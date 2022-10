Luna Classic di Terra registra grossi guadagni mentre Binance brucia Untold Tokens

Si registra una interessante impennata di valore per Luna Classic (LUNC) che è cresciuto di valore di oltre il +70% su base settimanale, e di oltre il +44% su base mensile. In questo modo il prezzo di LUNC ha raggiunto gli 0,000365 dollari nella giornata di domenica mentre i trader aspettavano i numeri finali del token burn di Binance.

Si tratta di incremento di prezzo interessante soprattutto in considerazione del fatto che la maggior parte delle altre criptovalute ha registrato dei guadagni minimi in questi giorni.

Tuttavia, per quanto possano apparire impressionanti e di buon auspicio i dati relativi alla crescita di valore di Luna Classic, siamo ancora su un prezzo molto più basso di quello che si era registrato nel mese di aprile 2022, quando il token veniva scambiato a 10 dollari.

L’attività di trading di questi giorni comunque è stata in grado di portare LUNC tra le prime dieci criptovalute per volume di scambi e ad aumentare la sua capitalizzazione di mercato fino a superare i 2,1 miliardi di dollari stando ai dati forniti da CoinGeko.

Tutto ciò porta LUNC nelle vicinanze di Bitcoin Cash (BCH), cioè nella zona in cui troviamo le prime criptovalute degli ultimi sette giorni.

L’annuncio di Binance sul token Luna Classic (LUNC)

Quando parliamo di Luna Classic parliamo del token dell’ormai famigerata blockchain Terra, la stablecoin che a maggio 2022 è letteralmente implosa mandando in fumo milioni di dollari di investimenti.

Proprio in seguito a questo crollo inaspettato di un token che doveva essere più stabile e affidabile delle classiche criptovalute, i legislatori hanno iniziato a valutare la possibilità di introdurre un divieto di stablecoin logaritmiche simili.

Il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, ha annunciato proprio oggi l’intenzione di tagliare la fornitura del token.

“Binance implementerà un meccanismo per il burn per bruciare tutte le commissioni di trading su LUNC spot e di margin trading pairs spedendole all’indirizzo di burn di LUNC” ha scritto l’exchange in un tweet.

#Binance will implement a burn mechanism to burn all trading fees on $LUNC spot and margin trading pairs. https://t.co/Depz9nYDVO — Binance (@binance) September 26, 2022

Il processo di burn di un token consiste nell’inviarlo a un indirizzo cripto che non è controllato da nessun utente. Questo rimuove efficacemente monete dall’offerta circolante, cosa che in genere accelera l’azione dei prezzi.

È bastato un solo giorno dall’annuncio per vedere LUNC aumentare di oltre il +55%, secondo i dati forniti da CoinGeko, infatti il token è passato da 0,00018 a 0,00031 dollari nel giro di poche ore.

Il prezzo anche in seguito è rimasto comunque al di sopra degli 0,00026 dollari, e con l’inizio del mese di ottobre è arrivato un ulteriore incremento di prezzo che lo ha portato a 0,0003473 dollari.

E nell’attesa del report di Binance sui risultati del burn process i trader si sono mostrati rialzisti già dalle prime ore. Crypto Twitter ha fatto il conto alla rovescia ipotizzando le quantità di token bruciati, che potrebbero aggirarsi tra i 10 e i 25 miliardi o anche di più.

Stando ai dati di CoinGeko Binance rappresenta quasi il 55% degli scambi per LUNC. E in seguito a questa azione sui prezzi Twitter ha deciso di contattare alcuni exchange quali Coinbase, Robinhood, Gemini ed FTX per inserire LUNC tra le crypto disponibili.

Siamo però ancora in alto mare, e questi trend di prezzo positivi sono ancora di ben poco conforto per coloro che hanno perso milioni di dollari in seguito al crollo di Terra Luna di maggio scorso.

E mentre il co-fondatore di Terraform Labs Do Kwon ha ribadito di non essere in fuga, l’Interpol ha emesso un “avviso rosso” per la sua cattura. Nel frattempo i funzionari della Corea del Sud hanno tentato di sequestrare 62 milioni di dollari in Bitcoin che pare fossero collegati a Do Kwon e al progetto Terra.

Se vuoi investire nel mercato crypto acquistando e vendendo valute quali Ethereum, Bitcoin, e altre, affidati a exchange di prim’ordine come Binance. Clicca qui per scoprire cosa è in grado di offrire a chi apre un nuovo account.