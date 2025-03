Il coinvolgimento di Donald Trump nel mondo delle criptovalute ha rappresentato un percorso altalenante per gli investitori, in particolare con il lancio della sua meme coin ufficiale, TRUMP.



Ripresa temporanea per TRUMP

La criptovaluta $TRUMP, lanciata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a metà gennaio 2025, ha registrato a inizio settimana un improvviso balzo del 9%, dopo che lo stesso Trump l’ha promossa nuovamente sul suo profilo Truth Social.

Il post del 23 marzo, in cui il presidente ha descritto il token come “SO COOL” e “The Greatest of them all“, ha segnato il suo primo endorsement pubblico dal mese di gennaio, riaccendendo l’interesse del mercato delle criptovalute.



Subito dopo il post, il valore del token è passato da 10,83 a 12,25 dollari, per poi stabilizzarsi intorno agli 11,5 dollari. Purtroppo, questa crescita momentanea non è da vedere come un successo per il progetto di Trump, in quanto il token è comunque in perdita dell’85% rispetto al suo massimo storico di 75 dollari. La capitalizzazione di mercato di $TRUMP aveva toccato un picco di 15 miliardi di dollari pochi giorni dopo il lancio, per poi crollare inesorabilmente nei mesi successivi, evidenziando l’estrema volatilità di questa categoria crypto.

Volume in crescita

Il recente interesse per il token $TRUMP non si è limitato al mercato spot, i dati sugli exchange mostrano che il volume dei derivati legati al token è aumentato del 373,30%, raggiungendo i 2,6 miliardi di dollari, mentre l‘open interest nei futures è cresciuto del 25,25%, toccando i 371 milioni di dollari. Tuttavia, non tutti gli investitori hanno beneficiato di questa fiammata speculativa, nonostante la spinta promozionale di Trump, alcuni analisti ritengono che il mercato delle memecoin stia perdendo slancio. Gli esperti di criptovalute hanno sottolineato che il mancato superamento di una resistenza a 15 dollari per $TRUMP, nonostante il coinvolgimento di una figura influente come il presidente americano, dimostra la debolezza attuale del mercato. Al momento, la tendenza generale vede gli investitori allontanarsi dalle meme coin per concentrarsi su asset più solidi come Bitcoin, che recentemente ha superato gli 86.000 dollari.



Pressioni politiche e sblocco imminente

L’ascesa di $TRUMP non è passata inosservata a livello politico. La Camera dei Rappresentanti, guidata dal democratico Sam Liccardo, sta promuovendo il MEME Act, una proposta di legge che vieterebbe ai funzionari federali e ai loro familiari di trarre profitto dalle memecoin. Questa normativa potrebbe avere impatti significativi non solo su $TRUMP, ma anche su altre criptovalute legate a personaggi pubblici. Nel frattempo, la SEC ha dichiarato che le memecoin non rientrano nella categoria dei titoli finanziari, escludendole così dalla sua giurisdizione.



Uno degli eventi più attesi nel breve termine per il token $TRUMP, è lo sblocco di token previsto per aprile 2025. Secondo gli analisti, l’immissione sul mercato di 1,5 miliardi di dollari in nuovi token potrebbe generare una forte pressione ribassista, facendo crollare ulteriormente il prezzo. Alcuni esperti ipotizzano che il recente post di Trump sia stato un tentativo strategico di aumentare il valore del token prima dello sblocco, al fine di contenere le potenziali perdite.

Maggiore sicurezza sulle meme coin

Il contesto di incertezza per le meme coin potrebbe risolversi non appena la FED cambierà direzione per la sua politica monetaria, mossa attesa nei prossimi mesi dopo le recenti dichiarazioni di Powell al FOMC.



Nel frattempo progetti come Meme Index ($MEMEX) rappresentano una rivoluzione nel panorama di questa categoria crypto, introducendo il primo indice decentralizzato su meme coin per rendere gli investimenti in questi token molto più sicuri e meno speculativi.

Anziché puntare su singole criptovalute ad alto rischio, Meme Index offre 4 indici distinti, ideati per soddisfare diversi livelli di tolleranza al rischio, da quelli più conservativi che comprendono token al di sopra il miliardo di capitalizzazione, a quelli che includono solo token emergenti da poche settimane. Per investire in questi indici sarà necessario utilizzare il token nativo della piattaforma, $MEMEX.

Una caratteristica distintiva di Meme Index è la sua struttura di governance, che consente ai detentori di $MEMEX di influenzare direttamente la composizione degli indici, favorendo una gestione trasparente e partecipativa. Questo modello innovativo ha già attratto l’interesse degli investitori, con oltre 4,1 milioni di dollari raccolti durante la fase di prevendita in corso sul sito web ufficiale. Un altro beneficio offerto dalla piattaforma Meme Index è il sistema di staking che attualmente offre un interesse passivo APY su $MEMEX del 542% per chi partecipa alla prevendita.

Per saperne di più basta consultare il canale youtube di analisti cripto come SamuBit.

