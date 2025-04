L’acquisizione di Hidden Road rappresenta una pietra miliare per Ripple e per tutto l’ecosistema crypto, non solo rafforzando la propria infrastruttura con ma aprendo anche le porte a un’interazione più diretta tra finanza tradizionale e risorse digitali.



Un’acquisizione storica nelle crypto

Ripple ha annunciato ufficialmente l’8 aprile 2025 l’acquisizione del broker di asset tradizionali e crypto Hidden Road per la cifra di 1,25 miliardi di dollari, segnando uno dei più grandi accordi di fusione nella storia del settore delle criptovalute. Con questa mossa, Ripple diventa la prima azienda crypto a possedere e gestire un broker primario globale multi-asset, rafforzando la propria posizione nel settore finanziario tradizionale e ampliando l’adozione della propria stablecoin RLUSD e del token XRP.



Hidden Road è attualmente gestisce un volume di oltre 3.000 miliardi di dollari all’anno per più di 300 istituzioni, e la sua integrazione con Ripple rappresenta un passo strategico per creare il più grande broker primario non bancario al mondo.

RLUSD e XRP al centro dell’espansione

L’acquisizione non è solo un’operazione strategica di mercato, ma anche una spinta per il consolidamento dell’ecosistema Ripple, in particolare per l’uso della stablecoin Ripple USD (RLUSD), lanciata a dicembre 2024. Brad Garlinghouse, CEO di Ripple, ha sottolineato su X che Hidden Road userà la XRP Ledger (XRPL) per il clearing di una parte delle sue transazioni, riducendo i tempi di regolamento da 24 ore a pochi secondi, e utilizzerà RLUSD come collaterale nei suoi servizi di prime brokerage.

Durante la Paris Blockchain Week 2025, la presidente Monica Long ha chiarito che Ripple non ha intenzione di quotarsi in borsa nel breve termine, come fatto da Circle nella scorsa settimana, preferendo invece concentrarsi sulle partnership e acquisizioni (M&A) per alimentare la crescita organica dell’azienda. “Un’IPO ha senso per aziende che cercano liquidità, ma non è la nostra priorità”, ha dichiarato, confermando che Ripple è fortemente impegnata nella strategia di espansione attraverso acquisizioni mirate.

Un momento cruciale per il mercato USA

Garlinghouse ha definito l’accordo con Hidden Road come una mossa chiave in un momento di svolta per la finanza digitale negli Stati Uniti. Con la fine della leadership restrittiva della precedente SEC guidata da Gary Gensler e la maggiore apertura del mercato USA alle criptovalute, Ripple intende sfruttare questa finestra per accelerare l’adozione delle risorse digitali nel mondo della finanza tradizionale. Il CEO ha affermato che Ripple è ora ben posizionata per “trasformare radicalmente il settore grazie alla forza unica di XRP e delle sue tecnologie”.

Proprio ieri, è stato annunciato il lancio del primo ETF in leva su XRP negli Stati Uniti, il Teucrium 2x Long Daily XRP ETF ( con ticker XXRP). Il fondo, creato dal gestore patrimoniale Teucrium Investment Advisors, offrirà esposizione con leva 2x alla performance giornaliera di XRP e sarà accompagnato da un costo di gestione dell’1,85%. Il lancio arriva poco dopo l’archiviazione della storica causa tra Ripple e la SEC, che si è conclusa con il pagamento di una multa di 50 milioni di dollari.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.