Coinbase licenzierà il 20% dei suoi dipendenti

Coinbase sta licenziando quasi un quinto della sua forza lavoro come conseguenza dello scenario negativo in cui vertono le criptovalute. L’exchange taglierà dunque il 18% dei posti di lavoro a tempo pieno: considerato che l’operatore dispone di circa 5.000 lavoratori a tempo pieno, il taglio si traduce in una riduzione dell’organico di circa 1.100 persone.

In un’email l’amministratore delegato Brian Armstrong ha fatto riferimento a una possibile recessione e alla necessità di gestire il tasso di crescita di Coinbase e di aumentare l’efficienza quali determinanti di tale decisione. Ha inoltre ammesso che l’azienda è cresciuta “troppo velocemente” durante la fase di sviluppo del mercato.

“Sembra che stiamo entrando in una recessione dopo un boom economico durato più di 10 anni. Una recessione potrebbe portare a un altro inverno delle criptovalute e potrebbe durare per un periodo prolungato“, ha dichiarato Armstrong, aggiungendo che i passati inverni delle criptovalute hanno portato a un calo significativo dell’attività di trading. “Anche se è difficile prevedere l’economia o i mercati, pianifichiamo sempre il peggio in modo da poter gestire l’attività in qualsiasi contesto” – ha ricordato.

“I costi dei nostri dipendenti sono troppo elevati per gestire efficacemente questo mercato incerto“, ha dichiarato Armstrong. “Anche se abbiamo fatto del nostro meglio per ottenere il giusto risultato, in questo caso mi sembra chiaro che abbiamo assunto troppo”.

La notizia arriva durante una profonda crisi delle azioni Coinbase. Il titolo è stato quotato in borsa lo scorso aprile durante il boom dei mercati delle criptovalute e degli investitori che chiedevano a gran voce titoli tecnologici a forte crescita. Le azioni di Coinbase sono tuttavia scese del 79% quest’anno e dell’85% rispetto ai massimi storici. Nel frattempo, il bitcoin è sceso a quasi 22.000 dollari e ha perso il 53% del suo valore quest’anno.

