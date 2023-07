Shiba Memu o yPredict? L’innovazione dell’intelligenza artificiale scuote le scelte di investimento

Blockchain e AI sono due innovazioni leader a livello mondiale, in quanto ogni campo della tecnologia ha il potenziale per cambiare il modo in cui le persone vivono la loro vita quotidianamente. Per molti investitori esperti, questo rende le criptovalute basate sull’intelligenza artificiale tra le opportunità più interessanti del mercato, il che ha portato a un enorme successo durante i presale di Shiba Memu e yPredict.

Mentre yPredict si sta avvicinando alla fine del suo ultimo round di investimenti, il nuovo leader del gruppo Shiba Memu utilizzerà un meccanismo di prezzo unico per creare una reale scarsità del token nativo SHMU. Gli investitori hanno aderito rapidamente e non c’è da stupirsi se si considera ciò che le nuove criptovalute alimentate dall’intelligenza artificiale sono in grado di fare.

Questi due cripto presale AI potrebbero rivelarsi le criptovalute che guadagneranno di più nei prossimi anni

Mentre i mercati delle criptovalute iniziano a stabilizzarsi dopo una risalita dai recenti minimi, gli investitori hanno iniziato a cercare opportunità a lungo termine per prepararsi al prossimo grande mercato rialzista.

Cripto presale come yPredict e Shiba Memu sono stati indicati come le scelte migliori in questo periodo, poiché ogni nuovo cripto token utilizza un potente algoritmo di intelligenza artificiale per offrire funzioni interessanti alla community.

yPredict è una piattaforma di trading completa che utilizza le tecnologie AI per costruire strategie di trading redditizie. D’altra parte, Shiba Memu è una nuovissima moneta meme che combina un cucciolo amante del divertimento con potenti capacità di AI marketing.

Cosa è Shiba Memu?

Shiba Memu, probabilmente il cucciolo più intelligente della criptosfera, utilizza un software alimentato dall’intelligenza artificiale per imparare dai metodi di marketing efficaci e pubblicare i propri contenuti sui social network più popolari. Il protocollo AI che sta alla base di Shiba Memu è estremamente all’avanguardia ed è stato sviluppato con l’intento di diventare sempre più efficiente nel tempo.

Shiba Memu ha capacità di apprendimento automatico, il che significa che può imparare tutti i tipi di nuovi trucchi di marketing a una velocità superiore a quella di qualsiasi essere umano. Utilizza l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per condurre l’analisi del sentiment sui social media in modo da poter adattare le proprie comunicazioni alle ultime tendenze.

Mentre le monete meme normalmente si basano sull’hype iniziale per raggiungere un ampio numero di utenti, le capacità uniche di SHMU la rendono unica nel panorama delle monete meme. Dal prezzo di lancio di $0,011125, Shiba Memu continuerà ad aumentare di $0,000225 al giorno durante le otto settimane di ICO. Il token avrà un meccanismo integrato per l’incremento del prezzo durante il presale della criptovaluta, dove i rialzi giornalieri porteranno a un massiccio aumento del valore complessivo del +119,33% entro la fine dell’evento, per un prezzo finale di $0,0244.

Come funziona SHMU?

I possessori di token possono accedere a un cruscotto di intelligenza artificiale, che mostrerà ogni interazione che avviene tra il cucciolo reattivo Shiba Memu e la community della blockchain. La dashboard terrà traccia delle ultime campagne di marketing eseguite dall’algoritmo e fornirà una trasparenza totale sul funzionamento del progetto.

I possessori di token SHMU possono anche conversare direttamente con l’IA di Shiba Memu attraverso la dashboard dedicata. Gli utenti potranno fare domande, dare idee e ricevere risposte intelligenti e completamente personalizzate, del tutto simili a quelle di chatbot AI estremamente popolari come ChatGPT. A differenza di questi chatbot, gli utenti possono guadagnare SHMU se i loro suggerimenti vengono adottati.

Shiba Memu è molto più di un adorabile cucciolo: è una macchina di marketing automatizzata. È in grado di costruire le proprie campagne di pubbliche relazioni e il materiale per i social media, oltre a connettersi direttamente con i membri della community.

SHMU raggiungerà $0,25 nel 2025?

Gli analisti dei prezzi prevedono che il token SHMU avrà un grande successo nel 2023. Non solo ci si aspetta che catturi l’attenzione di un numero considerevole di investitori di meme coin durante la presale della criptovaluta, ma il suo protocollo di intelligenza artificiale all’avanguardia potrebbe espanderne la portata a un numero crescente di utenti di criptovalute nel corso del tempo.

Il valore di questa nuova moneta meme alimentata dall’intelligenza artificiale potrebbe esplodere entro il 2025, data in cui è previsto il prossimo mercato rialzista delle criptovalute. Le previsioni più prudenti collocano il valore di ogni moneta tra $0,15 e $0,25, mentre le proiezioni più ottimistiche indicano che SHMU potrebbe raggiungere $0,75.

Una valutazione ragionevole per una moneta meme avanzata supportata dall’intelligenza artificiale è che SHMU potrebbe valere fino a 50 volte di più durante il prossimo mercato delle criptovalute. Al momento dell’aumento finale del prezzo nel settembre 2023, SHMU varrà $0,0244, un aumento di 50 volte da qui in poi darebbe a SHMU una valutazione superiore a $1.

Che cos’è yPredict?

yPredict è uno strumento di analisi di mercato completo che fornisce approfondimenti sugli asset basati sulla blockchain utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale. La piattaforma si avvale di modelli predittivi per stimare l’azione dei prezzi di un’ampia gamma di criptovalute. Questo permette agli utenti di creare in modo semplice e veloce strategie di investimento che, con la giusta esecuzione, potrebbero produrre enormi rendimenti.

Oltre a fornire uno studio dettagliato del mercato, yPredict offre agli utenti anche la possibilità di eseguire operazioni sfruttando la recente azione dei prezzi e la volatilità prevista. La piattaforma offre anche indicazioni sulla scelta dei migliori indicatori per il trading di diverse criptovalute, tenendo conto delle caratteristiche uniche di ogni asset digitale.

YPRED raggiungerà $1 nel 2025?

Dopo la conclusione della presale di yPredict, quando il token sarà lanciato al prezzo IDO di $0,12, gli analisti dei prezzi prevedono che YPRED potrebbe raggiungere più di $0,20 in breve tempo.

Entro il 2025, il token avrà un potenziale molto più elevato, poiché cavalcherà l’onda insieme al resto dei mercati delle criptovalute. I primi finanziatori del progetto potrebbero guadagnare fino a dieci volte il loro investimento iniziale, poiché YPRED ha il potenziale per superare la soglia di $1 durante il mercato rialzista.

Shiba Memu vs. yPredict: Quale cripto presale è migliore?

I presale di cripto AI sono tra le opportunità di investimento più interessanti del momento. Per gli investitori in criptovalute alla ricerca di operazioni promettenti nella fase iniziale, sia Shiba Memu che yPredict sembrano ottime opzioni. Questo perché si trova al punto d’intersezione di due industrie globali in crescita: la blockchain e l’AI.

In particolare, Shiba Memu si sta dimostrando molto promettente durante il suo cripto presale. Nonostante la sua natura, il token nativo SHMU potrebbe guadagnare seriamente da queste prime fasi di presale della criptovaluta, diventando addirittura il migliore nel mercato delle monete meme.

Puoi scoprire come acquistare SHMU qui.

