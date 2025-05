Per gli Stati Uniti l’ascesa delle stablecoin non rappresenta solo una rivoluzione nel settore delle criptovalute, ma anche un’opportunità strategica per rafforzare il sistema finanziario e l’egemonia del dollaro.

Le stablecoin come pilastro della finanza digitale

Il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha recentemente dichiarato che la crescente diffusione delle stablecoin potrebbe generare una domanda di 2 trilioni di dollari in titoli di Stato americani nei prossimi anni. Questa previsione sottolinea il ruolo strategico che le stablecoin stanno assumendo non solo nei mercati digitali, ma anche nell’economia tradizionale. Le dichiarazioni sono avvenute durante un’audizione al Comitato dei Servizi Finanziari della Camera, dove Bessent ha ribadito la necessità per gli Stati Uniti di guidare l’innovazione nei mercati crypto, sfruttando al contempo i benefici economici derivanti da essa.

Le stablecoin, criptovalute ancorate al valore del dollaro statunitense, sono sempre più utilizzate come riserva di valore e mezzo di pagamento. Per mantenere la loro stabilità, i principali emittenti come Tether (USDT) e Circle (USDC) investono massicciamente in Treasury Bills (T-bill), ovvero titoli di Stato a breve termine.

Legislazione in sospeso e implicazioni sistemiche

Due proposte legislative attualmente in esame al Congresso, lo STABLE Act e il GENIUS Act, mirano a regolamentare il settore delle stablecoin, imponendo la detenzione obbligatoria di asset liquidi e sicuri come i T-bill. Queste norme potrebbero istituzionalizzare la prassi di utilizzo dei titoli di Stato come garanzia, rafforzando l’integrazione tra dollaro digitale e sistema finanziario americano.

Tuttavia, il percorso legislativo si sta rivelando complesso, una frattura interna tra i Democratici ha portato alcuni membri a ritirare il proprio sostegno, criticando la mancanza di tutele adeguate per i consumatori. Il rischio di ritardi nella discussione e nella votazione dei testi legislativi preoccupa l’intero settore crypto, che attende da tempo una cornice normativa chiara per favorire innovazione e fiducia nei mercati.

Standard Chartered: $2T in stablecoin entro il 2028

Secondo un recente report della banca Standard Chartered, il mercato delle stablecoin potrebbe crescere quasi di dieci volte, passando dagli attuali 230 miliardi di dollari a 2 trilioni entro la fine del 2028. Questo balzo sarebbe stimolato proprio dall’approvazione di una regolamentazione chiara, che legittimerebbe l’intero settore agli occhi di investitori e istituzioni.

La banca stima che, per garantire la copertura delle stablecoin, gli emittenti dovrebbero acquistare 1,6 trilioni di dollari in T-bill nei prossimi quattro anni, un volume sufficiente ad assorbire l’intera nuova emissione di titoli prevista durante il secondo mandato di Donald Trump.

Un modello di riserva a breve durata, simile a quello adottato da Circle (che detiene asset con durata media di 12 giorni), potrebbe diventare lo standard, in linea con il requisito del GENIUS Act che impone una durata massima di 93 giorni.

Il ruolo di Best Wallet nel nuovo ecosistema cripto

In questo scenario di forte crescita e regolamentazione imminente, soluzioni come Best Wallet stanno guadagnando popolarità come strumenti fondamentali per la gestione delle risorse digitali. Best Wallet è considerato uno dei wallet crypto più avanzati del 2025 grazie alle sue funzionalità di sicurezza migliorata, supporto per più di 60 blockchain, un DEX integrato e accesso anticipato a nuovi token in prevendita.

Il token nativo $BEST funge da chiave d’accesso all’intero ecosistema e tra i vantaggi principali per i possessori ci sono:

Accesso esclusivo a prevendite selezionate tramite la funzione “Upcoming Tokens”



tramite la funzione “Upcoming Tokens” Commissioni ridotte sulle transazioni all’interno del wallet



sulle transazioni all’interno del wallet Staking con rendimento annuo fino al 123%



Un aggregatore di staking per ottimizzare i rendimenti passivi sulle proprie cripto



per ottimizzare i rendimenti passivi sulle proprie cripto Partecipazione alla governance del progetto



Con un prezzo in prevendita attuale di 0,024995 dollari e 12 milioni di dollari già raccolti, $BEST si configura come un token ad alto potenziale in grado di offrire sia benefici operativi sia rendimenti significativi secondo analisti crypto come Matteo Afrasinei.

Accedi alla prevendita del token $BEST

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.