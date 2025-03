Secondo un rapporto recente di Standard Chartered, il governo degli Stati Uniti starebbe valutando la possibilità di vendere parte delle sue imponenti riserve d’oro, stimate in circa 800 miliardi di dollari, per investire in Bitcoin.



La strategia USA per le crypto

L’idea di creare una riserva strategica di Bitcoin da parte degli Stati Uniti sta guadagnando sempre più attenzione, soprattutto dopo l’emissione di un ordine esecutivo da parte del presidente Donald Trump. Secondo quanto riportato dalla banca internazionale Standard Chartered, l’amministrazione americana starebbe valutando la vendita di parte della propria ingente riserva di oro, stimata a circa 758 miliardi di dollari, per finanziare l’acquisto di Bitcoin senza gravare sul bilancio federale.

L’oro è stato storicamente il pilastro delle riserve delle banche centrali, ma il crescente interesse istituzionale e la scarsità intrinseca di Bitcoin stanno rendendo questa criptovaluta un’interessante copertura contro l’inflazione e le incertezze economiche globali. Se gli Stati Uniti dovessero procedere con questa strategia, si tratterebbe di un cambiamento epocale nella gestione delle riserve nazionali, ed altri governi potrebbero seguire il loro esempio.

Perché Bitcoin (BTC) ?

Bitcoin rappresenta un’opzione interessante per diverse ragioni, la prima di queste è la sua offerta limitata a solo 21 milioni di unità, garantendo una scarsità finanziaria unica nel suo genere. Inoltre, la sua portabilità e sicurezza lo rendono facilmente trasferibile e immagazzinabile senza i vincoli fisici tipici dell’oro. Anche la crescente adozione istituzionale e l’approvazione degli ETF contribuiscono ad aumentare la credibilità di Bitcoin come riserva di valore a lungo termine.



Un’altra opzione proposta riguarda l’utilizzo del Fondo di Stabilizzazione Valutaria (Exchange Stabilization Fund, ERF), attualmente dotato di 39 miliardi di dollari di attivi netti. Tradizionalmente impiegato per influenzare il tasso di cambio del dollaro, il fondo potrebbe essere destinato all’acquisto di Bitcoin, segnando un netto cambiamento nelle politiche economiche statunitensi.

Il ritorno del Bitcoin Act

Il senatore Cynthia Lummis ha riproposto un disegno di legge noto come Bitcoin Act nel 2024, che autorizzerebbe il Tesoro ad acquistare fino a 1.000.000 di Bitcoin nel corso di cinque anni. L’integrazione di questa misura in un pacchetto legislativo più ampio garantirebbe che l’operazione sia bilanciata e non comporti effetti negativi sul bilancio federale.

Donald Trump ha dichiarato che l’obiettivo primario è quello di evitare qualsiasi costo aggiuntivo per i contribuenti americani. Secondo l’ordine esecutivo, i fondi necessari per creare la riserva strategica di Bitcoin verranno prelevati esclusivamente dalle criptovalute già sequestrate dal governo o da attività in sviluppo che non comportino ulteriori spese pubbliche.

Se questa strategia dovesse essere attuata, potrebbe avere un impatto significativo sia sui mercati dell’oro che su quelli delle criptovalute. Un’eventuale vendita di oro su larga scala potrebbe causare volatilità nel suo prezzo, mentre l’aumento della domanda di Bitcoin potrebbe spingere ulteriormente al rialzo il valore della criptovaluta, che secondo gli analisti potrebbe raggiungere i 250.000 dollari per fine anno.

Inoltre, l’adozione di Bitcoin come riserva strategica da parte degli Stati Uniti potrebbe spingere altre nazioni a seguire lo stesso esempio, accelerando il processo di adozione globale degli asset digitali.

Perché Bitcoin Bull sta avendo successo?

Con l’interesse per Bitcoin che cresce sempre più, in un quadro normativo che ne prevede l’adozione come riserva, Bitcoin Bull Token offre agli investitori un’opportunità per ottenere esposizione sia a Bitcoin che al formidabile settore delle meme coin.



Attualmente in fase di prevendita sul sito web ufficiale, $BTCBULL è acquistabile a un costo di 0,00241 dollari per token prima dell’aumento previsto tra 21 ore. La raccolta fondi ha già superato i 3,6 milioni di dollari in finanziamenti dopo poco più di 1 mese.

Ciò che rende $BTCBULL unica è il suo sistema di ricompense legato al prezzo di Bitcoin, distinguendosi come l’unica meme coin con questa particolare dinamica.

Il progetto è creato per ricompensare i possessori di $BTCBULL quando il prezzo di Bitcoin supera nuovi traguardi, il primo obiettivo è fissato a 150.000 dollari, una volta raggiunto, verrà attivato un airdrop di frazioni di Bitcoin distribuito ai possessori di $BTCBULL proporzionalmente alle loro partecipazioni.

Airdrop successivi verranno sbloccati ogni volta che il prezzo del Bitcoin aumenta di ulteriori 50.000$, con i prossimi traguardi fissati a 200.000$, 250.000$ e così via.

Oltre agli airdrop, i possessori di $BTCBULL possono beneficiare di un aumento di valore del token grazie a un meccanismo di burning che si attiva a partire da un prezzo per Bitcoin di 125.000 dollari.

Il token offre anche un protocollo di staking con un APY attuale del 123%, progettato per incentivare il mantenimento a lungo termine.



Per maggiori dettagli su questa emergente meme coin è possibile visitare il profilo X o il gruppo Telegram di BTC Bull Token.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.