocatori anziché delle società di scommesse globali. Inoltre, il tutto è supportato dal token CHANCER, che è attualmente in fase di presale e servirà a vari scopi una volta che Chancer avrà completato il suo lancio.

Previsioni del prezzo di Chancer



Anche se può essere difficile stimare l’andamento di una criptovaluta nei mesi e negli anni a venire, le ipotesi basate sul potenziale di ogni progetto e sulle tendenze specifiche del settore mostrano un sicuro potenziale di crescita per Chancer. I settori delle criptovalute e delle scommesse online sono in piena espansione e ciò evidenzia la possibilità di crescita di Chancer. Dato che Chancer ha già raccolto $441k in sole 3 settimane, ha buone possibilità di raggiungere i suoi obiettivi di $0,50 e $1 entro la fine del 2024.

Che cos’è Dogodoge?

Dogodoge è una delle tante nuove monete meme che verranno rilasciate nel 2023. Attualmente è in fase di presale e mira a essere un token gestito dalla community che la ripaga accumulando ricchezza nel tempo. Presenta un metaverso tutto suo, il Dogoverse, NFT integrati e molto altro ancora. Come molti altri progetti di meme, si basa su immagini di cani buffi e mira a generare entusiasmo tra le community online di appassionati di criptovalute attraverso l’umorismo e immagini divertenti.

Secondo il suo whitepaper, Dogodoge mira a sfruttare la crescente popolarità delle monete meme. Ispirandosi ai token meme di successo come Dogecoin e Shiba Inu, Dogodoge spera di competere con i migliori e di emergere come grande concorrente nel mercato dei meme grazie a funzionalità innovative e tecnologie avanzate.

A differenza di molti altri token meme, che si affidano esclusivamente al marketing del passaparola e all’attenzione casuale di personaggi famosi come Elon Musk, Dogodoge spera di fare le cose in modo diverso. Fornendo una serie di funzionalità per i fan della criptovaluta e per gli amanti dei meme, insieme a un’utilità e a uno scopo genuini, questa moneta meme spera di distinguersi dalla massa, attirando l’attenzione degli investitori lontano dai progetti di base e più superficiali, trasformandosi in un leader dei meme.

Previsione del prezzo di Dogodoge



Dato che le monete meme possono essere lente a salire di prezzo e si basano su improvvisi picchi di entusiasmo e attenzione, è difficile prevedere quanto Dogodoge possa salire o se possa addirittura perdere valore dopo il lancio. Gli esperti non si aspettano che questa moneta raggiunga i $0,10 nel 2023 e potrebbero volerci anni prima che raggiunga qualcosa di vicino ai $0,50, se mai lo farà.



Chancer vs Dogodoge: la differenza fondamentale



È chiaro che Chancer e Dogodoge sono progetti molto diversi. Uno è un semplice token meme con aspetti NFT e metaverse, simile a molti altri grandi progetti di nuovi meme che abbiamo visto in eventi di presale di monete nel corso dell’anno. L’altro è un progetto di scommesse che potrebbe inaugurare la nuova era del gioco d’azzardo, cambiando il modo di scommettere per gli anni a venire.

In termini di ambizione e innovazione, Chancer si distingue come un vincitore di fatto. Mentre Dogodoge segue molti degli stessi ritmi degli altri token meme del 2023, Chancer ha il coraggio di essere diverso. Inoltre, ha il vantaggio unico di non avere concorrenti degni di nota nel mercato delle criptovalute, in quanto si tratta di un progetto davvero unico nel suo genere. Lo stesso non si può dire per Dogodoge, che dovrà competere con altre monete meme come Doge Miyagi, AIDoge, ecc.

Per quanto riguarda la longevità e i valori futuri, gli esperti sono entusiasti nel notare quanto potrebbe salire Chancer. Ha tutte le basi necessarie per costruire una grande storia di successo, a patto che riesca a competere con le grandi società di scommesse esistenti e a creare una sufficiente consapevolezza attraverso i suoi sforzi di marketing. Per Dogodoge, il futuro potrebbe non essere così roseo, dato che le monete meme di solito hanno solo piccole impennate all’inizio e poi faticano a registrare una crescita costante nel tempo.

Conclusione

Dogodoge è un’idea interessante e potrebbe diventare un attore significativo nel mercato dei meme. Tuttavia, non ha un percorso chiaro o facile per arrivare al top e avrà bisogno di uno sviluppo e di un supporto costante per avere successo. Nel frattempo, Chancer è un progetto affascinante e ambizioso che sta già attirando l’attenzione delle community del gioco d’azzardo e delle criptovalute. C’è molto da amare in questa piattaforma e non si può dire quanto potrebbe salire, dato che cambierà il panorama delle scommesse come mai prima d’ora.



