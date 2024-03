Ethereum Dencun: previsioni e conseguenze sui prezzi ETH. Cosa aspettarsi?

L’aggiornamento di Ethereum Dencun verrà lanciato sulla mainnet il prossimo 13 marzo dopo i testnet di febbraio hanno dato edito positivo. Ed è proprio in vista dell’imminente upgrade che i prezzi di Ethereum hanno consolidato la loro posizione sopra i 3500 dollari guadagnando ben il 15 per cento nell’ultima settimana. Come si può vedere dal grafico in basso, Ethereum è ai massimi da gennaio 2022, vale a dire da quando la seconda crypto a maggiore capitalizzazione di mercato raggiuse il picco massimo della corsa rialzista avviata a fine 2021.

Come messo in evidenza da alcuni analisti della società di analisi blockchain IntotheBlock, la notizia positiva non è solo il fatto che ETHUSD sia ai massimi relativi ma anche il fatto che il 91 per cento degli ETH detenuti in portafogli sia in the money. Tutto questo lascia prospettare un certo ulteriore margine di rialzo per Ethereum.

Cosa attendersi dall’aggiornamento Dencun di Ethereum

Come già anticipato in precedenza, oramai mancano appena 9 giorni all’aggiornamento di Dencun sulla mainnet. L’upgrade porterà all’introduzione del proto-danksharding nella rete e renderà le transazioni molto più veloci ed economiche rispetto ad ora. La scorsa settimana alcuni sviluppatori hanno anticipato a Decrypt che il cambiamento sarà sorprendente aggiungendo che proprio questo upgrade è quello che in tanti stavano sognando.

La domanda da porsi è quindi cosa avverrà a seguito dell’aggiornamento Dencun sia in ambito tecnico che sui prezzi di Ethereum. Partiamo proprio dal primo punto per poi occuparci delle conseguenze sul valore di ETH (facilmente immaginabili visto che il prezzo di Ethereum è schizzato ai massimi da gennaio 2022 proprio in vista dell’importante upgrade).

Conseguenze tecniche di Ethereum Dencun sulla chain

La proto-danksharding, tecnicamente definita EIP-4844, è stata progettata per migliorare l’efficienza di Ethereum in relazione alle opzioni di scaling di Layer-2 a partire dai rollup. Fino ad oggi questi ultimi hanno si migliorato la velocità delle transazioni e ridotto i costi riuscendo comunque a mantenere una copia del ledger e della cronologia di Ethereum, tuttavia, per quello che riguarda l’archiviazione dei dati questa soluzione utilizza i calldata che per loro stessa natura possono essere molto costosi (fino a 1.000 dollari per megabyte. I prezzi alti sono sempre un problema ma lo sono ancora di più quando si è in una fase di aumento della domanda.

Proprio il proto-danksharding, grazie alla transazioni blob, punta a superare questo ostacolo. Tali transazioni sono strutturate come una sorta di soluzione di archiviazione temporanea dei dati. I blob, infatti, diversamente da quello che avviene adesso, consentono di memorizzare grandi quantità di dati con maggiore efficienza ma soprattutto con costi più bassi.

I vantaggi dal punto di vista tecnico non si fermano però qui. E’ possibile che i blob possano incrementare la capacità di invio dei dati per le soluzioni di layer 2. Tale miglioramento potrebbe avere come implicazione il forte aumento del numero di transazioni che la stessa chain è in grado di supportare ogni singolo secondo.

Non serve essere degli esperti tecnici per intuire che le conseguenze dell’upgrade Dencun di Ethereum sono significative.

Per un investitore, però, molto più interessante potrebbe essere il discorso relativo all’impatto sui prezzi. Cosa attendersi sul valore di ETH dopo l’aggiornamento Dencun?

Effetti Ethereum Dencun sui prezzi di ETH

La prima avvisaglia di quello che sarà l’impatto dell’upgrade del 13 marzo prossimo si sta vedendo già in questi giorni. Il prezzo di Ethereum è infatti in forte rialzo. Ciò induce a pensare che dietro il ritorno di Ethereum ai massimi dal 2022 non c’è solo l’effetto domino innescato dal Bitcoin ma anche motivi prettamente domestici che riguarda la seconda crypto per livello di market cap.

Il fatto è che il bello potrebbe ancora non essere arrivato. Stando alle previsioni, infatti, a seguito dell’implementazione dell’upgrade, ci potrebbe essere un utilizzo più forte di Ethereum che non può che far bene ai prezzi. Il rialzo della domanda, infatti, unito alla più efficiente funzionalità della chain, potrebbe spianare la strada al rialzo della quotazione di Ethereum.

Ma non si tratta solo di questo. Non è infatti da escludere che gli investitori possono guardare allo stesso upgrade come ad un passaggio decisivo in vista della risoluzione di problemi che tutta la rete Ethereum si porta avanti da tanto tempo. Tutto questo potrebbe rendere più interessante l’investimento in ETH sia direttamente (quindi tramite gli exchange come Binance) che in modo indiretto (ad esempio attraverso i CFD).

Secondo Gracy Chen di Bitget, non è da escludere che l’upgrade possa attirare un maggior numero di investitori e che ciò possa portare il prezzo di Ethereum ad oltre 5000 dollari entro fine anno. Non sarebbe impensabile visto che nel solo ultimo mese il valore di ETH è salito di ben il 48 per cento e che il sentiment del settore è improntato all’ottimismo.

