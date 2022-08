Che fine faranno le filiali delle banche: anche Barclays vira sul digitale

Barclays ha annunciato la chiusura di altre 18 filiali, portando a 178 il numero totale di sedi chiuse quest’anno.

L’istituto di credito britannico afferma infatti che la decisione è una risposta alle mutate tendenze dei consumatori, in quanto un numero sempre maggiore di clienti effettua le proprie operazioni bancarie attraverso i canali digitali e meno del 10% delle transazioni viene effettuato di persona nelle filiali. La banca comunica inoltre di avere 10 milioni di clienti digitali e che il 70% delle sue attività può essere effettuato in digitale.

Un portavoce ha dichiarato che l’istituto di credito intende dare un preavviso di 12 settimane per la chiusura di qualsiasi filiale, spiegando ai clienti le motivazioni della decisione e indicando filiali e modi alternativi di usufruire dei propri servizi bancari. Per esempio, si legge ancora nelle dichiarazioni del portavoce, sono in corso collaborazioni con le comunità locali per trovare modi diversi e più flessibili per i nostri colleghi di continuare a fornire assistenza bancaria locale, come ad esempio attraverso presenze pop-up.

Barclays non è l’unica banca a ridurre la propria rete di filiali in risposta alla migrazione digitale: nel Regno Unito, per esempio, dal 2015 ad oggi è sparita la metà delle filiali bancarie, con una tendenza che sembra essere comune a tutti i mercati occidentali, e non solo.

