Investire sul Metaverso, previsioni di trading e titoli da comprare nel 2022

Ecco come e dove investire per trarre profitti dalla crescita del Metaverso nel 2022: le opinioni dei principali analisti sui titoli da comprare.

L’interesse per il Metaverso, sopito fino a non troppi mesi fa, è esploso quando Facebook ha annunciato di cambiare nome in Meta, proprio per cavalcare il trend delle dimensioni virtuali parallele.

Ma come investire sul Metaverso?

Investire nel Metaverso, un business da 1.000 miliardi di dollari

Recentemente Grayscale Investments ha stimato il Metaverso come un'opportunità di guadagno da 1.000 miliardi di dollari. Il gruppo di investment banking Jeffries ritiene che investire nel Metaverso sarà come investire nei primi giorni di Internet, con il capo della ricerca tematica Simon Powell che afferma come gli investitori dovrebbero concentrarsi prima sui fornitori di hardware, poi sui fornitori di software, e quindi sulle aziende che operano all'interno del Metaverso.

Inizialmente questo potrebbe significare che potrebbe essere utile considerare le aziende tecnologiche tradizionali come Nvidia, Intel, Cisco e Apple, che sono ben posizionate per raccogliere i benefici dell'aumento della domanda di chip per semiconduttori, processori, servizi cloud e simili.

I visori di realtà virtuale sono inoltre già diventati dei gadget indispensabili per il Metaverso, e le vendite dovrebbero diventare mainstream già in questo decennio. In particolare, si ritiene che il visore Oculus Quest 2 di Meta abbia già superato la console di gioco Xbox di Microsoft e che entro il 2025 il valore totale dei prodotti di realtà aumentata e virtuale, compreso l'Oculus, dovrebbe raggiungere i 36 miliardi di dollari, dice la società di ricerche di mercato International Data Corporation (IDC), con un aumento di nove volte dai 4 miliardi di dollari di quest'anno, e un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 68%.

In ogni caso, visori e occhiali per la realtà virtuale non saranno un must solamente per il gaming, anche se questo settore sembra per il momento essere il più attraente, tanto da suscitare l’attenzione di alcuni big come Roblox, Electronic Arts, Activision Blizzard e altri ancora.

Per esempio, in un recente post sul suo blog, Bill Gates ha affermato di ritenere che nei prossimi "due o tre anni", la maggior parte delle riunioni virtuali si sposterà dalle interfacce bidimensionali in stile Zoom al Metaverso.

E poi ci sono gli NFT, certificati digitali che provano la proprietà di beni, sia digitali che analogici. Se Ether, Bitcoin e altre criptovalute sono i soldi del Metaverso, allora gli NFT rappresentano lo strumento che lo riempirà. È anche per questo motivo che gli NFT sono già molto richiesti, con nuovi operatori che arrivano ogni giorno nel segmento, e con un giro d’affari del 2021 pari già a 24 miliardi di dollari, in forte crescita rispetto ai soli 0,1 miliardi di dollari dell'anno scorso.

Trading sul Metaverso, i titoli da comprare secondo Goldman Sachs

Goldman Sachs, la nota banca americana d'investimento, ha individuato tre titoli con rating "buy" su cui varrebbe la pena di investire nei prossimi mesi, al fine di partecipare al potenziale rialzo del business del Metaverso.

Vediamoli insieme.

META

Il primo titolo su cui vale la pena riporre l’attenzione è proprio Meta, ex Facebook. Il target price fissato da Goldman Sachs è di 445 dollari, oltre il 30% in più rispetto alle attuali quotazioni. Secondo Eric Sheridan, autore del dossier di Goldman Sachs cui facciamo riferimento, Meta può essere un buon cavallo su cui scommettere per questo segmento, ed è posizionato molto bene per sfruttare la prossima ondata di computing.

SNAP

Il secondo titolo segnalato da Goldman Sachs è Snap, il cui target price per la banca è fissato a 80 dollari, quasi il doppio rispetto alla chiusura del dossier (46 dollari). L’istituto ricorda che sono oltre 200 milioni gli utilizzatori quotidiani degli occhiali per la realtà aumentata di Snap, e che – considerato che la realtà aumentata è una delle caratteristiche principali del Metaverso - Snap è sicuramente ben posizionata per poter partecipare attivamente al business della creazione e monetizzazione dei contenuti.

ROBLOX

Il terzo titolo da comprare secondo Goldman Sachs è quello di Roblox, una piattaforma di gaming piuttosto popolare. Roblox vanta oggi 50 milioni di utenti attivi giornalieri (sono circa 200 milioni al mese), e dovrebbe avere tutte le carte in regola per fare il salto definitivo dal gaming alle esperienze di acquisto di prodotti, musica e pubblicità. Il target price è di 124 dollari, con un rialzo potenziale di circa un quarto rispetto alle attuali quotazioni.

