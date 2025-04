La scelta della Russia di sviluppare una propria crypto stablecoin rappresenta un passo strategico per contrastare l’isolamento economico, il dollaro americano e garantire la continuità delle operazioni finanziarie internazionali.



La risposta russa al blocco di USDT

Nel contesto di crescenti restrizioni finanziarie imposte dalle sanzioni occidentali, la Russia sta valutando seriamente lo sviluppo di una propria stablecoin. La proposta mira a creare una criptovaluta stabile ancorata a un paniere di valute estere, come alternativa al popolare USDT, recentemente bloccato per alcuni utenti e piattaforme russe.



A marzo 2025, Tether, l’emittente del popolarissimo USDT, ha bloccato i wallet digitali della piattaforma russa Garantex, congelando oltre 2,5 miliardi di rubli (circa 30 milioni di dollari). Questo evento è stato innescato dalle sanzioni imposte dall’Unione Europea, che ha incluso Garantex in una lista di entità vietate. Tale episodio ha avuto un forte impatto sulle aziende russe, che utilizzavano USDT per facilitare pagamenti internazionali evitando i circuiti tradizionali come SWIFT, ormai quasi inutilizzabili per Mosca.

Verso una stablecoin nazionale

In risposta al blocco, Osman Kabaloev, vicecapo del Dipartimento per la Politica Finanziaria del Ministero delle Finanze russo, ha dichiarato che la Russia deve considerare lo sviluppo di “strumenti interni simili a USDT, possibilmente ancorati ad altre valute”. La stablecoin proposta non sarà quindi legata esclusivamente al dollaro, ma potrebbe includere un paniere valutario che consenta maggiore flessibilità e resilienza nei pagamenti internazionali.

La creazione di una stablecoin russa rappresenta un tentativo chiaro di rafforzare la sovranità finanziaria nazionale. Sebbene le criptovalute siano generalmente viste con sospetto dalla Banca Centrale russa, che si oppone al loro utilizzo nei pagamenti interni, l’adozione in ambito internazionale viene considerata una strada percorribile. La governatrice Elvira Nabiullina ha confermato che alcune aziende russe stanno già sperimentando l’uso delle criptovalute per il commercio estero, nell’ambito di un programma pilota sostenuto dallo Stato.

Mercato stablecoin in espansione

L’iniziativa russa si inserisce in un panorama globale in rapido cambiamento. Secondo un recente report di Standard Chartered, il mercato delle stablecoin potrebbe superare i 2 trilioni di dollari entro il 2028, rispetto agli attuali 230 miliardi.

Questa crescita verrebbe sostenuta da nuove normative statunitensi, come il GENIUS Act, attualmente in esame al Congresso. Se approvato, potrebbe raddoppiare il tasso di crescita annuo delle stablecoin non legate al commercio, contribuendo a rafforzare ulteriormente l’egemonia globale del dollaro americano.

Il wallet web3 per crypto e stablecoin

Best Wallet è un innovativo wallet web3 che sta rapidamente conquistato il mercato crypto, superando i 11,6 milioni di dollari nella prevendita in corso sul sito web ufficiale e attirando oltre 500.000 utenti in meno di un anno. La crescita è sostenuta da funzionalità avanzate che lo distinguono da competitor come MetaMask e Trust Wallet.

L’ecosistema di Best Wallet include un’app intuitiva, un DEX integrato con più di 60 blockchain, un aggregatore di staking e anche la Best Card, una carta di credito per spendere le proprie crypto e ottenere cashback.

Il cuore dell’esperienza utente è rappresentato dal token $BEST, attualmente in prevendita a un prezzo promozionale di 0,02475 dollari. Questo token è la chiave per accedere a vantaggi esclusivi come commissioni di scambio ridotte, rendimento da staking annuo del 129%, diritti di governance e accesso a strumenti premium.

Tra le funzionalità più apprezzate c’è la funzione Upcoming Tokens, uno screener intelligente che aiuta gli investitori a individuare progetti emergenti ad alto potenziale o che sono ancora in fase di prevendita.Con l’obiettivo ambizioso di conquistare il 40% del mercato dei wallet non-custodial entro il 2026, Best Wallet si afferma come uno dei progetti più promettenti del panorama crypto secondo analisti come Matteo Afrasinei.

