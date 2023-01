Previsioni di prezzo di Ripple (XRP) 2023-2030 – Perché il 2023 sarà un anno positivo per gli investitori di Metacade (MCADE)

Investire in criptovalute è un ottimo modo per gli investitori esperti di ottenere rendimenti significativi, soprattutto se riescono a individuare i progetti con il più alto potenziale.

Questo articolo analizzerà due dei progetti più promettenti: Ripple e Metacade, analizzando i motivi per cui investire in uno di essi potrebbe produrre enormi rendimenti tra il 2023 e il 2030 e perché, nonostante le previsioni sul prezzo di Ripple, Metacade ha un grande potenziale per gli investitori che cercano di ottenere il massimo guadagno nel 2023.

Che Cos’è Metacade?

Metacade risponde a un’esigenza chiave ed emergente nel mondo dei giochi, fornendo un community hub Web3 per i giocatori e gli appassionati delle criptovalute per collaborare, connettersi e giocare.

Dal finanziamento dello sviluppo di giochi agli annunci di posti di lavoro nel Web3, Metacade mira a diventare il punto di riferimento per la rivoluzione del gaming nel metaverso, mettendo al contempo la community al primo posto e dando agli utenti la possibilità di gestire completamente Metacade e di far crescere la piattaforma.

La visione è quella di ridare potere ai giocatori rivoluzionando il modo in cui i tradizionali community gaming hub sono gestiti, rendendo il progetto una proposta interessante per gli investitori che vogliono mettere le mani su un progetto che sembra destinato al successo.

Come funziona Metacade?

Metacade offre una vasta gamma di funzioni interessanti per gli utenti. Per i gamer, offre la possibilità di giocare a titoli popolari e di partecipare a tornei competitivi per vincere grandi premi. Inoltre, gli utenti possono frequentare e chattare con altri appassionati di giochi, visualizzare le classifiche, pubblicare recensioni e persino accedere alle nuove ed entusiasmanti versioni alpha di GameFi direttamente sulla piattaforma.

Metacade ha anche un programma denominato Metagrants in cui gli sviluppatori di giochi possono presentare i loro progetti, e i possessori di token possono votare quali idee riceveranno i finanziamenti tramite Metagrants. Questo sistema permette agli utenti di influenzare direttamente la crescita e la direzione del catalogo di giochi di Metacade.

Un altro punto interessante di Metacade è la prevista transizione allo stato di organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). Tale processo, che porterà la proprietà nelle mani degli utenti e la community al comando, è previsto per la fine del 2024.

Questa ampia gamma di funzioni è parte del motivo per cui gli investitori di XRP sono così entusiasti di passare a questo sistema, in quanto Ripple non può offrire le stesse funzioni.

Che cos’è MCADE?

MCADE è una componente fondamentale dell’ecosistema Metacade, in quanto agisce come token di utilità e di governance che supporta la piattaforma. Come token ERC-20 sulla rete Ethereum (ETH), offre costi di transazione bassi (e in diminuzione) e una rete incredibilmente sicura.

Come ci si può aspettare da un potente token di utilità, MCADE è ampiamente utilizzato sulla piattaforma. Può essere utilizzato per impegnarsi all’interno dell’ecosistema Metacade per scambiare token in cambio di beni e accedere a competizioni e tornei, agendo come mezzo di scambio fondamentale all’interno della piattaforma Metacade.

I membri che contribuiscono allo sviluppo della piattaforma, scrivono recensioni di giochi e interagiscono con la community, possono guadagnare token MCADE. I possessori possono anche mettere in staking i loro token per generare un reddito passivo; questi guadagni vengono pagati in stablecoin per mantenere basso il numero di MCADE in circolazione.

Previsione Generale del Prezzo di MCADE

È probabile che il prezzo di MCADE aumenti in modo significativo, dato che sempre più utenti ne avranno bisogno con l’aumentare dell’adozione dell’ecosistema Metacade. La crescita prevista si tradurrà probabilmente in un drastico aumento dei prezzi quando l’impressionante tabella di marcia del team di Metacade diventerà realtà nel 2023.

Alla luce di ciò, non sarebbe una sorpresa se il prezzo di MCADE aumentasse di 50 volte nel 2023, portando il suo prezzo a circa $0,50. Con un’adozione globale, che la porterà a essere leader nel settore dei giochi Web3, entro il 2030 MCADE potrebbe facilmente raggiungere un valore di mercato totale di circa 15 miliardi di dollari, con un prezzo per ogni MCADE di $7,50.

Previsione generale del prezzo del Ripple

Se Ripple dovesse perdere la causa contro la SEC, come alcuni prevedono, il prezzo di XRP dovrebbe crollare. Tuttavia, anche se Ripple dovesse vincere la causa, questo non garantirebbe una crescita a lungo termine del prezzo di XRP. Un problema importante per la previsione del prezzo di Ripple per XRP è che i suoi molti possessori hanno tenuto duro durante il processo e potrebbero cercare di vendere una volta terminato il processo.

In definitiva, la volatilità di XRP lo rende un investimento relativamente scarso. Con molti possessori e progetti concorrenti ora disponibili, XRP rimarrà probabilmente al di sotto di $0,50 nel 2023, anche se vincesse la causa. Dato che Ripple è già così conosciuto, è probabile che entro il 2030 il token XRP aumenterà solo di circa il 10% all’anno in media, il che significa che XRP potrebbe ancora stazionare su $1. Questo basso potenziale di crescita rende la previsione del prezzo Ripple per XRP allarmante.

Metacade – Un’incredibile opportunità di investimento

Anche se Ripple sarà al centro dell’attenzione di molti nel mondo delle criptovalute, è chiaro che la previsione del prezzo di Ripple non rappresenta una grande opportunità di investimento rispetto a molti altri progetti. D’altra parte, Metacade sembra una solida prospettiva di guadagni significativi per tutto il 2023 e non solo.

Non c’è da stupirsi che il progetto nascente stia facendo girare la testa a molti gruppi di investitori privati. Con la prima fase del presale in corso, coloro che agiranno rapidamente e acquisteranno MCADE ai prezzi attuali si troveranno di fronte a un 2023 incredibilmente emozionante!

Puoi acquistare XRP su eToro qui.

Puoi partecipare al presale di Metacade qui.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!