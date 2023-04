La cripto-community di Reddit è in fermento per l’imminente quotazione di Metacade. Ecco cosa c’è da sapere

a presenza di Metacade sui forum di criptovalute di Reddit è cresciuta dopo il successo del presale del token. MCADE sarà quotato negli exchange questo mese prima che la piattaforma lanci una vasta collezione di giochi arcade online più avanti nel corso dell’anno, portando gli esperti ad evidenziare il progetto in rapido sviluppo come opportunità d’investimento ad alto potenziale.

I forum sulle criptovalute Reddit sono ottimisti sul futuro dell’arcade online play-to-earn

Metacade ha annunciato che il token MCADE sarà lanciato su diversi exchange di asset digitali dopo un evento di presale di successo. Questo sarà disponibile su UniSwap il 6 aprile prima di diventare pubblico su Bitmart nello stesso mese e MEXC all’inizio di maggio.

Il token MCADE sarà rilasciato su UniSwap al prezzo di $0,022. In totale, nel presale sono stati raccolti $16,35m e gli esperti hanno sottolineato la grande popolarità dell’evento come indicatore della futura azione dei prezzi.

Il progetto sta sviluppando una piattaforma GameFi completa con la più grande collezione di giochi arcade online che si possa trovare su blockchain, con ogni singolo titolo dotato di ricompense integrate per i giocatori.

I forum di Reddit dedicati alle criptovalute hanno assunto una posizione rialzista sul potenziale a lungo termine di Metacade, dato che il token MCADE scarseggia a seguito delle diverse fasi di presale che hanno fatto registrare il tutto esaurito. I primi acquirenti di MCADE hanno acquistato a $0,008, pari a un rendimento dell’investimento di 2,5 volte in anticipo rispetto all’imminente quotazione negli exchange del progetto.

MCADE può raggiungere $0,50 nel 2023?

Il token MCADE ha una grande utilità all’interno dell’ecosistema GameFi di Metacade e della tokenomics deflazionistica. Gli investitori si aspettano rendimenti significativi dopo il rilascio del token sugli exchange, che potrebbero spingere la valutazione del progetto a un livello impressionante.

La previsione del prezzo di Metacade per il 2023 colloca MCADE a $0,50. Il progetto ha già attirato un’ampia domanda durante il presale e ora si sta preparando per un successo continuo, con due quotazioni primarie su CEX e il lancio della piattaforma GameFi che seguiranno nel corso dell’anno.

Che Cos’è Metacade?

Metacade è la più grande piattaforma di questo tipo su blockchain. Questa combina un elenco infinito di giochi arcade online con ricompense in criptovaluta integrate, offrendo un’esperienza GameFi entusiasmante. I titoli spaziano dai classici giochi arcade ai nuovissimi sviluppi play-to-earn realizzati appositamente per il metaverso arcade.

La piattaforma è un’iniziativa gestita dalla community che mira a creare un hub centrale per gli utenti del Web3. Qui saranno evidenziate le ultime tendenze del gaming su blockchain e vi saranno una serie di meccaniche di guadagno che vanno oltre il metaverso arcade.

Come funziona MCADE?

Il token MCADE è destinato a essere utilizzato per le ricompense mentre i giocatori si divertono con titoli arcade online e partecipano alle varie funzioni della piattaforma. Può essere utilizzato anche per lo staking e per votare le proposte di governance.

Il metaverso del progetto conterrà la più grande collezione di giochi arcade online sulla blockchain, offrendo infiniti livelli da superare e molte sfide da completare. I giocatori possono giocare in modo casual o competitivo: Metacade ospiterà anche tornei a pagamento con importanti premi in criptovalute.

I forum di criptovalute di Reddit hanno evidenziato l’hub della community di Metacade come una caratteristica di spicco. Qui i creatori di contenuti possono pubblicare recensioni di giochi, discutere degli ultimi sviluppi nel settore del gaming su blockchain e interagire con i post degli altri utenti guadagnando ricompense in criptovaluta grazie all’innovativo meccanismo Create2Earn.

Metacade pubblicizzerà anche le posizioni aperte presso alcune delle start-up più in voga del Web3 attraverso la funzione Work2Earn. Work2Earn metterà in contatto giocatori, investitori e imprenditori con opportunità lavorative retribuite nel settore della tecnologia blockchain. I ruoli variano da posizioni a tempo pieno a posizioni part-time e possono anche includere opportunità esclusive di testare nuovi giochi arcade online prima del loro lancio ufficiale.

Forum sulle criptovalute su Reddit: l’etica della community di Metacade potrebbe contribuire al progresso di GameFi

Gli utenti di criptovalute di Reddit hanno discusso della natura comunitaria di Metacade come fattore fondamentale per il suo potenziale di prezzo. La piattaforma offre una serie di servizi blockchain che portano le meccaniche di guadagno in cripto a nuovi livelli, consentendo a chiunque di utilizzare la piattaforma e di guadagnare in cripto.

I possessori di token MCADE avranno privilegi di voto per le future proposte di governance e potranno anche votare nel processo di selezione dei Metagrants. I Metagrants saranno assegnati ai giochi su blockchain più richiesti durante le loro fasi di sviluppo, prima che Metacade porti il nuovo progetto P2E nella sala giochi del metaverso per metterlo a disposizione della sua community.

Vale la pena acquistare MCADE?

Metacade combina ricompense integrate con alcuni dei giochi arcade online più coinvolgenti che si possano trovare sulla blockchain. Il progetto rappresenta uno sviluppo altamente dirompente nel settore del gaming su blockchain, in quanto non solo offre un numero maggiore di giochi rispetto a qualsiasi altro, ma anche un maggior numero di modi per guadagnare su blockchain.

Con una forte proposta di valore, una tokenomics deflazionistica e una domanda esistente per la piattaforma, MCADE sembra certamente un’opportunità di investimento ad alto potenziale. Sfortunatamente per gli investitori, il presale dei token MCADE è terminato, ma c’è ancora un grande potenziale di rialzo per il nuovo progetto di GameFi. Tutti gli occhi sono puntati sulla quotazione UniSwap di MCADE il 6 aprile, mentre i forum di criptovalute di Reddit prevedono importanti profitti nel medio termine.

