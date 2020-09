Tik Tok, chi sono i personaggi più pagati

Uno sguardo alle più importanti celebrities che hanno fatto fortuna su Tik Tok!

Se i nomi di Addison Rae Easterling o di Charli D’Amelio non vi dicono granchè, non temete, poiché siete in buona compagnia. Tuttavia, se avete qualche esperienza in materia di Tik Tok e social network, forse vi diranno ben più di qualcosa: si tratta di due dei personaggi celebri più pagati nella piattaforma sociale che spopola soprattutto tra i giovanissimi. E, a dirci chi sono le prime 5 star di Tik Tok ci ha pensato Forbes, che ha dipinto un quadro forse inaspettato di come si muovono i soldi nella piattaforma sociale.

Addison Rae Easterling

Come anticipato qualche riga fa, la star più ricca su Tik Tok è Addison Rae Easterling, con un guadagno stimato di circa 5 milioni di dollari. Da quando ha iniziato a pubblicare video di danza, la star ha raggiunto 1 milione di follower diventando improvvisamente molto popolare. Ha quindi finito con il pubblicare dei post sponsorizzati per alcuni brand di abbigliamento femminile. Oggi è parte integrante di Hype House, un collettivo di creatori di contenuti.

Charli D’Amelio

Se la passa abbastanza bene anche il numero 2 di questa lista, Charli D’Amelio, con 4 milioni di dollari guadagno annuo. Dopo aver postato su TikTok per la prima volta a giugno 2019, Charli ha pubblicato una serie di video di balletti divenuti improvvisamente virali. La notorietà è accresciuta quando la cantante Bebe Rexha ha invitato Charli ad unirsi a lei per aprire il concerto dei Jonas Brothers al Barclay Center di Brooklyn. Da quel momento in poi è stata una strada, ripidissima, verso il successo… a nemmeno 16 anni!

Dixie D’Amelio

Stesso cognome, stessa famiglia. Dixie D’Amelio è infatti la sorella maggiore di Charli, con un guadagno annuo di 2,9 milioni di dollari. Diciannove anni, ha una carriera che ripercorre quella della sorella ma, a differenza della minore, Dixie sta anche portando avanti una carriera musicale che, a giugno, l’ha condotta a pubblicare il suo primo singolo, Be Happy.

Loren Gray

Al quarto posto di questa classifica c’è Loren Gray, con un guadagno annuo di 2,9 milioni di dollari. Nel 2018 la cantante ha stretto un accordo con la Virgin Records pubblicando otto singoli. Fino a questa primavera Gray poteva vantare la più ampia base di fan di qualsiasi TikToker, potendo così stipulare delle partnership molto importanti con brand come Hyundai e Burger King.

Josh Richards

Al quinto posto c’è Josh Richards, con reddito annuo di 1,5 milioni di dollari, frutto di accordi di sponsorizzazione con Reebok e HouseParty, entrate pubblicitarie su YouTube, accordi per la creazione di canzoni con Warner Records e tanto altro ancora.