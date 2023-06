Finblox raggiunge le principali borse e inizia il presale di Chancer. Qual è l’investimento migliore?

Mentre il mondo delle criptovalute continua la sua inarrestabile espansione, due nuovi progetti, Finblox e Chancer, si trovano sotto i riflettori. Con il lancio di Finblox sulle principali borse e l’inizio dell’attesissima presale di Chancer, il potenziale di investimento di entrambi è oggetto di un acceso dibattito.

Ogni progetto ha una proposta di valore distinta, ma la comunità degli investitori sta ancora cercando di capire: Quale di questi promette un miglior ritorno sull’investimento? Un’esplorazione approfondita di queste iniziative e un attento esame dei loro pro e contro potrebbero essere la risposta a questa incalzante domanda: sia gli investitori alle prime armi che quelli veterani capiranno che la conoscenza di entrambi i progetti è fondamentale per orientare le scelte di investimento in queste due nuove criptovalute.

Cosa rende Chancer unico?

Chancer si è fatto notare come un nuovo progetto innovativo che sta cercando di scuotere le cose con il suo uso inedito della tecnologia Web3, con l’attesissimo presale del suo token che sta attualmente avanzando nella fase 1. L’obiettivo del progetto è quello di cambiare le carte in tavola in quanto mira a ridefinire l’industria del gioco d’azzardo grazie alla sua particolare piattaforma di scommesse peer-to-peer (P2P) che rimette il controllo nelle mani degli utenti.

Sfruttando la forza e l’apertura della tecnologia blockchain, Chancer rimuove efficacemente la necessità della struttura convenzionale del “banco”, in quanto fa sì che per gli utenti sia più facile piazzare scommesse direttamente l’uno contro l’altro, favorendo un ambiente di gioco dinamico ed emozionante adatto a tutti i tipi di appassionati.

Costruito su una struttura decentralizzata, Chancer permette agli utenti di iniziare subito a lavorare e il fulcro dell’ecosistema Chancer è il token di utilità CHANCER, fondamentale per il funzionamento della piattaforma. CHANCER viene utilizzato per piazzare e regolare le scommesse, esaltando il suo ruolo e la sua applicazione fondamentale e di conseguenza, man mano che Chancer espande la sua base di utenti, la domanda di CHANCER sembra destinata ad aumentare rapidamente.

Come funziona CHANCER?

Il token di utilità nativo di Chancer, CHANCER, è la forza trainante dell’innovativo modello di scommesse P2P. Gli utenti utilizzano CHANCER per creare i propri mercati di pronostici, determinare le quote e pagare le vincite.

Per incentivare ulteriormente i possessori di token, Chancer offre un sistema Share2Earn. Questo approccio incoraggia gli utenti a promuovere i loro mercati, il che porta a un aumento del numero di partecipanti e, a sua volta, incrementa le ricompense per la creazione del mercato.

Ma la flessibilità della piattaforma non finisce qui: i possessori di token possono anche mettere in staking i loro token CHANCER per garantire un’adeguata liquidità per un trading senza interruzioni. Chancer premia anche gli utenti abituali con tariffe scontate per la creazione e la partecipazione al mercato, rendendo la piattaforma più conveniente.

Previsione del prezzo di CHANCER

Con tanti aspetti positivi associati al design del progetto e con Chancer che sta facendo breccia nel mercato del gioco d’azzardo con il suo approccio innovativo, i riflettori sono puntati sulla potenziale direzione del suo token nativo CHANCER.

Con i token CHANCER a soli $0,021 nella fase finale del presale, molti analisti sono in fibrillazione per la possibile rapida ascesa del prezzo dopo il lancio. Una volta che gli utenti cominceranno a impegnarsi con la piattaforma dopo il lancio del Mainnet nel primo trimestre del 2024, potremmo vedere il token di CHANCER superare rapidamente la soglia di $0,50 per raggiungere l’ambita pietra miliare di $1.

Che cos’è Finblox?

Finblox mira a rivoluzionare l’ecosistema degli asset digitali creando una nuova super-app di criptovaluta che consente agli utenti di accumulare ricchezza in criptovaluta in modo sicuro, semplice e coinvolgente. La piattaforma incorpora funzioni di gioco e fornisce una serie di servizi, tra cui mercati di previsione, estrazioni di montepremi, generazione di rendimenti, trading, una piattaforma di lancio, un mercato peer-to-peer, una carta di debito e funzionalità di protocollo multi-catena layer-1.

Grazie al token Finblox (FBX), gli utenti possono guadagnare ricompense partecipando attivamente all’ecosistema. Finblox ha sviluppato un programma di guadagno in criptovalute in cui gli utenti ottengono ricompense giornaliere composte su asset digitali idonei come Bitcoin, Ethereum, USD Coin, Polygon, Near, Solana e molti altri.

Il token FBX funge da token di governance e di utilità all’interno dell’ecosistema Finblox, offrendo varie utilità come il guadagno di premi bonus, commissioni di trading agevolate, accesso speciale ai progetti, iscrizioni a carte di credito crittografiche, aumento delle probabilità all’interno di funzioni specifiche e potere di voto.

Previsione del prezzo di FBX

Finblox si rivolge a due gruppi principali di utenti: quelli nuovi alla criptovaluta che cercano un accesso affidabile alle opzioni di creazione della ricchezza in cripto, e gli utenti più avanzati che desiderano una piattaforma rapida e semplice per accedere ai loro asset in cripto. Tuttavia, ciò rappresenta una sfida per il progetto, poiché entrambi i gruppi di utenti hanno un’ampia gamma di opzioni esistenti tra cui scegliere.

Questo è probabilmente uno dei motivi del continuo calo del prezzo di FBX dalla sua quotazione, già sceso del 60% dal suo massimo storico. Ciò significa che se il token riuscirà a mantenere il suo prezzo di $0,003 per i prossimi sei mesi, la maggior parte dei possessori di FBX lo considererà un successo.

CHANCER vs FBX: quale progetto offre il miglior potenziale di investimento?

Non c’è dubbio che, sebbene Finblox rappresenti un uso interessante della tecnologia blockchain, è Chancer che, secondo la maggior parte degli analisti, offre i maggiori vantaggi per quegli investitori che cercano di generare i maggiori rendimenti dai loro portafogli di criptovalute.

Puoi partecipare al presale di CHANCER qui.

