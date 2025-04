Il caso Mantra (OM) rappresenta un campanello d’allarme per l’intero ecosistema RWA, evidenziando i rischi legati alla centralizzazione degli exchange, alla gestione opaca dei fondi e alla fragilità della fiducia degli investitori.



Un crollo improvviso che scuote il settore

Da ieri pomeriggio, il token Mantra (OM) ha registrato un crollo del 94%, passando da circa 6 a 0,37 dollari e cancellando gran parte dei guadagni accumulati negli ultimi anni, sollevando interrogativi sulla solidità della categoria Real World Assets (RWA) nelle crypto. Secondo quanto riportato dal team di Mantra, il crollo non è stato causato da problemi interni all’ecosistema, ma da azioni improvvise e non coordinate da parte di exchange centralizzati (CEX) che hanno chiuso numerose posizioni futures su OM, causando un’ondata di vendite forzate.

Il CEO John Patrick Mullin ha dichiarato che il crollo è stato amplificato da un’ondata di vendite provenienti da wallet collegati ai primi investitori del progetto. Tra questi, wallet riconducibili a LD Capital e all’influencer Shane Shin hanno trasferito milioni di OM su Binance e OKX, poco prima del tracollo. Tuttavia, Mullin nega qualsiasi coinvolgimento del team, affermando che la Mantra Chain Association e i suoi partner non hanno liquidato alcuna posizione.

L’ombra di un possibile exploit

A rendere ancora più complessa la situazione c’è stato un intervento di ZachXBT, noto investigatore on-chain, che ha suggerito la possibilità di un exploit ai danni dei wallet, anche se senza fornire prove concrete. La natura di Mantra, sviluppata tramite Cosmos, limita gli strumenti disponibili per l’analisi on-chain, rendendo più difficile identificare l’origine esatta delle vendite sospette.

Il crollo di OM ha avuto ripercussioni sull’intero trend dei RWA, un settore che era recentemente salito alla ribalta come uno degli emergenti nel panorama DeFi. I token legati agli asset del mondo reale, come immobili, obbligazioni o materie prime, fungono da ponte tra finanza tradizionale e blockchain. Dopo il crollo di OM, il valore collettivo dei token RWA è sceso a 35 miliardi di dollari, con Chainlink (LINK) che rimane il leader del settore.

Che cosa sono i Real World Assets (RWA)?

I RWA sono asset fisici o finanziari, come immobili, bond o materie prime che vengono tokenizzati per esistere sulla blockchain. Questa tokenizzazione consente frazionamento, accessibilità e liquidità mai viste prima nei mercati tradizionali. La promessa è quella di democratizzare l’accesso a strumenti finanziari complessi, riducendo i costi di intermediazione, l’investimento minimo richiesto e aumentando la trasparenza grazie alla blockchain. Tuttavia, non mancano sfide, con regolamentazioni complesse, problemi di custodia e sicurezza, e barriere tecnologiche che ne rallentano l’adozione.



Il confronto con Ondo Finance (ONDO)

Mentre Mantra è sotto pressione, Ondo Finance ($ONDO) continua a guadagnare terreno. Fondata da Nathan Allman, Ondo si distingue per la tokenizzazione di asset tradizionali, come ETF e Treasury Bond USA, e partnership con i più grandi investitori istituzionali, come Morgan Stanley e BlackRock.



Il token $ONDO viene considerato il competitor principale di Mantra dagli analisti crypto e dopo il crollo di quest’ultima è passato in 3° posizione nella categoria crypto RWA, mentre OM si trova adesso al 12°. Nell’ultima settimana, $ONDO è stato quotato dal più grande exchange al mondo, Binance, ed ha visto un rialzo del 26%, dimostrando un crescente interesse da parte dei crypto investitori interessati al segmento RWA.

