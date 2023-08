MicroStrategy: crescono le partecipazioni in Bitcoin. Ecco quanti BTC detiene in totale

MicroStrategy, una delle più grandi società indipendenti di business intelligence quotata in borsa, ha recentemente annunciato i risultati finanziari del secondo trimestre 2023, rivelando una crescita significativa delle sue partecipazioni in bitcoin e l’introduzione della rivoluzionaria piattaforma MicroStrategy ONE.

L’impegno verso I’innovazione

MicroStrategy è da tempo conosciuta per il suo lavoro pionieristico nel campo della business intelligence. Tuttavia, il recente annuncio del secondo trimestre ha dimostrato come l’azienda continui a spingersi oltre, con l’introduzione della piattaforma MicroStrategy ONE, un’innovazione di prodotto che segna un cambiamento fondamentale nel settore.

Questa piattaforma integra la business intelligence e l’intelligenza artificiale per potenziare le organizzazioni con un processo decisionale più efficiente e guidato dai dati, aprendo nuove opportunità per le aziende e contribuendo alla crescita a lungo termine di MicroStrategy.

Performance finanziarie stabili

Nonostante le sfide macroeconomiche, MicroStrategy ha dimostrato la sua resilienza registrando un fatturato totale di 120,4 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2023.

Questo rappresenta un leggero calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma l’azienda ha dimostrato solidità nella sua piattaforma cloud aziendale con una crescita dei ricavi ricorrenti. I ricavi da licenze di prodotto e servizi in abbonamento sono aumentati del 3,7% rispetto all’anno precedente, mentre i ricavi dell’assistenza ai prodotti hanno subito un lieve calo.

Partecipazioni in Bitcoin in crescita

Uno dei punti salienti della relazione finanziaria di MicroStrategy riguarda le sue partecipazioni in bitcoin. Al 31 luglio 2023, l’azienda deteneva ben 152.800 bitcoin, con un aumento di 12.333 bitcoin nel secondo trimestre.

Questo incremento rappresenta la maggiore crescita in un singolo trimestre dal 2021, dimostrando la continua fiducia di MicroStrategy nelle criptovalute come riserva di valore e protezione contro l’inflazione.

L’azienda ha dimostrato di raccogliere efficacemente capitali attraverso il suo programma di equity at-the-market e ha utilizzato la liquidità proveniente dalle operazioni per aumentare le sue partecipazioni in bitcoin.

Queste mosse strategiche si sono dimostrate particolarmente opportune, considerando il crescente interesse istituzionale per le criptovalute e il chiarimento delle normative riguardanti il bitcoin.

Contratto di vendita e misure finanziarie

Nel secondo trimestre del 2023, MicroStrategy ha siglato un accordo di vendita con Cowen and Company, LLC e Canaccord Genuity LLC, emettendo e vendendo 1.079.170 azioni ordinarie di classe A per un ricavo netto di circa 333,5 milioni di dollari.

L’azienda ha inoltre fornito misure finanziarie supplementari, come la perdita delle operazioni non-GAAP, l’utile (perdita) netto non-GAAP e l’utile (perdita) diluito non-GAAP per azione. Queste misure escludono alcune spese non monetarie, offrendo una migliore comprensione delle prestazioni aziendali e agevolando il confronto con altre società del settore.

