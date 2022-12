Come comprare NFT su eToro in pochi click: la guida rapida

Vorresti iniziare a comprare NFT (Non Fungible Token), ma non sai da dove iniziare? Contrariamente a quello che si può ipotizzare acquistate NFT e quindi sfruttare l’enorme appeal che caratterizza questo settore è molto semplice e alla portata di tutti.

Non servono quindi grandi capitali per diventare titolari di NFT ma soprattutto è possibile farlo con pochissimi click evitando, così, inutile perdite di tempo che potrebbero portarti anche a perdere l’attimo giusto per salire su questo treno. Secondo vari analisti gli NFT, assieme all’altra grande rivoluzione del 2022 ossia il metaverso, rappresentano uno dei principali mega-trends del futuro prossimo. I margini di espansione del settore, come pure i campi di applicazione, sono enormi.

Prima di scendere nel dettaglio della guida, ci temiamo a precisare che, grazie anche allo sviluppo della tecnologia, oggi ci sono tantissimi modi per comprare Non Fungible Token. In questo articolo analizzeremo una modalità specifica: l’acquisto attraverso la piattaforma di eToro (qui la nostra recensione). Se preferiamo concentrare la nostra attenzione solo su eToro è per un motivo ben preciso. Essendo Borsainside.com un sito che parla molto di trading, riteniamo che molti nostri lettori abbiano già attivo un conto con il broker eToro. La presenza di un account facilità la possibilità di comprare NFT rapidamente.

Nel caso in cui chi ci sta leggendo non dovesse avere ancora un conto eToro, può sempre attivarlo con pochi click. Ricordiamo che l’account eToro, al di là del caso specifico degli NFT, può essere utilizzato per fare trading su tantissime asset da una sola piattaforma. Inoltre è anche disponibile una versione demo da usare per fare pratica senza rischi.

Come comprare NFT su Ethereum: primi passaggi

Come abbiamo antipato nell’introduzione alla guida, il nostro intento è quello di individuare una strada semplice per consentire anche a chi è alle prima armi di comprare Non Fungible Token non modo rapido e senza sbattimenti. Il broker eToro è da preferire ad altre strade anche per queste ragioni.

Il primo passaggio per comprare un NFT su eToro è quello di acquistare Ethereum ossia la seconda criptovaluta al mondo per livello di capitalizzazione. eToro ti consente di comprare ETH con pochi click. Ovviamente per compiere questa operazione è necessario essere titolari di un conto con il broker. Quindi se ancora non hai il tuo account eToro, ti consigliamo di attivarlo sul sito ufficiale cliccando qui.

Una volta comprati i tuoi Ethereum dovrai procedere al loro trasferimento sul wallet eToro. Anche in questo caso stiamo parlando di un’operazione molto semplice da eseguire. È sufficiente andare su Portafoglio, quindi Ethereum e quindi Trasferisci al Wallet (tre passaggi in tutto).

Domanda per nulla scontata: perchè comprare Ethereum? Semplicemente perchè è con questa criptovaluta che puoi acquistare i tuoi NFT.

L’acquisto degli Ether e il passaggio in wallet, è sola la prima operazione preliminare che sei chiamato ad effettuare per acquistare Non Fungible Token. La seconda è il download di MetaMask. Di cosa si tratta? MetaMask è un portafoglio di criptovalute attraverso il quale è possibile entrare nel sistema di finanza decentralizzata (DeFi) e quindi nell’ecosistema NFT. Lato tecnico, MetaMask è disponibile sia come componente aggiuntiva per i browser Firefox e Google Chrome che come app per dispositivi mobili iOS e Android.

Una volta scaricato MetaMask.io, dovrai procedere con la creazione di un portafoglio e quindi con l’impostazione di una password. Ti consigliamo di avere molta cura nella conservazione di questi dati sensibili.

Fase intermedia sull’acquisto di NFT su Ethereum

Se hai correttamente effettuato le due operazioni preliminari, adesso puoi comprare Non Fungible Token in modo rapido. Come vedremo, infatti, una volta aperto un conto con eToro, comprati Ethereum e scaricato MetaMask, l’operazione di acquisto diventa molto semplice da eseguire.

Dovrai inviare gli Ethereum al tuo portafoglio MetaMask. Per eseguire questo passaggio, è sufficiente aprire il Wallet eToro e cliccare su Invia sotto ad Ethereum. A questo punto vai su MetaMask, apri l’indirizzo del portafoglio e incollalo nel campo dell’indirizzo su eToro. Il sistema ti chiederà di indicare la quantità di Ethereum che vuoi trasferire. Una volta indicato questo valore, non dovrai far altro che premere sul tasto Invia.

Per quanto riguarda le tempistiche della transazione, non preoccuparti se è necessario attendere un pò. Vero è che spesso bastano pochi minuti ma in realtà tutto è legato al traffico della rete su Ethereum in quel preciso momento e quindi, alcune volte, potrabbe essere necessaria anche un’ora.

Dopo che gli Ethereum hanno raggiunto la loro destinazione su MetaMask, puoi passare all’operazione finale ossia l’acquisto degli NFT.

Ultimi passaggi per acquistare NFT su eToro

Ciò che ti serve per finalizzare l’acquisto è una piattaforma NFT come ad esempio OpenSea. Ti citiamo questa piattaforma perchè ad oggi è quella più utilizzata e diffusa.

Non appena ti sarai connesso ad Opensea, non dovrai far altro che collegarti con MetaMask. Anche questa operazione è semplicissima da eseguire: dovrai premere l’icona Portafoglio, scegliere MetaMask e procedere con il collegamento. Una volta eseguita l’operazione non ti resta che navigare OpenSea per cercare gli NFT che vuoi comprare. Due le opzioni a tua disposizione:

acquisto immediato : puoi comprare il bene al prezzo indicato in listino e quindi diventare subito il nuovo proprietario

: puoi comprare il bene al prezzo indicato in listino e quindi diventare subito il nuovo proprietario offerta: puoi formulare un’offerta (in questo caso, però, dovrai convertire i tuoi ETH in WETH, prima di confermare la transazione).

Insomma tutto molto semplice.

Acquisto NFT su eToro: conclusioni

eToro, broker multifunzionale che consente di fare trading online su tantissimi mercati di tutto il mondo, consente anche di comprare NFT (Non Fungible Token) in modo rapido e sicuro.

L’operazione, come abbiamo visto nel corso della guida, avviene attraverso MetaMask e OpenSea. I passaggi da eseguire sono essenzialmente 5. Dopo aver analizzato nel dettagli i vari step, riassumiamo di seguito l’iter da seguire per comprare NFT.

Primo passaggio: comprare Ethereum su eToro (qui il sito ufficiale con demo gratis) Secondo passaggio: eseguire il download di MetaMask Terzo passaggio: inviare Ethereum a MetaMask Quarto passaggio: connessione al marketplace di NTF OpenSea (ma vanno bene anche altri) Ultimo passaggio: procedere con l’acquisto di NFT o formulare un’offerta

Buon acquisto di Non Fungible Token su eToro a tutti!

