La finanza tradizionale stringe sempre di più la mano al mondo crypto con l’arrivo del primo ETF in leva su XRP negli Stati Uniti, segnando un punto di svolta per il settore blockchain.



XXRP: ETF in leva x2

Teucrium Investment Advisors ha lanciato il primo ETF in leva x2 su XRP disponibile negli Stati Uniti. Denominato Teucrium 2x Long Daily XRP ETF, il fondo ha debuttato oggi su NYSE Arca con il ticker XXRP. Si tratta di un prodotto pensato per replicare la performance di prezzo di XRP ma raddoppiata, rivolto a investitori con una maggiore tolleranza al rischio e interesse per strategie a breve termine.

La struttura del fondo si basa su accordi di swap total return, evitando l’acquisto diretto di XRP a spot o con contratti futures. Il valore dell’ETF viene calcolato attraverso una combinazione di benchmark internazionali, tra cui ETP europei come 21Shares, Bitwise, Virtune, WisdomTree e CoinShares, oltre agli indici di riferimento CME CF XRP-Dollar in versione giornaliera e in tempo reale. Questa metodologia mira a offrire un’esposizione fedele al prezzo di XRP, pur restando conforme alla normativa vigente.

Il fondo prevede una commissione di gestione dell’1,85%, superiore alla media del settore, a causa della complessità dell’architettura finanziaria impiegata.

SEC più favorevole alle crypto

L’approvazione silenziosa da parte della SEC e la quotazione su NYSE Arca indicano una crescente apertura regolamentare verso i prodotti finanziari legati agli asset digitali. Sebbene i fondi spot su XRP non siano ancora autorizzati negli Stati Uniti, a differenza delle principali criptovalute Bitcoin ed Ethereum, l’ETF di Teucrium rappresenta un importante precedente.

Teucrium, già noto per i suoi ETF sulle materie prime, tra cui quelli sul grano e sul mais, aveva già fatto ingresso nel mondo crypto con un fondo ETF futures su Bitcoin. Il lancio del nuovo ETF su XRP consolida la sua presenza in un mercato in rapida evoluzione, offrendo agli investitori un canale regolamentato per esporsi all’andamento delle crypto, senza doversi preoccupare dell’acquisto su exchange e della custodia.

Ripple acquisisce un broker

In parallelo al lancio del nuovo ETF, la società dietro XRP (Ripple) ha annunciato l’acquisizione strategica di Hidden Road, un’importante piattaforma di scambio multi-asset, per 1,25 miliardi di dollari. Hidden Road gestisce oltre 3.000 miliardi di dollari annui in volumi di scambio per oltre 300 clienti istituzionali, tra valute, derivati, obbligazioni e asset digitali. L’operazione rafforza l’intento di Ripple di colmare il divario tra finanza tradizionale e industria blockchain.

L’acquisizione, in attesa di approvazione regolamentare, porterà all’integrazione della stablecoin di Ripple, $RLUSD, come collaterale per operazioni di marginazione cross-market e all’adozione dell’XRP Ledger per la gestione post-trade, con l’obiettivo di ridurre i costi e migliorare la velocità di regolamento. Ripple punta a posizionarsi come attore centrale nel segmento istituzionale, offrendo un’infrastruttura efficiente e compatibile con i requisiti del mercato regolamentato.

La corsa agli ETF su XRP

Il mercato degli ETF su XRP si fa sempre più competitivo, con 11 gestori patrimoniali che hanno presentato domanda alla SEC per lanciare un ETF spot o futures sul token.

Tra i più noti figurano giganti come Franklin Templeton, con 15 trilioni di dollari in gestione, WisdomTree, 21Shares, Bitwise, Grayscale, ProShares, CoinShares, Hashdex e Teucrium. Questa crescente partecipazione da parte di asset manager tradizionali è un chiaro segnale dell’interesse istituzionale per la crypto XRP come asset di investimento, dopo il successo riscontrato su Bitcoin ed Ethereum.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.