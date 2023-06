Mentre Polygon esplora il cripto gaming, il cripto presale di Chancer inizia con il botto

Chancer, la prima applicazione di mercati predittivi decentralizzati al mondo, ha dato il via al suo attesissimo presale in maniera grandiosa. Fondata dai fratelli Paul e Adam Kelbie, il presale Chancer mira a stravolgere il settore delle scommesse dando potere agli utenti e sfruttando il potenziale della tecnologia blockchain.

Con un obiettivo di presale di 15 milioni di dollari distribuiti in 12 fasi, Chancer rappresenta un’interessante opportunità per gli investitori in criptovalute alla ricerca di una piattaforma unica e multifunzionale.

Sfrutta la potenza di Chancer

Chancer si distingue nell’affollato mercato dei giochi in criptovaluta offrendo molto di più delle scommesse sportive. Mentre molti concorrenti hanno limitato le proprie piattaforme agli eventi sportivi, Chancer apre le porte a una vasta gamma di possibilità. Gli utenti infatti possono cimentarsi in mercati predittivi che comprendono gare canore, scommesse amichevoli tra colleghi e colleghi e persino previsioni speculative come la prima missione con equipaggio su Marte. Questa multifunzionalità e inclusività rende Chancer una scelta interessante per gli utenti che desiderano partecipare a diversi eventi e attività.

Il futuro dell’industria delle scommesse

La visione di Chancer va ben oltre l’essere una semplice piattaforma di scommesse. Mettendo il potere nelle mani degli utenti ed eliminando le agenzie tradizionali dall’equazione, Chancer ha il potenziale per rivoluzionare il settore così come lo conosciamo. Grazie al suo approccio decentralizzato e all’utilizzo della tecnologia blockchain, Chancer garantisce trasparenza, autonomia e risultati equi per tutti i partecipanti.

La natura dirompente di Chancer e il suo impegno per la responsabilizzazione degli utenti posizionano la piattaforma come un potenziale futuro leader nel settore del gioco d’azzardo e delle scommesse.

Successo del presale e speculazione sui prezzi

Il presale di Chancer ha appena iniziato a generare entusiasmo all’interno della community delle criptovalute. I token partiranno da soli $0,01 durante la prima delle 12 fasi di presale. Gli investitori iniziali e i partecipanti al presale avranno quindi l’opportunità di acquistare il token nativo di Chancer, CHANCER, a un prezzo estremamente basso.

Man mano che Chancer rivoluzionerà il settore e a crescerà a dismisura, anche il valore di CHANCER potrebbe aumentare, offrendo agli investitori un’interessante opportunità di investimento. Speculare sul prezzo futuro di CHANCER è diventata una prospettiva intrigante per chi ha partecipato al presale.

Il fascino di diventare una DAO

La proposta unica di Chancer va oltre l’essere un’applicazione per i mercati predittivi. L’obiettivo infatti è quello di trasformarsi in un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO), permettendo agli utenti di partecipare attivamente al processo decisionale della piattaforma. Diventando una DAO, Chancer permetterà alla sua community di avere voce in capitolo nella governance della piattaforma, migliorando ulteriormente la trasparenza e il coinvolgimento degli utenti.

Questo modello decentralizzato si allinea ai principi fondamentali della tecnologia blockchain, favorendo un ecosistema democratico e gestito dalla community.

Promuovere l’adozione del mercato

I mercati del gioco d’azzardo e delle scommesse esistenti testimoniano l’ampio potenziale di guadagno. Grazie al suo approccio decentralizzato e incentrato sull’utente, Chancer avrà la possibilità di conquistare una quota di mercato sostanziale. Offrendo un’alternativa alle agenzie di scommesse tradizionali, Chancer dovrebbe interessare sia gli investitori esperti che i neofiti, attratti dal suo potenziale di crescita. Modelli di guadagno collaudati e l’attrattiva di una piattaforma di scommesse trasparente e dirompente dovrebbero sicuramente favorire il potenziale di adozione del mercato.

Crescita del gaming Web3: Immutable e Polygon Labs stringono un’alleanza strategica

Immutable, una piattaforma di sviluppo di giochi Web3, ha stretto una partnership con Polygon Labs, un protocollo blockchain, per accelerare lo sviluppo di giochi Web3. Integrando la tecnologia zero knowledge di Polygon, Immutable mira a semplificare l’onboarding per gli studi di gaming e gli sviluppatori di videogiochi. La collaborazione di Immutable con Polygon offre alle aziende una soluzione che accelera il time-to-market e fornisce agli utenti finali l’accesso a un ecosistema ampio e liquido.

Robbie Ferguson, presidente e cofondatore di Immutable, ha dichiarato che la partnership combina la sua piattaforma di gaming leader del Web3 con la tecnologia zkEVM di Polygon, creando un ecosistema di gaming incentrato su Ethereum. Ferguson ha sottolineato l’obiettivo di portare il Web3 al mainstream e di consentire la proprietà digitale a milioni di persone in tutto il mondo.

Con un progetto Web3 simile a Chancer, la partnership di Polygon con Immutable cerca di risolvere il problema della mancanza di diritti di proprietà dei giocatori, con l’obiettivo di dare loro potere e rendere la proprietà la norma piuttosto che l’eccezione nel settore.

Come applicazione decentralizzata per i mercati predittivi, Chancer opera con il suo token nativo, $CHANCER. Quest’ultimo alimenta la piattaforma, permettendo agli utenti di scommettere e partecipare a varie attività. Il token CHANCER ha la possibilità di aumentare il proprio valore man mano che Chancer guadagna trazione e popolarità nel settore delle scommesse e del gioco d’azzardo. Gli investitori che riconoscono l’utilità e il valore di CHANCER possono capitalizzare i potenziali guadagni finanziari associati alla crescita della piattaforma.

Conclusioni

Con il suo approccio dirompente e incentrato sull’utente, Chancer rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori in criptovalute. Il presale dei token CHANCER sta generando entusiasmo all’interno della community delle cripto. Il futuro è promettente: Chancer sta portando avanti la sua missione di rivoluzionare l’industria delle scommesse.

Sfruttando la tecnologia blockchain, Chancer dà potere agli utenti, offre opportunità finanziarie, premia la partecipazione attiva e garantisce trasparenza ed equità.

Grazie alla sua multifunzionalità e al suo potenziale di adozione sul mercato, Chancer è ben posizionato per diventare un leader nel settore dei giochi di criptovalute e dei mercati predittivi.

Puoi partecipare al presale di CHANCER qui.

