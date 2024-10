Solana, previsioni ottobre 2024: resistenza importante in vista e target price $210 - BorsaInside.com

Nelle ultime ore Solana (SOL) sembra essersi lasciato alle spalle il livello di supporto cruciale di 148$, e questo dovrebbe aprire le porte a uno scenario di prezzo fortemente rialzista per la principale altcoin rivale di Ethereum.

Il prezzo di SOL supera finalmente la resistenza a 148$

Il prezzo di SOL ha registrato una crescita interessante di recente, infatti i dati di CoinGecko indicano un rialzo su base settimanale del 3,1% al momento della stesura di questo post, mentre su base giornaliera la crescita raggiunge il 4%.

Non si tratta di picchi di rialzo particolarmente massicci, ma siamo pur sempre su numeri positivi che superano il trend di crescita di tutte le maggiori crypto per market cap, cominciando da Bitcoin, passando per Ether fino a XRP, DOGE, AVAX e via dicendo.

E mentre SOL sta sovraperformando, si lascia alle spalle la resistenza cruciale intorno al livello di prezzo di 148$, che ha rappresentato una sfida a partire da inizio agosto, con diversi tentativi di superare il livello che si infrangevano contro una forte pressione di vendita.

Previsioni su Solana indicano target price $210

Ci sono ora diversi indicatori tecnici che sembrano confermare uno scenario rialzista per il prezzo di Solana (SOL), e questo significa che il momento potrebbe essere favorevole per investire con questa prospettiva. Occorre tuttavia monitorare attentamente l’andamento di SOL, e tenere d’occhio i livelli di resistenza e supporto.

Per quanto riguarda lo scenario rialzista per il prezzo di SOL, tra gli indicatori tecnici che sembrano confermare il potenziale di crescita troviamo l’Indice di Forza Relativa (RSI), che è uno strumento comunemente utilizzato per misurare le condizioni del mercato, e che attualmente si attesta su 53,93.

Questo dato indica che sta aumentando la pressione di acquisto su Solana, anche se non siamo ancora nella zona di ipercomprato, e ciò lascia spazio per un ulteriore movimento al rialzo. In generale, se il valore dell’RSI si attestasse oltre 70 saremmo in una condizione di ipercomprato, mentre con un valore inferiore a 30 saremmo in una condizione di ipervenduto. Con questo RSI possiamo indubbiamente parlare di un buon momento per Solana.

Rimanendo sull’analisi tecnica, vale la pena evidenziare che il Balance of Power (BoP) di Solana è positivo a 0,44, il che indica che siamo in una fase caratterizzata da una pressione di acquisto, con gli acquirenti che stanno cercando di spingere il prezzo verso l’alto.

Se la domanda per SOL continua, la crypto potrebbe lasciarsi definitivamente alle spalle il livello di 148$, e muoversi verso il target price di 209,90$. Se invece dovesse esserci nell’immediato un ritracciamento capace di spingere SOL di nuovo al di sotto di quel livello di prezzo, allora lo scenario rialzista risulterebbe invalidato, con la possibilità che il prezzo scenda in direzione 110$.

