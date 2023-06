Ethereum (ETH) verso i 2.000$ e sugli exchange consistenze ai minimi, momento di comprare?

Il prezzo di Ethereum si avvicina ai 2.000 dollari e si registrano basse quantità di ETH sugli exchange. Questa riduzione dell’offerta potrebbe influenzare l’andamento dei prezzi? Le altcoin stanno ottenendo buoni risultati, in particolare Polygon e NEO, grazie agli sviluppi promettenti della loro rete e ai cambiamenti normativi a Hong Kong.

Nel frattempo, la maggior parte delle principali criptovalute ha registrato un leggero aumento, trainato da Ethereum (ETH) che ha registrato un balzo del +5% grazie alla diminuzione dell’offerta sugli exchange.

L’entusiasmo per i cambiamenti normativi a Hong Kong si sta traducendo in guadagni a due cifre per NEO, che ha registrato un aumento del +17% dall’inizio della settimana.

NEO, in particolare, ha beneficiato di questo entusiasmo dopo che l’autorità di vigilanza del mercato mobiliare di Hong Kong ha annunciato che a partire dal 1° giugno sarà consentita la negoziazione al dettaglio di alcuni cripto-asset. Questo annuncio ha alimentato le aspettative di una futura corsa al rialzo in Asia, dato che le normative in Occidente limitano ulteriori sviluppi.

Tuttavia, secondo Noelle Acheson, economista ed esperta di criptovalute intervistata da CNBC, è improbabile che i cambiamenti normativi comportino un’improvvisa ondata di acquisti, anche se potrebbero portare a un aumento dei volumi di scambio. Pertanto, non è da attendersi un’immediata reazione al rialzo dei prezzi a causa di queste novità.

Cosa succede al prezzo di Ethereum e cosa aspettarsi ora

Passando ad Ethereum (ETH), il prezzo della criptovaluta si avvicina alla soglia dei 2.000 dollari e ha leggermente superato le performance di Bitcoin (BTC) nell’ultima settimana, registrando un aumento del +5% rispetto al 4% di Bitcoin. Questa sovraperformance potrebbe essere attribuita alla maggiore scarsità di Ethereum.

Secondo Glassnode, un’azienda di analisi di mercato, le riserve di ETH sugli exchange sono al minimo da luglio 2016. Questo calo delle riserve è stato causato dall’aumento del livello di staking su Ethereum, che è stato favorito dall’aggiornamento Shanghai.

Questo upgrade ha eliminato il rischio di prelievo e ha incoraggiato molti detentori di ETH a partecipare al processo di staking, riducendo così la quantità di ETH disponibile sugli exchange.

La diminuzione delle riserve di ETH sugli exchange viene generalmente considerata un fattore rialzista per il prezzo. Ajay Kashyap, un analista di criptovalute e influencer su Twitter, ha sottolineato che una minore offerta sugli exchange significa una minore disponibilità per la vendita, il che è vantaggioso per gli investitori.

Tron (TRX) raggiunge 0,80$ ma poi perde slancio

TRON, grazie alla sua adozione come stablecoin, ha registrato una crescita significativa. Il prezzo di TRX è temporaneamente salito fino a raggiungere i 0,80 dollari, ma ha successivamente perso slancio.

La settimana scorsa, TRON ha iniziato con una tendenza al rialzo, raggiungendo massimi a 12 mesi, ma ha poi invertito la rotta e chiuso con una perdita del -2%. Questa sovraperformance momentanea è stata notata da Ben Laidler, Global Strategist di eToro, che ha evidenziato come TRON abbia tratto vantaggio dai dati sull’aumento dell’adozione.

Il successo di TRON, in particolare nel settore delle stablecoin, è evidente dai dati di Coinmetrics che mostrano un aumento dell’offerta di USDT (Tether) su TRON, superando quella su Ethereum nel 2023.

Un rapporto recente del fornitore di dati sulle criptovalute, Kaiko, conferma che la maggior parte dei Tether (46 miliardi di dollari) è attualmente emessa su TRON, mentre solo 36 miliardi di dollari sono emessi su Ethereum.

Questi dati sembrano incentivare i grandi investitori, le cosiddette “whales”, cioè balene, che hanno costantemente aumentato le loro riserve su TRON nell’ultimo anno, un segnale spesso considerato rialzista.

Polygon (MATIC) in rialzo del +4%

Polygon (MATIC), nel frattempo, ha registrato un aumento del +4% trainato dai dati incoraggianti sulla rete. Secondo Glassnode, il numero di nuovi indirizzi MATIC creati sulla rete Polygon è aumentato a oltre 1.830, corrispondente a un incremento del +10,68% rispetto agli inizi dell’anno, quando erano registrati circa 1.660 indirizzi. Questo dato indica che, nonostante la modesta azione del prezzo, l’interesse per l’ecosistema Polygon continua a crescere.

La forza trainante di questo trend potrebbe essere il crescente ottimismo nei confronti dei videogiochi web3. Sandeep Nailwal, co-fondatore di Polygon, ha recentemente dichiarato che nell’anno precedente sono stati investiti oltre 2 miliardi di dollari nei giochi web3 e che Polygon, insieme ad attori come ImmutableX, ha svolto un ruolo di primo piano nel finanziamento di tali giochi.

Ci sono quindi prospettive positive che alcuni di questi giochi possano diventare di massa, il che potrebbe ulteriormente contribuire al successo di Polygon.

