Shiba Memu lancerà la sua moneta Meme ad elevata utilità con un potenziale a lungo termine

Analogamente a quanto accade per i cani di razza, esistono migliaia di criptovalute su cui si potrebbe investire, ma raramente i progetti offrono un potenziale a lungo termine dal punto di vista finanziario e dell’utilità. Se si limita il potenziale a lungo termine alle monete meme, questo diventa ancora più raro, ma Shiba Memu si distingue da altre monete meme come Dogecoin o Shiba Inu.

Forse Elon Musk non sta ancora twittando a proposito di Shiba Memu, ma questa nuova moneta meme è allo stesso tempo carina e potente – una specie di Hello Kitty cibernetica, ma con poteri da cane crittografico AI.

Utilizzando un software basato sull’intelligenza artificiale insieme alla tecnologia blockchain, il cripto progetto si concentra maggiormente sulla creazione di contenuti e sulle strategie di marketing. Il cripto progetto è sulla buona strada per diventare uno dei più interessanti per gli investitori a luglio.

Cosa devono sapere gli investitori prima di correre a comprare i token SHMU e prima che Elon Musk cerchi di mandarli sulla luna? Questo articolo si propone di fornire una panoramica degli sviluppi che Shiba Memu ha in programma e del perché ha il potenziale per diventare il migliore tra le monete meme.

Nel corso dell’anno, Shiba Memu si appresta a lanciare una serie di entusiasmanti progressi, consolidando la sua posizione in cima alla lista delle criptovalute da prendere in considerazione per investimenti immediati e a lungo termine.

Rivoluzionare l’atteggiamento verso le monete Meme

Molte persone le considerano un investimento “pump-and-dump”, il che non è vero per quanto riguarda Shiba Memu. Anche se il loro andamento è piuttosto volatile, il mercato delle monete meme si è espanso in modo esponenziale, soprattutto negli ultimi anni.

Tra il 2020 e il 2022, la capitalizzazione dei token meme è passata da 0 a oltre 20 miliardi di dollari. A questo ritmo rapido, le monete meme stanno offrendo molte più utilità di quanto ci si possa aspettare. Anche con progetti come Dogecoin, SafeMoon, MEME e molti altri, Shiba Memu si distingue per diversi motivi.

Alcuni dei principali punti di forza di Shiba Memu sono:

Come un cucciolo cibernetico, può utilizzare algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) basati sull’intelligenza artificiale.

Utilità all’interno della propria piattaforma (questa è una tecnica di livello Rotweiler)

Generazione automatica di contenuti per gli utenti (questo cane è un cane da riporto!)

Funzionalità di puntata per i detentori di token (questo cane sa restare e sedersi!)

Automazione e semplificazione dello sviluppo di strategie di marketing uniche e di forte impatto (che ragazzo intelligente!)

Aumenti giornalieri del prezzo durante il presale, per premiare i cani buoni (ehm…) i primi investitori con sostanziali guadagni iniziali.

Questa è solo una panoramica di ciò che Shiba Memu è in grado di fare. La tabella di marcia del progetto è molto interessante ed è per questo che molti investitori si stanno affollando per partecipare all’evento di presale.

Come si presenta la tabella di marcia di Shiba Memu?

Shiba Memu non si accontenta di mettere la testa fuori dal finestrino mentre qualcun altro è alla guida. Questo progetto di criptovaluta ha in programma di offrire ai suoi investitori degli “ottimi bocconcini” da oggi fino al quarto trimestre del 2024. Naturalmente, Shiba Memu non si fermerà qui, ma questo offre ai trader un sacco di opportunità per cominciare a guadagnare.

Diamo un’occhiata ad alcuni dei succosi piani inclusi nella roadmap di Shiba Memu per il resto del 2023.

Secondo trimestre 2023 – Lancio del token SHMU sulla blockchain di Ethereum- Fornire liquidità iniziale per la negoziazione sugli exchange- Il presale dell’85% dell’offerta di token – L’avvio del programma di staking per incoraggiare la partecipazione della community Terzo trimestre 2023 – Aumentare la liquidità e l’accessibilità per utenti e investitori- Shiba Memu viene quotato su DEX e CEX Quarto trimestre 2023 – Integrazione di algoritmi di apprendimento automatico- Implementazione degli aggiornamenti in tempo reale- Inizia lo sviluppo di una dashboard di marketing AI

Il 2023 ha molto in serbo per gli investitori interessati a Shiba Memu e coloro che stanno dietro al progetto hanno intenzione di mantenere le loro promesse. Il progetto prevede di avere un grande impatto sull’intero settore, non solo sul mercato delle monete meme. Grazie all’integrazione dell’AI e della tecnologia blockchain, il progetto sta rapidamente diventando una delle migliori criptovalute da acquistare nell’attuale contesto di mercato.

Semplificare il marketing per l’individuo comune

L’incentivo finanziario alla base del progetto è solo una faccia della medaglia. L’utilità è un fattore significativo per cui è la migliore criptovaluta da comprare ora, poiché l’adattabilità dell’AI si traduce in un vasto numero di applicazioni.

Shiba Memu è intelligente come un dobermann e potente come un bulldog, soprattutto quando si tratta di costruire strategie di marketing e campagne di PR guidate dall’intelligenza artificiale. Si dedica a voi, proprio come un amico a quattro zampe, rendendo più efficienti i tuoi sforzi di marketing e Shiba Memu è in grado di generare contenuti e materiali di marketing e di gestire l’autopubblicazione. Questo sì che è un cane intelligente!

E, proprio come un buon cane da compagnia, l’ecosistema di Shiba Memu vuole eliminare completamente la stressante e talvolta confusa complessità del marketing. Per perfezionare tale processo, Shiba Memu è in grado di fare la guardia tutto il giorno, monitorando e regolando le strategie di marketing per ottenere risultati migliori.

Le prestazioni dei suoi sforzi possono essere migliorate con l’aiuto dell’AI, ed è qui che entra in gioco la dashboard AI. Shiba Memu è in grado di rispondere attivamente alle richieste degli utenti e di fornire un feedback nella conversazione. Grazie alla valutazione e al monitoraggio delle tendenze del mercato, Shiba Memu sarà sempre un passo avanti rispetto alle altre monete meme del settore.

Prendere una fetta di questa torta

Progetti come Dogecoin, Shiba Inu e SafeMoon possono essere sicuri e allettanti come l’acquisto di un Golden Retreiver, ma non offrono la longevità vista nella nuova razza, Shiba Memu. Con prodotti come l’analisi del sentiment, il riconoscimento di immagini e video, l’analisi predittiva e altro ancora, sarà difficile per altre monete meme eguagliare l’utilità di Shiba Memu.

Il progetto è stato concepito per essere un pacchetto – di proprietà della community, che ne influenza intrinsecamente la partecipazione. L’intelligenza artificiale sta facendo il giro di molti settori, e l’uso di questa tecnologia da parte di Shiba Memu la rende facilmente una delle migliori criptovalute da acquistare ora. Fortunatamente, hai tutto il tempo per partecipare, ma riuscire a partecipare al presale sarà la tua migliore possibilità di successo a lungo termine.

Questa moneta meme è destinata a rinnovarsi su base giornaliera, il che significa che il prezzo dei token del presale salirà un po’ ogni giorno. Quanto prima adotterete questo cucciolo, tanto maggiore sarà il suo valore.

Puoi acquistare SHIBA MEMU durante il presale qui.

