La decisione della Fed sui tassi è stata un disastro per le aziende tech

Da mercoledì scorso le aziende tech americane hanno mandato in fumo centinaia di milioni di dollari di capitalizzazione.

Le più grandi aziende tecnologiche del mondo hanno perso oltre 1 trilione di dollari di capitalizzazione in sole tre sessioni di trading, da quando la Federal Reserve ha aumentato il suo tasso di interesse di riferimento.

Gli investitori sembrano avere minore interesse in ciò che ha guidato il business durante il forte mercato rialzista negli ultimi anni, anche durante la pandemia, e stanno ora dirottando le proprie politiche di investimento verso asset più sicuri del mercato.

E così Apple, la società quotata di maggior valore al mondo, ha perso 220 miliardi di dollari di valore dalla chiusura delle contrattazioni di mercoledì, il giorno in cui il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato che l'inflazione era troppo alta e che non c'erano piani per un aumento dei tassi più di mezzo punto percentuale. I mercati si sono inizialmente mossi al rialzo sui commenti di Powell, ma l'ottimismo si è spento rapidamente nei giorni successivi. Le azioni sono scese giovedì, sono scese di nuovo venerdì e poi ancora più in basso lunedì.

Anche Microsoft ha dovuto fare i conti con un grande passo indietro, cedendo circa 189 miliardi di dollari di valore. Ha fatto peggio Tesla, il cui markdown è stato di 199 miliardi di dollari, mesi dopo aver visto la sua valutazione scendere sotto i 1.000 miliardi di dollari. La capitalizzazione di mercato di Amazon è intanto diminuita di 173 miliardi di dollari, mentre Alphabet, la società ombrello di Google, vale 123 miliardi di dollari in meno rispetto alla settimana scorsa.

