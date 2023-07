Le proiezioni di Digitoads prevedono un aumento pari a 20 volte: ma perché gli esperti considerano AltSignals l’investimento migliore?

Mentre i mercati delle criptovalute si colorano di verde dopo le recenti notizie rialziste, gli investitori del mercato ribassista potrebbero avere poco tempo per acquistare a prezzi scontati. Per scoprire dove si trovano le migliori opportunità in questo periodo, gli esperti hanno analizzato i presale delle criptovalute per trovare progetti promettenti in fase iniziale.

Due delle migliori opportunità in fase iniziale in questo momento sono Digitoads e AltSignals. Entrambi i progetti dovrebbero registrare rendimenti significativi in vista del prossimo mercato rialzista, quindi la domanda è: quale sarà la performance migliore?

Le istituzioni stanno arrivando… Questo potrebbe favorire l’adozione globale dei progetti Web3?

Il mercato delle criptovalute è cresciuto dopo la notizia che Blackrock e diverse altre grandi istituzioni finanziarie hanno presentato i propri piani per un ETF su criptovalute. Questa news rialzista ha provocato un’onda d’urto in tutto il Web3, in quanto gli investitori a lungo termine hanno iniziato a fare le valigie in vista del prossimo grande mercato al rialzo.

In questo momento, alcune delle opportunità con il più alto potenziale risiedono nei presale di criptovalute. Progetti promettenti come Digitoads e AltSignals non hanno ancora rilasciato i loro token sul mercato aperto, ma possono essere sostenuti in queste prime fasi a prezzi scontati.

Digitoads ha raccolto finora oltre 5,5 milioni di dollari e si trova nella fase 9 del suo cripto presale. Il progetto è un gioco play-to-earn che utilizza gli NFT per fornire la piena custodia degli asset di gioco dei giocatori e i suoi primi successi potrebbero spingerlo ad aumentare i prezzi nel tempo.

Nel frattempo, AltSignals è un kit di strumenti di trading alimentato dall’intelligenza artificiale che fornisce segnali di trading con una precisione senza precedenti. Il token ASI in presale è attualmente disponibile a soli $0,015 e si ritiene che abbia un potenziale di guadagno futuro estremamente elevato, grazie alla sua innata utilità nel Web3.

Che cos’è AltSignals?

AltSignals è una community di trading online lanciata per la prima volta nel 2017. Da allora, la piattaforma ha rilasciato alcuni degli indicatori algoritmici più performanti nei mercati delle criptovalute. Lo strumento di trading originale di AltSignals, AltAlgo™, ha realizzato un rendimento di oltre il 10.000% in 19 mesi diversi sui futures di Binance.

Il progetto sta sviluppando un nuovo potente strumento di intelligenza artificiale chiamato ActualizeAI. Il nuovo stack di trading ottimizzerà ulteriormente la precisione e la frequenza degli strumenti di trading di AltSignals, sfruttando l’apprendimento automatico per migliorare continuamente il tasso di successo nel tempo.

ActualizeAI analizza grandi quantità di dati di mercato, tra cui una serie di indicatori di prezzo e i livelli di sentiment degli investitori. Per farlo, impiega una combinazione di tecnologie all’avanguardia, tra cui l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e la modellazione predittiva. Questo gli permette di scansionare automaticamente i mercati alla ricerca delle migliori opportunità di investimento per gli utenti di AltSignals.

Come funziona ASI?

I token ASI, disponibili al prezzo di $0,015 durante la fase 1 del presale di AltSignals, consentono di accedere direttamente ad ActualizeAI. Gli investitori possono anche mettere in staking i loro token per guadagnare un rendimento passivo e utilizzare ASI per votare le proposte di governance del team principale di AltSignals.

