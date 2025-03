L’azienda quotata nella borsa di Tokyo ha annunciato l’acquisto di ulteriori Bitcoin, portando le sue riserve totali ad oltre 3000 BTC, finanziando l’operazione tramite un’emissione di obbligazioni.



La strategia su BTC di Metaplanet

Metaplanet, l’azienda di investimenti giapponese quotata in borsa, continua ad accumulare Bitcoin con un’aggressiva strategia di acquisto, simile a quella dell’azienda americana Strategy. Metaplanet ha recentemente annunciato l’acquisto di ulteriori 150 BTC per un valore complessivo di 12,5 milioni di dollari, ad un prezzo medio di 83.508 dollari per Bitcoin. Questo nuovo acquisto porta il totale delle riserve dell’azienda a 3.200 BTC, per un valore approssimativo di 272 milioni di dollari agli attuali prezzi di mercato.

La strategia di accumulo di Bitcoin di Metaplanet è stata avviata ufficialmente ad aprile 2024 e si è intensificata con continui acquisti significativi nel corso degli ultimi mesi. Per sostenere la propria ambizione di possedere 10.000 BTC entro la fine del 2025 e ben 21.000 BTC entro la fine del 2026, la società ha emesso obbligazioni per finanziare i suoi acquisti. Solo recentemente, Metaplanet ha raccolto 2 miliardi di yen (circa 13,3 milioni di dollari) attraverso l’emissione di obbligazioni, con l’obiettivo dichiarato di continuare ad acquistare Bitcoin.

Dichiarazioni del CEO

Simon Gerovich, CEO di Metaplanet, ha confermato che la società sta sfruttando gli strumenti più efficaci disponibili sui mercati per raggiungere i propri obiettivi di accumulo. L’azienda aveva già fatto parlare di sé a dicembre 2024 quando, dopo aver raccolto 9,5 miliardi di yen (circa 60,6 milioni di dollari) attraverso due tranche di obbligazioni, aveva acquistato un consistente pacchetto di 619,7 BTC.

Gerovich ha ribadito l’intenzione di Metaplanet di espandere ulteriormente la propria influenza sia nel mercato giapponese sia nell’ecosistema globale di Bitcoin, sottolineando come la strategia adottata miri a generare un maggiore valore per i propri azionisti, come accaduto per il titolo $MSTR di Strategy (ex MicroStrategy).

Nonostante le fluttuazioni del mercato, la visione di Metaplanet resta chiaramente orientata al lungo termine. Attualmente, i 3.200 BTC detenuti dall’azienda hanno un valore di mercato complessivo di 272 milioni di dollari, segnando un profitto di 5,8 milioni, in confronto ai 266,2 milioni spesi per accumulare tali riserve. Tuttavia, Metaplanet ha aspettative di rendimento molto più alte per la sua strategia e continua ad accumulare Bitcoin con l’obiettivo di stabilire un’importante presenza nell’ecosistema crypto.

A livello globale, Strategy resta la più grande detentrice di Bitcoin quotata in borsa, con 446.400 BTC, ma Metaplanet sembra decisa a colmare il divario nei prossimi anni. L’ambizione dichiarata di detenere 10.000 BTC entro la fine del 2025 rappresenta un obiettivo audace ma realistico, considerando la determinazione mostrata dall’azienda giapponese nell’emissione di obbligazioni e nella continua acquisizione di Bitcoin.

BTC Bull Token raggiunge i 4 milioni

Bitcoin Bull Token si sta affermando come una delle novità più interessanti nel mondo delle criptovalute, soprattutto in un momento in cui la maggiore adozione istituzionale potrebbe portare a un incremento notevole per Bitcoin.



Questo progetto mira a supportare la scalata di Bitcoin verso l’ambizioso traguardo dei 250.000 dollari per fine anno, previsto da analisti come Hayes, e la prevendita del token $BTCBULL sta riscuotendo un successo significativo, raccogliendo oltre 4 milioni di dollari sul sito web ufficiale.

La popolarità di questa meme coin si deve alla sua capacità di ricompensare i possessori in modi innovativi ogni volta che Bitcoin raggiunge nuovi importanti record di prezzo, come i 150.000 o 200.000 dollari.

Le ricompense per i titolari di $BTCBULL sono distribuite in 2 modalità principali, o ricevono frazioni Bitcoin direttamente nel wallet crypto o il progetto prevede la riduzione dell’offerta totale del token tramite un processo di burning ogni volta che Bitcoin supera determinati obiettivi di prezzo, contribuendo così a rafforzare il valore di $BTCBULL nel tempo.

Oltre a queste ricompense, $BTCBULL offre un’opportunità di staking con un rendimento APY altamente competitivo del 107%. In questo momento, il token è disponibile in prevendita al prezzo di 0,002425 dollari, ma un incremento del prezzo è previsto nelle prossime 48 ore, rendendo questo momento particolarmente interessante per gli investitori fiduciosi in un rialzo per Bitcoin.



Per saperne di più è possibile dare un’occhiata al video approfondimento di SamuBit.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.