La battaglia legale tra Ripple e la SEC

Dopo oltre 4 anni di battaglia legale, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha deciso di non proseguire con il suo ricorso contro Ripple.

L’evento rappresenta un punto di svolta per l’intero settore delle criptovalute e potrebbe aprire nuove opportunità per gli investitori istituzionali, inclusa la prospettiva di approvazione per un ETF su XRP.

Nel 2020, la SEC aveva citato in giudizio Ripple, accusandola di aver venduto $XRP come titolo non registrato poiché ritenuto una “securities”, violando le leggi sui titoli statunitensi. La disputa ha avuto ripercussioni importanti sull’andamento del token e sul resto delle altcoin, poiché la decisione avrebbe potuto stabilire un precedente per la regolamentazione di altre criptovalute. Nel 2023, una sentenza del tribunale ha stabilito che le vendite di XRP agli investitori retail non costituiscono una vendita di titoli, mentre le vendite agli investitori istituzionali rientrano sotto la regolamentazione della SEC.

L’annuncio recente del CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, conferma che la SEC ha rinunciato al ricorso, segnando una vittoria significativa per la società e per l’intero settore crypto. Secondo Garlinghouse, la decisione rappresenta la fine di un lungo percorso legale che ha ostacolato lo sviluppo dell’azienda e ha creato incertezza normativa nel settore.

L’Impatto sul prezzo di XRP

La decisione della SEC ha avuto un impatto significativo sul prezzo di $XRP, che ha registrato un aumento del 11,4% nella giornata di ieri con un picco a 2,60 dollari e si trova in 2° posizione per capitalizzazione (FDV) con 248 miliardi di dollari, superando di recente quella di Ethereum, con un prezzo attuale di 2,48 dollari. L’ottimismo degli investitori si è riflesso anche nell’aumento del volume degli scambi, che vede un incremento del 54% nelle ultime 24 ore, raggiungendo gli 8,3 miliardi di dollari.

Questa crescita si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti nell’approccio della SEC nei confronti del settore crypto. Recentemente, l’ente regolatore ha chiuso le sue indagini su diversi attori del settore, tra cui Coinbase, Kraken, OpenSea, Robinhood e Uniswap, segnalando una svolta verso una regolamentazione meno aggressiva.

Possibilità di un ETF su XRP

Uno degli sviluppi più recente riguarda la possibile approvazione di un fondo negoziato in borsa (ETF) su XRP negli Stati Uniti, richiesta da investitori istituzionali come Franklin Templeton. La piattaforma di previsioni Polymarket indica un’alta probabilità del 82% che un ETF Spot su XRP venga approvato entro il 2025. La prospettiva di un ETF rappresenterebbe un’importante legittimazione dell’asset, potenzialmente portando un afflusso importante di capitali istituzionali, come avvenuto per Bitcoin che al momento detiene negli ETF americani 35,8 miliardi di dollari.

Altri sviluppi molto positivi riguardanti XRP sono la partecipazione del CEO di Ripple al primo CryptoSummit della storia, tenutosi presso la Casa Bianca il 7 marzo, e l’approvazione negli Emirati Arabi per i pagamenti in crypto, consolidando ulteriormente XRP come una delle criptovalute più rilevanti sul mercato.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.