Oltre ad ActualizeAI, il nuovo token ASI offrirà una serie di vantaggi in una nuovissima ed esclusiva community di trading online nota come AI Members Club. Gli investitori che possiedono più di 50.000 token ASI avranno accesso illimitato sia ad ActualizeAI che all’AI Members Club, offrendo infinite opportunità di investimento e la possibilità di ottenere profitti costanti nei mercati delle criptovalute.

L’AI Members Club garantirà un accesso anticipato ai presale e alle vendite private di promettenti cripto progetti. Inoltre, ospiterà tornei di trading in cui i vincitori potranno guadagnare premi in criptovalute e permetterà ai suoi membri di testare gli ultimi strumenti di trading di AltSignals in cambio di ricompense in token ASI.

ASI raggiungerà $0,50 nel 2025?

Poiché gli indicatori algoritmici diventano sempre più dominanti tra le istituzioni finanziarie di grandi dimensioni, si prevede che AltSignals vedrà un aumento consistente della domanda. Il suo toolkit di intelligenza artificiale all’avanguardia potrebbe fare da apripista per l’adozione del token ASI, che è ancora nelle prime fasi di presale.

Gli analisti dei prezzi si aspettano che ASI salga alle stelle una volta completato il presale. Il prezzo attuale pari a $0,015 non riflette realmente i vantaggi che gli investitori ottengono detenendo il token ASI, che include una serie di funzionalità sapientemente progettate per ottenere profitti costanti.

Man mano che un numero maggiore di trader di criptovalute adotterà ActualizeAI per ottenere le sue potenti funzionalità di trading, il token ASI potrebbe raggiungere un valore di $0,75, un guadagno pari a 60 volte rispetto al livello attuale.

Che cos’è Digitoads?

Digitoads è una semplice piattaforma di play-to-earn che ha suscitato l’interesse dei giocatori del Web3. Questa offre divertenti oggetti da collezione NFT che possono essere scambiati liberamente in mercati pubblici peer-to-peer come Opensea. Gli NFT rappresentano rane dalle fattezze di cartone animato che indossano capi di abbigliamento di svariate rarità.

Gli NFT di Digitoads possono essere allevati e fatti crescere nel tempo. Quando i giocatori coniano i propri digitoad per una piccola somma e li fanno crescere fino a farli diventare cartoni animati, possono vendere i digitoad sui mercati peer-to-peer e ottenere un profitto pagato in cripto. Finora, il presale di Digitoads ha raccolto oltre 5 milioni di dollari e mira a lanciare il token nativo TOADS nei prossimi mesi.

Digitoad raggiungerà $0,94 nel 2025?

Si prevede che TOADS, il token nativo per Digitoads, registrerà guadagni significativi. Le prime previsioni di prezzo collocano TOADS a $0,94, un aumento di 20 volte rispetto alla valutazione attuale durante la fase 9 del presale di Digitoads.

Gli analisti di prezzo hanno sottolineato il divertente gameplay di Digitoads e la tokenomica deflazionistica come indice che denota un rialzo. Un numero sempre maggiore di giocatori potrebbe unirsi all’ecosistema Digitoads per trarre potenzialmente profitto dal tempo trascorso nel gioco, il che potrebbe spingere il prezzo di TOADS verso l’alto nel prossimo mercato rialzista.

Digitoads vs. AltSignals in presale: qual è l’acquisto migliore?

Con la crescente popolarità del Play-to-Earn, Digitoads potrebbe rivelarsi un ottimo acquisto. Tuttavia, AltSignals rappresenta un’opportunità di investimento unica nel mondo del Web3, in quanto i suoi strumenti di trading all’avanguardia possono aiutare a produrre profitti costanti per i suoi utenti nei prossimi anni.

Il token ASI fornisce accesso diretto a uno stack di trading di livello industriale alimentato dall’intelligenza artificiale. Per gli investitori in criptovalute che cercano un’esposizione alle start-up AI in fase iniziale nel Web3, AltSignals potrebbe essere l’opportunità perfetta. In questa fase, sembra essere un investimento più solido di Digitoads.

Puoi partecipare al presale di ASI qui.

