Revolut lancia app per l’educazione finanziaria dei più piccoli

Nuova funzione di Revolut Junior per stimolare il risparmio dei più piccoli.

Revolut, il principale istituto bancario digitale europeo, con 13 milioni di utenti attivi, ha annunciato il lancio della funzione Obiettivi su Revolut Junior, che punta a rendere ancora più semplice, per i bambini, l’apprendimento dei principi base del risparmio.

Ma come funziona?

In sintesi, i genitori possono creare degli Obiettivi per i loro bambini, e controllare i loro progressi man mano che accantonano i propri primi risparmi.

Anche ai bambini è inoltre concesso di creare autonomamente i propri Obiettivi, con o senza cifre obiettivo, con monitoraggio mediante l’app dei genitori. I genitori possono altresì finanziarie l’Obiettivo in maniera diretta, oppure permettere ai bimbi di farlo attraverso le paghette o completando i propri compiti.

L’iter che disciplina il semplice funzionamento dell’app è dunque il seguente:

Scegli un Obiettivo, che può essere fatto dai genitori tramite l’app Retail o dai bambini tramite l’app Junior; Imposta un Target, ovvero la cifra da raggiungere, da impostarsi sia a cura dei genitori sia dal bambino; Finanzia l’Obiettivo, con genitori e bambini che possono entrambi aggiungere denaro; Monitora i progressi, con il progresso che può essere monitorato sia dall’app Retail sia da dall’app Junior; Accedi in ogni momento, con i genitori e i bambini che possono spostare il denaro dagli Obiettivi alla carta in qualsiasi momento, se necessario.

Rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 17 anni, Revolut Junior permetterà pertanto ai più piccoli di prendere la giusta dimestichezza con il mondo del risparmio, sviluppando le proprie abilità finanziarie essenziali.

Hanno per il momento utilizzato Revolut Junior 200 mila giovanissimi utenti in tutto il mondo che, proprio grazie alla nuova funzionalità di Revolut, hanno potuto apprendere e sviluppare le proprie prime conoscenze in ambito economico e finanziario. Abilità sempre più importanti nel mondo contemporaneo, che la digital bank cerca in questo modo di favorire e sviluppare, sempre sotto la supervisione genitoriale.