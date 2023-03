L’integrazione di Tron (TRX) con ChatGPT spinge TRX verso l’alto: può fare meglio del presale di Metacade (MCADE)?

Con ChatGPT che sta conquistando il mondo, molti hanno ipotizzato come la tecnologia potrebbe essere integrata con le criptovalute e Tron sembra aver trovato una risposta. Nel frattempo, la superstar del GameFi Metacade ha fatto parlare di sé dopo aver registrato il tutto esaurito durante il presale. In questo articolo scoprirai come Tron intende connettersi con ChatGPT, come questo potrebbe influenzare il prezzo di TRX e se può superare Metacade.

Tron (TRX) e ChatGPT: un’accoppiata perfetta?

Tron, la rete di layer 1 fondata dal famigerato Justin Sun, è tornata sotto i riflettori di recente dopo aver preso parte al clamore di OpenAI/ChatGPT. In un tweet, Sun ha annunciato che Tron “fornirà un quadro di pagamento decentralizzato orientato all’AI per i sistemi AI”. La vision di Sun è quella di contribuire a creare un “ecosistema finanziario decentralizzato e intelligente” supportato dalla tecnologia ChatGPT e AI.

Il fondatore ha dichiarato di ritenere che l’architettura esistente di Tron possa essere utilizzata per costruire tale framework, utilizzando il sistema di archiviazione decentralizzato BTFS di BitTorrent per memorizzare le query degli utenti e i risultati dell’IA.

Questo annuncio segue un’impennata del prezzo delle criptovalute basate sull’intelligenza artificiale, dato che ChatGPT e altre soluzioni simili, come Bard di Google, attirano milioni di utenti ogni giorno.

Anche la DAO di Tron ha recentemente annunciato un fondo di 100 milioni di dollari per l’AI, per aiutare a integrare ulteriormente tecnologie come ChatGPT con le blockchain. Grazie a questi sviluppi, il token nativo TRX della chain è stato uno dei migliori performer tra i mega-capitali di criptovalute nelle ultime settimane. Nei giorni successivi al tweet di Sun del 4 febbraio, TRX ha avuto un’impennata di oltre il 13%, raggiungendo un massimo di $0,071.

Previsione del Prezzo di Tron (TRX)

Gli annunci del progetto AI e il recente rialzo del prezzo di TRX hanno portato alcuni analisti a rivedere le loro previsioni sul prezzo di Tron. Al momento TRX si trova intorno alla soglia di $0,064, ma molti ritengono che nelle prossime settimane possa raggiungere nuovamente l’area intorno a $0,071.

Se tutto va secondo i piani, le previsioni di prezzo di Tron di $0,078 potrebbero essere raggiunte entro un paio di mesi. Tron potrebbe addirittura arrivare a $0,10 quest’anno se il trend dell’intelligenza artificiale continuerà, offrendo agli investitori oltre il 56% di rendimento! Alcuni hanno tracciato un parallelo tra il rialzo di TRX e l’epica performance di presale di MCADE, ma Tron può davvero superare Metacade?

Metacade (MCADE) sta definendo lo standard per il Play-To-Earn

Con il movimento play-to-earn (P2E) che sta prendendo piede, Metacade si sta posizionando come l’hub della community definitivo dove giocatori, sviluppatori e investitori in criptovalute si incontrano per esplorare il mondo del GameFi. La missione di Metacade è quella di creare una soluzione all-in-one in cui gli utenti possano trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per iniziare a giocare con il P2E, compresi forum, recensioni, classifiche e le migliori alpha condivise da veterani di GameFi.

Una delle caratteristiche principali di Metacade è il programma Create2Earn, in cui gli utenti possono guadagnare token MCADE semplicemente condividendo contenuti di valore con la community. Da consigli e recensioni a tutorial, Metacade premia i suoi utenti che rendono la piattaforma il punto di riferimento per tutto ciò che riguarda il P2E.

Tuttavia, lo schema Metagrant è una delle caratteristiche più attese della piattaforma. Il programma consente agli utenti di indirizzare i fondi della tesoreria verso gli sviluppatori che creano i migliori giochi P2E. Gli sviluppatori sottopongono le loro proposte al voto dei titolari di MCADE e l’idea vincente si aggiudica il finanziamento per dare vita al gioco. L’obiettivo è quello di rimettere il potere nelle mani dei giocatori, consentendo loro di plasmare il futuro del settore GameFi come meglio credono.

Grazie a queste caratteristiche e alla sua visione community-first, Metacade è destinata a diventare un leader nel settore del gaming P2E. Il suo presale ha già raccolto oltre $12,8m in sole 17 settimane dal lancio, facendo salire il prezzo di MCADE da $0,008 a $0,020.

Previsioni di Prezzo di Metacade (MCADE)

Con un aumento dei prezzi così drastico, gli esperti prevedono che nel 2023 i prezzi di MCADE saranno molto più alti. Il presale terminerà a $0,02 per token, ma alcuni pensano che $0,28 siano facilmente raggiungibili quest’anno, dato che migliaia di utenti si affollano per entrare a far parte della community di Metacade. Altri hanno fissato previsioni per $0,50, $0,80 e addirittura $1!

Sebbene Tron appaia certamente rialzista, le sue previsioni di rendimento impallidiscono rispetto a quelle di Metacade. Anche se MCADE dovesse raggiungere l’obiettivo più basso di $0,028, gli investitori otterrebbero comunque un rendimento di 14 volte superiore a quello previsto da TRX.

Conviene investire in Tron (TRX) o in Metacade (MCADE)?

Man mano che prodotti come ChatGPT diventeranno più comuni nella società, è probabile che i progetti di criptovaluta direttamente coinvolti nelle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, come Tron, ne trarranno immensi benefici. Tuttavia, mentre si prevede che Tron sarà un forte performer quest’anno, sembra che la crescita di Metacade non si possa fermare.

Insieme all’intelligenza artificiale, si stima che il P2E farà il boom nel 2023 con Crypto.com che prevede che il settore GameFi accelererà a un tasso di crescita del 100% annuo fino al 2025. Creando una piattaforma basata sulla community e ricca di funzionalità preziose, Metacade potrebbe facilmente diventare il luogo di riferimento per i giocatori P2E.

Migliaia di investitori sembrano essere d’accordo. Come già detto, Metacade ha raccolto più di $12,8m rapidamente, e si prevede che questo numero continuerà a salire man mano che altri investitori e giocatori cercheranno di salire a bordo. Se stai pensando di partecipare, controlla il presale di Metacade il prima possibile. A quanto pare, i token MCADE rimangano a $0,020 per molto tempo ancora.

