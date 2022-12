Investire sul metaverso con un unico portfolio: ecco MetaverseLife di eToro

L’interesse degli investitori nei confronti del metaverso è in costante aumento. Secondo numerose ricerche il metaverso potrebbe rappresentare nel futuro ciò che decenni fa rappresentò internet. Ad oggi non sappiamo se la rivoluzione che verrà introdotta dal metaverso sarà di portata storica al pari di quella del web ma è invece certo che metaverso assieme ai Non Fungible Token saranno tra i mega-trend del 2022 e degli anni a seguire.

Avendo il polso della situazione e delle tendenze dei mercati, possiamo dire, con assoluta certezza, che tematiche come ad esempio le azioni da comprare per investire sul metaverso saranno sempre più ricercate. In questo post vogliamo, però, fare un passo in avanti parlando non dei singoli titoli da mettere in portafoglio per sfruttare il trend metaverso, ma degli strumenti finanziari che sono presenti oggi sui mercati per speculare su tutto il settore del metaverso.

Strategicamente, infatti, comprare singole azioni significa esporsi ad un rischio superiore poiché proprio quelle azioni inserite in portafoglio potrebbero registrare una performance inferiore rispetto a quella di altri titoli, sempre appartenenti al settore metaverso, che hanno registrato prestazioni migliori.

La domanda che ci poniamo con questo articolo è la seguente: ci sono strumenti avanzati per investire sul metaverso nel suo insieme? Ovviamente parlando di funzionalità avanzate facciamo riferimento a broker di un certo livello (qui la guida dei migliori broker online) e non a piccoli operatori.

La risposta comunque è affermativa. Proprio un broker molto noto negli ambienti dei trading online, eToro, ha recentemente lanciato un portfolio settoriale tutto focalizzato sul metaverso. In pratica facendo trading su questo portfolio, denominato MetaverseLife, è possibile sfruttare fino in fondo tutta la macro-tendenza metaverso. Grazie a questa caratteristica MetaverseLife di eToro è il portafoglio ideale per chi vuole andare oltre la scelta delle singole azioni puntando invece su un intero mega-trend.

Prima di descrivere come funziona MetaverseLife di eToro (lo faremo nel prossimo paragrafo) ricordiamo che come tutti gli analoghi portfolio eToro, anche quello focalizzato sul metaverso, può essere testato in modalità demo grazie alle 100 mila euro virtuali messe a disposizione dal broker proprio per fare pratica.

Investire sul metaverso con MetaverseLife eToro

Cosa è MetaverseLife di eToro? Tecnicamente si tratta di uno smart portfolio che consente ai trader di maturare un’esposizione a lungo termine su una serie di progetti chiave relativi all’industria del metaverso. Tali progetti riguardano sia le azioni che le criptovalute. Il portafoglio MetaverseLife di eToro, quindi, comprende sia azioni che criptovalute vale a dire i due settori che più di tutti potrebbero essere condizionati dalla rivoluzione metaverso.

Nel portafoglio ci sono anche una serie di nomi tech di fama mondiale come ad esempio Amazon, Apple, Nvidia e Microsoft. La loro presenza nel paniere metaverse eToro è il segnale che il broker crede molto nella possibilità che anche i giganti tech Usa possano in qualche modo contribuire allo sviluppo del metaverso.

Per investire sul MetaverseLife eToro è necessario aprire una posizione iniziale di minimo 500 dollari. Si tratta di un capitale che è alla portata di tutti proprio come è nello stile eToro che, come noto, consente di investire sull’andamento del prezzo delle azioni senza commissioni e con un deposito minimo iniziale di soli 50 dollari.

Aprendo un conto eToro per investire sul metaverso è inoltre possibile utilizzare tutta una serie di strumenti grafici per monitorare l’andamento del portafoglio. Grazie al feed social di eToro, inoltre, è anche possibile seguire il dibattito sugli sviluppi del settore.

Ricordiamo, per finire, che gli Smart Portfolio di eToro in quanto soluzioni di investimento a lungo termine consentono di investire senza commissioni di gestione.

In merito al lancio di un nuovo copy-portfolio eToro investire sul metaverso, Dani Brinker, responsabile dei portafogli d’investimento del broker ha evidenziato che il metaverso si candida ad essere l’evoluzione più probabile di Internet nei prossimi anni. In linea di tendenza, ha quindi aggiunto il manager, il potenziale del metaverso potrebbe essere anche infinito ma è difficile ipotizzare che l’adozione possa essere semplice o che possa avvenire da un giorno all’altro.

Il passaggio al metaverso, infatti, richiederà una elevata capacità di elaborazione e continui miglioramenti nell’hardware. Oggi l’industria del metaverso è nelle sue fasi iniziali tuttavia, come messo in evidenza nel dicembre del 2021 dagli analisti di Bloomberg, potrebbe in futuro avere un valore di almeno 800 miliardi di dollari.

Clicca qui per aprire un conto demo eToro e imparare ad investire sul metaverso: è gratis

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!