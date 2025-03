Elon Musk ha chiarito il ruolo del Dipartimento di Efficienza Governativa (D.O.G.E.) e il suo legame con la crypto Dogecoin, influenzando il mercato delle meme coin.



Il chiarimento di Musk su DOGE

Durante un incontro pubblico a Green Bay, Wisconsin, il magnate Elon Musk ha affrontato le voci che collegavano il Dipartimento di Efficienza Governativa (D.O.G.E.) alla popolare meme coin Dogecoin ($DOGE) a causa dell’omonimia. Musk ha dichiarato che non esiste alcun piano per utilizzare Dogecoin nelle attività ufficiali del governo, cioè all’interno del nuovo dipartimento D.O.G.E. L’acronimo del dipartimento, che coincide con il nome della meme coin, è esclusivamente frutto di un suggerimento pubblico e non ha alcuna connessione con il mondo delle criptovalute.

Musk ha spiegato che il nome iniziale del dipartimento era “Government Efficiency Commission”, ma suonava troppo noioso, quindi è stato modificato in seguito a consultazioni con il pubblico. Nonostante ciò, il logo della prima meme coin per capitalizzazione di mercato ($DOGE) era stato brevemente mostrato sul sito web del nuovo dipartimento appena venne lanciato, causando un aumento del 14% nel valore del meme coin a febbraio. Il recente chiarimento di Musk ha avuto un impatto negativo sul prezzo di $DOGE, che segna una diminuzione del 4,4% nelle ultime 24 ore e del 8,8% dalla scorsa settimana, con una capitalizzazione di 24 miliardi di dollari e un prezzo di 0,16 dollari.

Il successo delle meme coin nel 2024



Nel 2024, il settore delle meme coin ha raggiunto traguardi straordinari grazie all’introduzione di piattaforme rapide e semplici per la creazione di token, come Pump.fun sulla blockchain Solana, che consente agli utenti di generare nuove meme coin in pochi minuti. Nei primi mesi dal lancio di questa piattaforma, sono stati rilasciati migliaia di nuovi token, favorendo una crescita esponenziale e attrattività di questa categoria.



Le meme coin hanno evoluto il loro status da semplici fenomeni virali nati dai social, come Dogecoin, a asset credibili, capaci di attirare significativi investimenti e persino l’attenzione del nuovo presidente americano che ha lanciato una sua meme coin ufficiale ($TRUMP) a gennaio 2025. Queste criptovalute attraggono particolarmente gli investitori più giovani, per i quali rappresentano una forma di espressione culturale e comunitaria oltre che un’opportunità di investimento.

Nonostante le controversie che hanno sempre accompagnato queste particolari criptovalute, il successo delle meme coin sfida le nozioni tradizionali di valore intrinseco e fondamentali degli asset. Nella emergente finanza digitale, il consenso della comunità e il capitale sociale possono essere potenti quanto le metriche finanziarie convenzionali. Inoltre, l’introduzione di nuove tipologie di meme coin e la richiesta di approvazione di ETF su Dogecoin da parte di investitori istituzionali, sta creando una forte proposta di valore per gli investitori al dettaglio, rendendo il settore sempre più sofisticato.



Dopo la crescita del 500% registrata nel 2024 per la capitalizzazione delle meme coin, gli analisti prevedono che la categoria continuerà a seguire il ciclo quadriennale tipico delle criptovalute, con aspettative di ulteriore crescita nei mesi a venire.

Grazie ad una capitalizzazione molto più contenuta, queste criptovalute tendono a sovraperformare le crypto più consolidate come Bitcoin ed Ethereum durante i trend rialzisti, pur mostrando una maggiore volatilità e performance inferiori nei periodi di ribasso. La loro natura speculativa, unita al forte sostegno della community e di investitori istituzionali, mantiene alta l’attenzione verso la categoria meme coin, con nuovi progetti lanciati ogni giorno.

Il wallet per crypto e meme coin



Best Wallet si distingue come uno dei migliori wallet per detenere criptovalute, incluse le meme coin, grazie alla sua compatibilità con diverse blockchain e i molteplici servizi offerti.





Questo portafoglio crypto supporta sulla sua app mobile oltre 60 blockchain, incluse le reti principali come Ethereum, Solana e BNB Chain, e combina un’archiviazione non-custodial con commissioni di transazione minime e nessun requisito di KYC, garantendo sicurezza e semplicità d’uso.

L’integrazione con il proprio exchange decentralizzato (DEX) consente di effettuare scambi rapidi senza dover andare su altri siti web o dApp. Inoltre, la sezione “Upcoming Tokens” permette agli utenti di investire in criptovalute emergenti o in fase di prevendita, mentre l’aggregatore di staking offre la possibilità di ottenere un reddito passivo aggiuntivo sulle crypto possedute.

Il token nativo $BEST aggiunge ulteriori benefici all’ecosistema, offrendo vantaggi come cashback dell’8%, commissioni ridotte, accesso privilegiato alle prevendite e ricompense di staking superiori.

Con oltre 11,4 milioni di dollari già raccolti nella prevendita del token nativo in corso sul sito web e funzionalità in arrivo come la carta di credito per spendere crypto, potrebbe essere il momento ideale per considerare un investimento in $BEST al prezzo di prevendita di 0,02455 dollari.

