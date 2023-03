Le previsioni di prezzo e lo status della criptovaluta di Solana hanno un impatto su Metacade (MCADE) e altre criptovalute?

È chiaro che per Solana sono stati 12 mesi piuttosto negativi nonostante il suo status di criptovaluta, con il prezzo che ha superato di oltre il 90% il massimo storico toccato all’apice della corsa al rialzo del 2021. Nonostante i suoi problemi, l’affermato protocollo layer-1 ha visto un recente aumento di prezzo, che ha spinto coloro che si occupano di elaborare previsioni in merito a chiedersi se questo possa essere un segnale di tempi più positivi.

Se molti analisti attribuiscono l’aumento del prezzo all’attività delle cosiddette “crypto-whales” sulla rete, molti nel settore si chiedono anche se la recente attività su Solana possa avere un impatto sul resto delle criptovalute, compreso l’incredibile presale di Metacade, che sta conquistando la criptosfera grazie al suo enorme potenziale.

Che cos’è Solana?

Solana è un protocollo layer-1 ad alte prestazioni lanciato nel 2018. È stata progettata per risolvere i problemi di scalabilità e velocità che hanno afflitto le altre reti blockchain e la sua tecnologia raggiunge una velocità di elaborazione fino a 65.000 transazioni al secondo (TPS), rendendola una delle piattaforme blockchain più veloci in circolazione.

Solana utilizza un meccanismo di consenso unico chiamato Proof of History (PoH) che aiuta a ridurre il tempo necessario per confermare le transazioni sulla rete. PoH è un orologio crittografico che fornisce una registrazione verificabile dell’ordine e dell’ora degli eventi sulla blockchain e, grazie all’utilizzo di PoH, è in grado di raggiungere una finalità quasi istantanea sulle transazioni, il che significa che gli utenti possono fidarsi del fatto che le loro transazioni sono state confermate e non possono essere annullate.

Sfortunatamente, Solana è stato perseguitato da lunghi periodi di inattività che hanno richiesto l’intervento tecnico del team di sviluppo, il che non regge il confronto con i tempi di attività quasi costanti di altri protocolli di layer 1 come Ethereum.

Previsioni di prezzo di Solana: dove può arrivare Solana nel 2023?

Sebbene Solana abbia avuto alcuni problemi tecnici, ha mantenuto una forte community di sviluppatori grazie ai bassi costi e all’elevato flusso di transazioni della rete, e questo deve riflettersi nella previsione del suo prezzo. Ciò significa che, se Solana sarà in grado di dimostrare la propria affidabilità, potrebbe registrare un notevole aumento dei volumi delle transazioni ma dovrà disporre di uno o due progetti forti in grado di fornire un elevato carico di transazioni.

Ciò significa che mentre il prezzo attuale di SOL si aggira intorno ai $21, i possessori sperano che nel 2023 questo possa raggiungere i $30-$35 grazie a un sentimento più positivo nei confronti del progetto. Un aumento del prezzo a $40 sarebbe visto come un’enorme vittoria per un progetto che molti temevano potesse continuare a diminuire.

Che Cos’è Metacade?

Metacade sta riscuotendo un enorme successo nel mondo degli investimenti grazie all’interessante e dettagliato white paper pubblicato dal suo team. In questa occasione sono stati illustrati gli ambiziosi piani per posizionare l’ecosistema Metacade al centro del movimento GameFi, costruendo la più grande sala giochi play-to-earn (P2E) esistente.

Metacade presenta un sistema di ricompense ad ampio raggio, che garantisce la soddisfazione di giocatori di ogni tipo e massimizza la portata di Metacade. Oltre a premiare il gameplay che va dal casual al competitivo, il progetto si spinge oltre premiando le attività che fanno progredire l’esperienza complessiva dell’utente. Ciò significa che gli utenti possono guadagnare ricompense per aver completato attività come la condivisione di versioni alfa e la scrittura di recensioni di giochi.

Con così tanto potenziale, è facile capire perché il presale ha visto un’azione così esplosiva, con un incredibile $13m raccolto in sole 17 settimane, grazie alla corsa degli investitori più accorti ad acquistare i token MCADE ai prezzi stracciati disponibili.

Come funziona MCADE?

Il token di utilità MCADE svolge un ruolo cruciale nel funzionamento dell’ecosistema Metacade, abilitando non solo i meccanismi di ricompensa ma anche il suo ruolo di valuta dell’ecosistema.

La detenzione di MCADE è ulteriormente incentivata grazie alle opzioni di staking che consentono ai possessori di guadagnare un reddito passivo e queste ricompense sono pagate in stablecoin per evitare di diluire l’offerta fissa di soli 2 miliardi di MCADE.

Quanto potrebbe raggiungere MCADE nel 2023?

In contrasto con la previsione del prezzo di Solana, con un’azione di presale così incredibile, molti analisti si chiedono quanto possa raggiungere MCADE nel 2023, considerando i primi rilasci tecnici, insieme all’enorme eccitazione dell’industria delle criptovalute che sta aumentando la consapevolezza del progetto.

Con l’aumento del numero di utenti, è quasi certo che il progetto vedrà una spinta all’acquisto del token MCADE e quindi potrebbe facilmente portare MCADE a superare la barriera di $1 già quest’anno.

SOL vs. MCADE: qual è l’investimento migliore?

Non c’è dubbio che, sebbene Solana sia più datata e molto conosciuta tra le criptovalute, questi fattori la penalizzano come investimento nonostante il suo status di criptovaluta, come possiamo vedere nella previsione del prezzo di Solana. Con un potenziale strabiliante in un settore delle criptovalute che si prevede crescerà in modo vertiginoso, Metacade sembra essere una rara opportunità per gli investitori.

