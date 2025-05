Il primo trimestre del 2025 segna una pietra miliare per Strategy, che non solo ha realizzato profitti superiori a 5 miliardi di dollari, grazie alla crescita di Bitcoin, ma ha anche rilanciato una visione a lungo termine con un piano d’accumulo da 84 miliardi di dollari.

Un record per la strategia Bitcoin di Saylor

Nel primo trimestre del 2025, la strategia di investimento in Bitcoin guidata da Michael Saylor ha prodotto risultati interessanti. Secondo quanto riportato da Strategy, l’azienda ha registrato un valore contabile di 58 miliardi di dollari per i Bitcoin detenuti, traducendosi in 5,8 miliardi di profitti netti. Questo risultato evidenzia la straordinaria crescita di valore delle riserve in BTC accumulate negli anni, sfruttando l’ascesa del prezzo di Bitcoin nel 2024 e inizio 2025 per ottenere nuovo capitale in prestito e accumulare altri BTC.

Strategy detiene attualmente 553.555 Bitcoin, acquistati per un totale di 37,90 miliardi di dollari, con un prezzo medio per unità pari a 68.459 dollari. Con Bitcoin per il momento stabile a 94.000 dollari, l’accumulo sistematico di questo asset digitale si è rivelato una delle strategie più efficaci nel panorama finanziario globale.

Michael Saylor non mostra segni di rallentamento verso questa strategia, infatti contestualmente all’annuncio dei profitti, è stato reso pubblico un nuovo ambizioso Piano di Accumulo di Capitale (PAC) da 84 miliardi di dollari. Questo programma punta a incrementare ulteriormente la posizione in Bitcoin attraverso acquisti sistematici e continuativi, rafforzando la visione di Saylor secondo cui BTC rappresenta il “bene di riserva definitivo per l’era digitale”.

Il piano è sostenuto da forti fondamentali, quali crescita dell’adozione istituzionale e degli ETF spot, riduzione della offerta emessa dopo ogni halving, e un contesto macroeconomico favorevole per Bitcoin che si presenta come l’oro digitale. In particolare, Saylor ha sottolineato che Strategy considera l’attuale fase del mercato un’opportunità storica per consolidare il proprio vantaggio competitivo nel settore.

ETF su Bitcoin: afflussi record sostengono il rialzo

Un altro fattore cruciale che ha favorito i risultati di Strategy è il recente boom degli ETF spot su Bitcoin, che al momento hanno attratto afflussi per un totale di 40,6 miliardi di dollari. Due settimane fa, sono stati registrati afflussi per 3,06 miliardi di dollari, mentre nella scorsa settimana sono stati registrati altri 1,81 miliardi di dollari, e nella giornata di ieri altri 420,5 milioni di dollari, preannunciando un’altra settimana molto positiva per gli ETF su BTC e confermando la crescente domanda degli investitori istituzionali.

Questi afflussi alimentano una domanda strutturale che sta portando la fornitura di Bitcoin disponibili sugli exchange ai minimi storici, spingendo il prezzo di BTC sempre più in alto e creando una posizione favorevole per chi ha accumulato in anticipo, come Strategy o BlackRock.

La meme coin a tema Bitcoin

Parallelamente alla crescita istituzionale, anche il settore delle meme coin a tema Bitcoin sta vivendo una forte espansione. Un progetto che si sta distinguendo è BTC Bull Token ($BTCBULL), una criptovaluta pensata per celebrare e sostenere la corsa di Bitcoin verso i 250.000 dollari.

Il token $BTCBULL offre funzionalità uniche, come ricompense in Bitcoin distribuite direttamente ai detentori, ogni volta che BTC raggiunge determinati obiettivi di prezzo (150.000 dollari, 200.000 dollari, ecc.). Inoltre, il protocollo prevede burning automatici della fornitura di token ad ogni traguardo superiore di 25.000 dollari, a partire da 125.000 dollari per BTC, riducendo l’offerta totale e potenzialmente aumentando il valore residuo del token.

Lo staking di $BTCBULL è un altro punto di forza di questo progetto, offrendo al momento un rendimento annuo del 77% e rendendolo uno degli strumenti più attraenti per gli investitori interessati alla popolare categoria delle meme coin e per chi crede nel potenziale di Bitcoin. Con la prevendita del token, disponibile sul sito web ufficiale, a un prezzo di soli 0,0025 dollari per token, e oltre 5,3 milioni di dollari già raccolti, BTC Bull Token si posiziona come un’opportunità emergente anche per analisti cripto come SamuBit.

